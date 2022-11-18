Пять важных правил. Как извлекать пользу из обратной связи

Попробуйте перефразировать или повторять услышанное, чтобы убедиться, что вы правильно понимаете собеседника

О том, как давать обратную связь, организации учат лидерские команды непрестанно. И на рынке есть хорошие результаты внедрения культуры обратной связи.



Но в контексте постоянных изменений этого мало. Новый вызов теперь — как сделать привычкой в компании просить об обратной связи, и, главное, как извлекать пользу во время таких разговоров.

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Об этом сегодняшняя шпаргалка.

Как получать обратную связь с пользой

1. Просить обратную связь — гигиеническая норма сотрудника.

Просите об обратной связи — на постоянной основе. Если по некоторым причинам коллеги или руководитель не инициируют обратную связь, возьмите инициативу на себя. Если вы получаете обратную связь относительно одного аспекта вашей работы, научитесь формулировать запрос.

Вы можете направить того, кто дает вам обратную связь, следующим образом:

попросить прокомментировать две или три вещи, которые вы делаете хорошо;

попросить прокомментировать одну или две вещи, над которыми нужно поработать;

попросить прокомментировать отдельные аспекты вашей работы, которые, по вашему мнению, нуждаются в улучшении;

попросить дать оценку вашему взаимодействию с коллегами или с руководителем: что, по мнению коллег, у вас получается лучше всего, а на какое поведение следует обратить внимание?

2. Не защищайтесь во время обратной связи. Фокусируйтесь на ее положительном намерении.

Нормальной реакцией на любую критику или замечание является защита, агрессия или оправдывание. Контролируйте при получении обратной связи ваши мысли. Именно они будут провоцировать защищаться.

Просите об обратной связи на постоянной основе

Напоминайте себе, что это ваша инициатива и что получаемая вами информация полезна прежде всего для вас.

Вместо того чтобы реагировать, отвергая сказанное, проанализируйте и подумайте, как полученную информацию вы можете интегрировать в будущее поведение.

3. Слушайте, чтобы понять.

Когда мы в режиме защиты, мы склонны преувеличивать значимость той или иной оценки.

Вместо того, чтобы спорить по поводу услышанного, попросите у собеседника более детальное объяснение и примеры проявления того или иного аспекта вашего поведения или работы.

Попытайтесь перефразировать или повторять услышанное, чтобы убедиться, что вы понимаете именно то, о чем говорит собеседник.

Такой диалог также дает вашему собеседнику понимание ценности его обратной связи.

4. Просите об обратной связи от нескольких коллег.

Если вы полагаетесь на обратную связь только от одного человека, вы слышите только одно мнение. Попросите отзыв других коллег, чтобы получить больше информации.

Также заметьте, что разные оценки от разных коллег могут означать, что вы действуете по-разному в зависимости от человека. Это тоже полезная информация для понимания избирательности вашего поведения.

5. Благодарите за предоставленную информацию.

Поблагодарите человека за обратную связь. Помните, что предоставлять обратную связь многим трудно. Коллега сделал усилия, чтобы помочь вам. Искренне поблагодарите и проговорите, в чем (и почему) для вас была ценность этого разговора. Так вы поможете коллеге осознать ценность затраченного времени и усилий и быть более открытым и искренним в следующий раз во время таких разговоров.

Если уместно, проговорите сразу на встрече, как вы будете менять те или иные аспекты вашего поведения.

К кому обращаться за обратной связью?

1. Составьте список коллег, с которыми вы взаимодействуете, включая непосредственных подчиненных, коллег вашего уровня, вашего руководителя, клиентов.

2. Напротив каждого коллеги ответьте на вопрос: «Часто ли вы получаете конструктивную обратную связь от этого человека? Насколько, по вашему мнению, комфортно ваше взаимодействие?»

3. Впишите имена тех, от кого вы системно получаете обратную связь, в зеленые круги. От кого не получаете — в красные.

4. Определите, в соответствии с уровнем вашего взаимодействия, по каким аспектам вашей работы вам полезно получить обратную связь от этого человека?

5. Сформулируйте запрос на обратную связь и договоритесь с коллегами, заранее уведомив их о теме разговора, об аспектах, по которым хотите услышать оценку, и о том, почему обратились именно к ним.

Текст публикуется с разрешения автора

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