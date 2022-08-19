Можно ли за лето наесться витаминами на весь год?

Или чего мы не знали о витаминах

Главный ответ: если полноценно питаться, можно получать витамины во все времена года, не только летом. Есть только два витамина, дефицит которых может быть в не летнее время года: витамины С и Д. Витамином С «наесться» впрок нельзя и в организме он не синтезируется, а витамин Д важно получать летом от солнца, а не только из еды.

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Но о витаминах так поверхностно говорить нельзя. Они заслуживают гораздо более глубоких знаний о себе. Настолько глубоких, что вы в конце концов точно пересмотрите свой взгляд на еду.

Напомню, что витамины — это микронутриенты, которые, как уже понятно из их названия, нужны организму в микроколичествах.

Проблема же современного питания еще и потому, что мы часто переедаем макронутриенты (белки, жиры и углеводы) и не доедаем микронутриенты. Это недоедание может проявляться в общей усталости, усталости в мышцах, раздражительности и сотне других проявлений, не четко выраженных, и без лабораторных подтверждений.

Казалось бы, выпьем поливитаминную таблетку и успокоим душу. Душу успокоим, а тело — нет.

На баночке с поливитаминами написано: витамины Е, Д, А, С, и витамины группы В. А знаете ли вы, что только один витамин Е имеет восемь различных форм (токоферолов)? Их в витаминную баночку не поместишь. Если долго принимать только одну форму витамина Е, то белки в стенке кишечника, участвующие в усвоении токоферолов, перенасыщаются этой формой и перестают эффективно усваивать другие формы.

То же касается и бета-каротина: человеческому организму нужны разные каротиноиды, и их десятки.

Или витамин Д. Он необходим для работы мозга, иммунной системы, крепких костей и многих процессов обмена веществ. Мало витамина Д — есть риск дать дуба от сердечного приступа, рака, рассеянного склероза, диабета.

Однако очень часто в добавках используют витамин Д2 (эргокальциферол, образующийся в растениях под действием УФ), который работает не совсем так, как витамин Д3 (холекальциферол, образующийся в организме под действием УФ). Кроме того, как правило, к витамину Д не добавляют «забытый» витамин К, хорошо работающий именно с этим витамином.

Старайтесь употреблять меньше хлеба и изделий из молотой муки

Что касается витамина К, то он имеет две формы: К1 (содержится в разных листьях) и К2 (в животных продуктах, например, сырые). Бактерии толстого кишечника переводят «листовой» витамин К в «животный». Если быть еще точнее, то и витамин К1, и витамин К2 имеет много подформ, например, К2−8 и т. п. Это означает, что все виды витаминов К невозможно поместить в одну витаминную таблетку.

Поэтому лучше всего будет получать витамины:

Е из пищи — не жареные орехи, ростки пшеницы, подсолнечное нерафинированное масло, семена;

Д из пищи — желтки домашних яиц, рыба, печень трески и солнечные лучи;

К из зелени (шпинат, капуста, брюссельская капуста), пряных трав (петрушка, базилик), ферментированных продуктов ( самое привычное для нас — зрелый сыр; самое необычное — липкое и тягучее натто (ферментированные зеленые бобы, темпе).

Кроме витаминов, есть еще тысячи других микронутриентов, фитонутриентов, флавоноидов, изотиацианатов, индолов, лютеина и т. д.

Почему эти вещества нам нужны?

Они взаимодействуют с важными белками, геномом, эпигеномом, микробиомом, рецепторами клеток, клеточной мембраной и множеством других биохимических механизмов.

Как нам кормить свои ЗСО?

Нет, здесь нет описания: ЗСО — защитные силы организма, те, которые позволяют нам выживать в разных ситуациях, адаптироваться к ним и становиться еще здоровее.

1. Старайтесь употреблять меньше хлеба и изделий из молотой муки, картофельного пюре и белого риса. Вместо них акцент сделайте на овощах, бобовых, грибах, орехах, семенах.

2. Альтернатива хлебу — лепешки из цельных круп (овсянки, гречихи), семена льна, каши.

3. Основа гарнира — овощи, дополненные бобовыми и грибами, фруктами, ягодами, зеленью, пряными травами.

4. Замените красное мясо белым, чаще употребляйте жирную рыбу (селедку, скумбрию).

5. Употребляйте ферментированную пищу: кроме традиционной квашеной капусты, попробуйте кимчи и даже натто (ферментированные зеленые бобы со специфическим запахом и вкусом; содержат много витамина К, помогают усваиваться витамину Д. Йогурты и зрелые сыры, в частности, карпатская овечья брынза — это также ферментированные продукты.

6. Из всех напитков выбирайте воду. Дополнительно можете выпить зеленый/черный чай и кофе.

И помните, что естественная разноцветность и разнообразие — основа здорового питания.

Текст опубликован с разрешения автора

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