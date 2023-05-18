Это мое сокровище. Что для украинцев означает вышиванка

Яркие цвета украинского наряда — это всегда сопротивление мраку и смерти

Что для нас вышиванка? Наследство от бабушки? Раздобытый у коллекционеров винтаж? Воспоминание с кичевой школьной линейки? Элемент современного дизайна? Или гордый взрослый выбор?



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Вышиванку нельзя носить под принуждением. Так же как нельзя принудительно любить или перейти на украинский язык. В вышиванке есть тонкая грань между тем, что кич, и тем, что вкус. А может и не тонкая — стоит просто хоть немного разбираться в традиционных цветах и орнаментах. Слобожанщина — одна, Гуцульщина — другая.

Яркие цвета украинской одежды — это всегда сопротивление мраку и смерти. Их в нашей истории щедро несли соседи, особенно с северо-восточной стороны. В воскресенье — рубашка белая. Мальвы под домом. Ласточки в стрехе. Ожерелье на шее, которое часто стоило как пара волов. Умытые лица, побеленные хатки, любовь к своему.

Эта традиция может пережить все

Это вышито у нас так глубоко, что сегодня солдаты, где могут, сажают себе овощи возле окопов. У детей, вышедших из бомбоубежищ, помытые головы. Женщины выбирают себе платья на победу, потому что красота — это тоже оружие, она о непокоренности и оптимизме. У кого-то это платье непременно будет вышитым.

Вышиванки в голод выменивали на еду. Моя прабабушка из Киевской области несла рубашки на Запад Украины, где могла выменять их на продукты. Может, даже у моей другой прабабушки, по папиной линии. А значит, выменять и мою жизнь много лет спустя.

У меня до сих пор есть рубашка Бабы Ирены, папиной мамы. Она тонкая, ткань похожа на шелк, деликатную вышивку сегодня назвали бы минимализмом. Земли, где ее вышили, сегодня под Польшей. Рубашка — ровесница операции «Висла». Пережила приход советов, пережила приход немцев. Все они обещали свободу Украине. Все оказались вероломными.

Свободу мы добыли не благодаря, а наперекор. Добываем. Снова и снова.

Коллекция новых дизайнерских рубашек, переосмысленных или идеально среплицированных с музейных оригиналов, лежит у меня дома в сундуке. Это мое сокровище. Я его берегу для детей. А еще это свидетельство того, что эта традиция может пережить все. Войны, голодоморы, репрессии. Все-все попытки уничтожить нас как аутентичный народ. Вышивка пережила и переживет всех чудовищ. Как и наши песни, где-то явно в ней зашиты. Кем-то подзабытые, кем-то только изученные, но сейчас, в условиях войны, найденные и подставленные свету.

Ну потому что это — сила. И это — мы.

С Днем вышиванки, свободные люди.

Черта с два им нас таких сломать.

Текст публикуется с разрешения автора

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