Для приближения победы. Как научиться управлять групповыми эмоциями

Каждая эмоция превращается в то или иное поведение

Фундаментальный принцип поведения человека состоит в том, что эмоции организуют восприятие, мышление и, как результат, поведение. Социальная природа мозга определяет то, что эмоции заразны и зависят от социальной группы, к которой мы считаем себя принадлежащими.



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Сегодня поговорим о роли групповых эмоций в организации. Ждем победы и продолжаем трудиться!

Групповые эмоции

— Самокатегоризация

(Идентификация)

— Интерпретация событий

— Эмоции по ингруппе и аутгруппе

— Поведенческие намерения

(Ситуация)

Самокатегоризация

Первая стадия — это актуализация социальной идентичности. На этой стадии мы начинаем воспринимать себя как член конкретной группы. Мы реагируем на события, относящиеся к интересам нашей группы.

Это могут быть очень разные события, начиная с нового проекта в организации или волонтерской работы в компании и заканчивая позицией компании по работе в условиях войны.

Главное, чтобы событие касалось всех членов группы. Тогда дальнейшая реакция на происходящее во многом будет зависеть от идентификации человека с группой.

Вывод: чем больше мы идентифицируем себя с компанией, тем больше мы реагируем на важные для компании события.

Интерпретация событий

Вторая стадия — мы пытаемся понять, что происходит.

Команда, где доминирует страх, будет неэффективна

Интерпретация зависит от групповой принадлежности. Те, кто идентифицирует себя как часть группы, интерпретируют действия своей организации в более положительном ключе.

Например, при актуализации организационной идентичности мы будем считать успехи нашей организации в сложных условиях справедливыми и важными, а обесценивающие комментарии или замечания о том, что успех сейчас невозможен — несправедливыми.

Вывод: чем больше мы идентифицируем себя с компанией, тем сильнее наша вера и намерение быть успешными несмотря ни на что.

Эмоции по ингруппе и аутгруппе

Третья стадия — возникновение групповых эмоций по отношению к своей (ингруппе) и чужой (аутгруппе) группе.

Эмоции, которые мы будем испытывать, будут зависеть от восприятия позиции, занимаемой компанией в конкретном контексте, от оправданности ее действий, способности действовать во внешних обстоятельствах или противостоять им. Например, люди, которые считают свою компанию «жертвой обстоятельств», испытывают больше гнева по отношению к аутгруппе, чем те, кто считают свою компанию «агрессором».

При этом одно и то же событие у разных людей вызывает разные эмоции. Это происходит потому, что разные люди интерпретируют одно и то же событие по-разному. Например, война, начатая членами аутгруппы, может вызывать как гнев, так и страх: страх возникнет, если аутгруппа кажется сильнее ингруппы, а гнев — если она кажется слабее. Победа ингруппы будет вызывать гордость, если действия будут оправданы, а чувство вины — если кажутся неоправданными.

На примере компании это означает, что люди, которые сочтут успех компании справедливым, будут скорее чувствовать энергию и «здоровую злость» и направлять их на получение хороших результатов.

Вывод: чем больше компания сообщает о своей позиции и роли в конкретном контексте, тем больше силы и энергии будет чувствовать команда в работе.

Поведенческие намерения

Четвертая стадия — групповые эмоции вызывают намерение вести себя определенным образом.

Здесь все просто. Каждая эмоция побуждает нас к конкретному действию. В этом и есть определяющая роль эмоций. В зависимости от того, какие эмоции доминируют в команде, члены будут склонны к тому или иному поведению. Страх провоцирует желание защищаться, замирать или нападать. Команда, где доминирует страх, будет неэффективна. Гордость, интерес, «здоровая злость», радость будут побуждать членов вашей команды прилагать больше усилий к достижению результатов.

Вывод: чем больше компания будет следить за групповыми эмоциями, чем чаще руководитель будет признавать малейшие победы и достижения, тем сильнее будут направлять члены команды свои усилия на достижение цели.

(Ситуация)

Следовательно, эмоции оказывают прямое влияние на наше поведение.

1. Групповые эмоции — это результат актуализации социальной идентичности каждого члена команды.

2. Каждая эмоция превращается в то или иное поведение.

3. Не все организации сейчас могут оказывать непосредственное влияние на изменение внешнего контекста (войну).

4. Каждая организация должна поставить в приоритет открытую системную прозрачную коммуникацию внутри команды. От этой коммуникации будет прямо зависеть и то, насколько члены команды будут считать себя частью организации, и то, в каком эмоциональном состоянии они будут.

5. Признание успехов, обратная связь и открытая регулярная коммуникация — это самое мощное оружие организации в борьбе за нашу с вами победу.

Текст публикуется с разрешения автора

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