Мой любимый совет. Как правильно относиться к деньгам

Отрегулируйте свой образ жизни, а все остальное приложится

«Случалось ли нам когда-нибудь принимать эмоциональное решение?» — спросил Уоррен Баффетт своего давнего делового партнера и друга Чарли Мангера на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2023 году. В конце концов, эмоциональное отношение к деньгам свойственно большинству людей.

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Мангер, такой же бесстрастный, как всегда, не раздумывая ответил: «Нет». Баффет сказал, что никогда в жизни не принимал решений, касающихся инвестиций, под влиянием эмоций. И Мангер согласился.

Это мой любимый урок, извлеченный из их ежегодной встречи. И он не стал для меня неожиданностью. Баффет и Мангер известны своим рациональным подходом к принятию решений.

Когда дело касается финансов, мы должны действовать как роботы. Мы не должны позволять эмоциям вставать у нас на пути.

Вопрос в том, можно ли научиться исключать эмоции из процесса принятия решений?