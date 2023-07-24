Специально для мозга. Пять продуктов, которые нужно есть каждый день

Они помогут не потерять с годами хорошую память, концентрацию внимания и насыщенность эмоций

Мозг составляет 2% веса нашего тела, а потребляет 20% всего кислорода, который получает организм. Это свидетельствует о том, что мозг — важнейший орган, выполняющий невероятно огромное количество функций.



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Мы знаем, что многие люди, когда становятся старше, меняют свое видение мира, становятся другими: одни — более открытыми и доброжелательными, а другие — заскорузлыми, очень узкоглазыми, ограниченными в своих желаниях и суждениях. Почему так происходит? Почему с возрастом теряется пластичность мозга, ухудшается память, исчезают эмоции и что с этим надо делать?

Как врач-диетолог я всегда говорю о еде, но мы понимаем, что здоровье — это не только питание. Еда — это суперважный, но не единственный фактор, это лишь один из фрагментов большой картины, один из пазлов, которые влияют на наше здоровье. И, конечно, имеет значение образ жизни.

В мире уже есть специальная диета, разработанная для здоровья мозга

Однако начнем все же с питания — на что именно обратить внимание, на чем сделать акцент?

Прежде всего хочу сказать, что в мире уже есть специальная диета, разработанная для здоровья мозга, — диета MIND, которая состоит из двух диет с научно доказанной эффективностью: средиземноморской и диеты для хорошей работы сердца и снижения давления. Что она предусматривает? Много зеленых и разноцветных овощей, мононенасыщенные жиры ( оливковое масло), молочные и кисломолочные продукты, небольшое количество мяса, в первую очередь — птицы, немного яиц, орехи и семена. Но. Я всегда подчеркивала, и многие другие врачи напоминают, и ученые подтверждают, что нам надо питаться той пищей, которая нам привычна, то есть делать акцент на местных, локальных продуктах. Что же это за продукты? В первую очередь это:



Зеленые листовые овощи — потому что они богаты витамином К, без которого не могут образовываться очень важные молекулы, называемые сфинголипидами, необходимые для того, чтобы обеспечивать нормальную работу нервных клеток, хорошую память и хорошие эмоции. Кроме того, зелень является источником фолатов, необходимых для того, чтобы не было атеросклеротических наслоений, чтобы не забивались сосуды, чтобы кровь хорошо обогащалась кислородом и полезными веществами и все это доносилось до нашего головного мозга. А королевой зеленых овощей является капуста брокколи, потому что она сочетает в себе полезные свойства как зелени — то есть содержит фолаты и витамин К, так и капустных — то есть содержит сульфарофан, улучшающий работу печени.

Морская рыба — потому что она богата омега-3 жирными кислотами. Это может быть сельдь, скумбрия, конечно, может быть и лосось, но желательно дикий. Омега-3 улучшают функционирование синапсов — контактов между нейронами. Употреблять достаточно Омега-3 — лучше работают контакты, нехватка Омега-3 — хуже работают контакты, хуже память, хуже концентрация, хуже принятие решений. Также очень хорошо употреблять другие виды Омега-3 жирных кислот — те, которые содержатся в орехах и семенах (лен, чиа, подсолнечное).

Яйца — потому что желтки содержат фосфолипиды, которые нужны для того, чтобы формировались качественные мембраны нервных клеток, а также чтобы с возрастом оставалось хорошим зрение, не атрофировалась сетчатка, был гораздо меньший риск болезни Альцгеймера и не терялась память. Итак, потребляйте яйца, сваренные всмятку, в мешочек или пашот — так, чтобы желтки были жидкими. Норма потребления — примерно 1−2 яйца в день.

Свекла — потому что она содержит оксид азота, который расширяет сосуды и улучшает снабжение кислородом нервных клеток. Этот овощ можно употреблять в вареном или запеченном, а можно и в сыром виде: небольшое количество, одну чайную ложечку сырой свеклы можете смело добавить к любому салату, любому блюду, которое потребляете.

Ягоды — потому что они защищают от оксидативного стресса. Ягоды содержат много витамина С, а также полифенолов — цветных пигментов с антиоксидантными свойствами, и чем чернее ягоды, тем в них больше этих защитных веществ.

Если вы будете есть эти продукты ежедневно, или почти ежедневно, ваш мозг начнет функционировать намного лучше, и особенно вы это почувствуете, когда станете старше: у вас сохранится хорошая память, яркие эмоции, вам захочется узнавать что-то новое, потому что участки мозга, ответственные за анализ, за концентрацию внимания, за ваши эмоции, очень хорошо сохранятся.

Еще несколько советов, чтобы сохранить мозг в хорошем состоянии:

— Берегите стройность тела: лишний жир — источник воспаления во всем организме, и в мозге тоже. Воспаление нарушает работу нейронов, их коммуникацию, следствием чего является плохая память и склонность к депрессиям и негативным эмоциям.

— Контролируем свое кровяное давление и уровень сахара крови. Перепады давления и сахара, частые скачки очень плохо влияют на память и концентрацию внимания.

— Много двигайтесь: движение оздоравливает и омолаживает мозг, улучшает память. Пробуйте четко формировать свои мысли во время движения (упражнений, ходьбы, танцев) — это усиливает внимание и память.

— Еще очень важно делать что-то новое для вашего мозга — даже рисовать или лепить. Пробуйте изучать языки, пробуйте запоминать стихи. Старайтесь ежедневно выучить хотя бы одну строчку или одну цитату, и вы заметите, как ваша память улучшится.

— Правильно спите и просыпайтесь. Засыпайте в темном месте, избегайте синего света перед сном, включайте вместо этого теплый, желтый, а когда просыпаетесь — открывайте шторы так, чтобы видеть солнечные лучи.

— Давайте мозгу активный отдых — переключайте внимание на природу и эмоции, которые она дарит: тем самым вы улучшаете работу мозга.

— Будьте социально активными, помогайте ближним людям и своей стране.

Текст публикуется с разрешения автора

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