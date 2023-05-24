Сила денег. Неожиданный элемент, который ведет к богатству

Дариус Фору: «Задумайтесь, на что вы тратите больше всего?» (Фото:GaudiLab/Depositphotos)

Отказ от роскоши экономит уйму времени и сил

Марк Туллий Цицерон был одним из самых известных древнеримских философов, писателей и государственных деятелей. Однако он продемонстрировал, что даже состоятельные люди могут сделать бережливость своей привычкой.

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Цицерон был бережливым человеком несмотря на то, что родился в богатой семье и мог не беспокоиться о деньгах на протяжении всей своей жизни. А когда в 51 г. до н. э. его назначили наместником римской провинции Киликия, он стал применять свою философию умеренности и при решении административных вопросов. Это сделало его невероятно популярным среди местного населения.

Однажды Цицерон сказал: «Мир еще не познал богатства бережливости». Тот факт, что он был столь бережлив и подчеркивал важность этого, невероятно примечателен.