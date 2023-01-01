Инструмент, способный изменить вашу жизнь
Лео Бабаута: «В любом занятии, в любом человеке можно обнаружить дар» (Фото:SarkisSeysian/Depositphotos)
Этот метод поможет преодолеть препятствия на пути к переменам
Есть несколько распространенных препятствий, которые обычно мешают осуществить значительные перемены в жизни:
— ощущение, что усилия бессмысленны;
— внутреннее сопротивление;
— разочарование в себе или других;
— вам не нравится этим заниматься;
— непреодолимое желание вернуться к старым привычкам.
Каждое из них может свести на нет ваши усилия по созданию чего-то нового. И на всякий случай оговорюсь: в этом нет ничего плохого, все это — замечательные человеческие качества. Однако, если мы хотим осуществить значительные перемены, нам нужно научиться работать с ними.
Сегодня я хочу поделиться с вами волшебным инструментом, который называю «способность видеть дар».
Применив его, вы сможете преодолеть любой из перечисленных выше сдерживающих факторов. Давайте посмотрим, как это сделать.
Что такое "способность видеть дар"?