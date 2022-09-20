Угроза и вознаграждение. Почему ваша обратная связь не работает
Наталья Кадя: «Частота и интенсивность качественных коммуникаций внутри команд сегодня определяют и успех, и стабильность, и эффективность» (Фото:SeventyFour/Depositphotos)
Если хотим, чтобы наш фидбек был эффективным, мы должны позаботиться о том, чтобы в нем не было угроз
Несмотря на все происходящее, бизнес работает, прилагая невероятные усилия и демонстрируя порой более высокую, чем до февраля, эффективность. Фокус компаний уже не только на том, как сберечь бизнес и рабочие места. Мы уверенно планируем развитие — и организационное, и людей в командах.
Частота и интенсивность качественных коммуникаций внутри команд сегодня определяют и успех, и стабильность, и эффективность. Новый контекст изменил форматы и смыслы коммуникаций, однако то, что остается неизменным, а сейчас даже сверхактуальным — наша любимая (на самом деле для многих ненавистная) обратная связь.
Буду понемногу делиться с вами рецептами полезной обратной связи. Сегодня подготовила шпаргалку о том, почему эффективная обратная связь — это не об угрозах и негативных оценках.
Ваша обратная связь не работает?
Вы просто не всегда помните о реакциях мозга.
Основным принципом организации работы мозга является функция «минимизировать опасность, максимизировать чувство вознаграждения». Так мозг обеспечивает нам выживание путем постоянного контроля и избегания или защиты от угроз. Если мы хотим, чтобы наш фидбек работал, должны позаботиться о том, чтобы в нем не было угроз.
Эффективная обратная связь — это не об отрицательных оценках
Угроза вызывает растерянность, тревогу, стресс, падение производительности, вовлечённости и мотивации, ухудшение памяти и концентрации.
Вознаграждение обеспечивает ясное и сфокусированное мышление, способность лучше фиксировать и запоминать информацию, более высокий уровень креативности, желание взаимодействовать.
Угроза:
- наставления и директивные указания;
- обобщенная оценка без конкретных фактов;
- демонстрация превосходства над сотрудниками;
- апелляция к тому, что не нужно было делать;
- отсутствие эмпатии;
- сосредоточенность на негативе;
- определение за сотрудника причин его поведения;
- ультимативные утверждения о необходимых изменениях.
Вознаграждение:
- заранее назначенная встреча;
- четко определена и прокоммуникована цель разговора;
- равнозначная позиция во время разговора;
- признание сильных сторон и потенциала;
- фокус на том, что следует делать, а не на том, что не стоит;
- с вашей стороны открытых вопросов больше, чем однозначных утверждений.
Определяющие принципы эффективной обратной связи
1. Вы четко понимаете, в чем польза вашей обратной связи.
2. Вы оцениваете только то, что можно измерить.
3. Вы оцениваете только то, что можно изменить.
4. Вы в позиции партнера, а не «я — руководитель и лучше знаю».
5. Вы создаете контекст, в котором нет обвинений, претензий и осуждения.
6. Вы держите в фокусе, что это встреча для вашего коллеги, о нем и ради его развития.
Текст публикуется с разрешения автора
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