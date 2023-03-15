Простые советы. Какие продукты помогут победить депрессию

Диета может как «подпитывать», так и облегчать симптомы этого психического расстройства

От депрессии страдает примерно 5% жителей всего мира. Она может быть вызвана различными генетическими и ситуационными факторами, и хотя лекарства и психотерапия многим помогают справиться с симптомами депрессии, эти меры эффективны не для всех.



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Депрессия и кишечный микробиом

Недавно было обнаружено, что определенные кишечные бактерии связаны с симптомами депрессии. И хотя эта связь пока остается неясной, исследователи предполагают, что она может объясняться способностью бактерий посылать сигналы в мозг. В декабре 2022 года в Nature Communications были опубликованы две научные работы, посвященные взаимосвязи между микробиомом кишечника и симптомами депрессии.

В частности, одно из этих исследований показало, что бактерии, принадлежащие к роду Eggerthella, способны усиливать симптомы депрессии. Также выяснилось, что с депрессией связано обилие таких родов бактерий, как Coprococcus, Sellimonas, Lachnoclostridium и Hungatella.

Роль рациона в формировании кишечной микробиоты и развитии депрессии

Исследователи полагают, что с помощью изменения рациона можно повлиять на количество кишечных бактерий определенных видов и, соответственно, на взаимодействие между кишечником и мозгом, ослабив, таким образом, симптомы депрессии.

У мужчин в возрасте от 18 до 25 лет симптомы депрессии уменьшились после перехода на средиземноморскую диету

Исследование, проведенное в апреле 2022 года сотрудниками Сиднейского технологического университета, показало, что у мужчин в возрасте от 18 до 25 лет симптомы депрессии уменьшились после перехода на средиземноморскую диету.

Рэйчел Келли, британская писательница и журналистка, которая пропагандирует заботу о психическом здоровье и откровенно рассказала, как пересмотр рациона помог ее самой справиться с депрессией, считает, что диета может как «подпитывать», так и снижать выраженность и тяжесть симптомов этого психического расстройства.

Как улучшить питание, чтобы противостоять депрессии

Как диетолог я считаю, что пересмотр рациона может помочь победить депрессию или даже предотвратить ее. Это может оказаться простым методом улучшения психического здоровья, который можно применять самостоятельно — и который не имеет длинного списка потенциальных побочных эффектов, как некоторые из наиболее популярных антидепрессантов. Итак, какие же несложные изменения рациона способны ослабить проявления депрессии? Вот несколько моих несложных рекомендаций:

— Избегайте нездоровых ультра-обработанных и содержащих добавленный сахар продуктов и напитков, поскольку они представляют серьезную опасность для здоровь я .

— Вносите разнообразие в свой рацион, пробуя различные продукты. Например, если вы всегда покупаете один вид бобовых, попробуйте купить шесть разных видов; если всегда покупаете один вид муки, попробуйте купить шесть разных видов.

— Ешьте больше продуктов с пробиотиками, таких как йогурт и кимчи, а также продуктов с пребиотиками, таких как зеленые листовые овощи, чтобы повысить разнообразие кишечного микробиома.

— Ешьте больше продуктов, богатых Омега-3, таких как жирная рыба или грецкие орехи — они обладают противовоспалительным эффектом и помогают облегчить симптомы депрессивного расстройства.

Однако важно помнить, что одного только правильного питания для борьбы с депрессией может быть недостаточно. Важно применять комплексный подход и принимать во внимание и другие методы улучшения психического здоровья и благополучия.

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