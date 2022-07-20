Наталья Кадя: «Контекст, в котором мы работаем сейчас, в основном не предусматривает возможности общаться „вживую“» (Фото:AndreyPopov/Depositphotos)

Можно думать о том, что ограничения оказывают негативное влияние на командную работу, а можно учиться эффективно работать с тем, что есть

Человеку нужен человек. Так работает наша природа. Против этого «не попрешь». Но контекст, в котором мы работаем сейчас, в основном лишен возможности общаться с людьми «вживую».



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Можно думать о том, что такие ограничения оказывают негативное влияние на командную работу, а можно, понимая, что такой формат удаленной работы с нами надолго, учиться эффективно работать с тем, что есть.

Коммуникации онлайн нуждаются в новых привычках и измененных подходах, точности, сосредоточенности, четкости и структуре.

И тогда, например, мы поймем, что, планируя онлайн-встречу для обсуждения одного конкретного вопроса, по привычке планируем встречу на полчаса, вместо этого можем абсолютно эффективно решить его за 10 минут в чате.

Об асинхронной коммуникации — ее преимуществах и недостатках — эта шпаргалка для бойцов офисного фронта.

Как эффективно общаться с командой, когда война всех разъединила?

Асинхронная коммуникация — это термин, пришедший из сферы телекоммуникаций. Он предполагает передачу данных без синхронизации по времени, то есть обмен данными с перерывами, а не постоянный поток. Простыми словами это общение с отсроченным ответом, любая коммуникация не в режиме реального времени.

Коммуникации онлайн нуждаются в новых привычках и измененных подходах

Синхронная коммуникация — это диалог или разговор между двумя или более людьми в режиме реального времени, то есть с немедленным или довольно быстрым ответом.

Синхронная коммуникация: звонки, видеозвонки, мессенджеры, командные встречи в офисе, мозговые штурмы, запланированные или регулярные встречи.

Асинхронная коммуникация: комментарии в документах, инструменты управления проектами.

Асинхронная коммуникация — преимущества и риски

Использовать:

когда нужно получить детали или информацию для дальнейшего использования всеми участниками;

когда нужно согласовать материалы, на которые нужно будет ссылаться в будущем;

когда члены команды находятся в разных временных зонах;

когда работа с информацией требует времени и сосредоточенности.

Не использовать:

когда нужно быстро отреагировать или принять решение;

когда информация, которую вы передаете, может трактоваться по-разному;

когда коммуницируете «плохие» новости или сложные решения;

когда нужно « выяснить отношения»;

выяснить отношения»; когда нужно сохранить конфиденциальность информации.

Синхронная коммуникация — преимущества и риски

Использовать:

для мозгового штурма;

для работы в условиях ограниченного времени;

для обсуждения вопросов, где решение следует принимать сразу;

для предоставления обратной связи, для критики, для обсуждения личных вопросов;

для обсуждения информации, которая не должна быть передана третьим лицам;

для разрешения конфликтных ситуаций.

Не использовать:

когда работа требует полной концентрации и детального анализа;

когда вы знаете, что во время командного обсуждения могут доминировать самые громкие люди, что приведет к неоптимальным решениям;

когда количество встреч в день занимает больше времени, чем сосредоточенная работа;

когда « живое» обсуждение может быть слишком эмоциональным, а потому малоэффективным и нерациональным.

Итог

Когда используем асинхронную коммуникацию: объявления, новости компании, обсуждение планов, односторонняя обратная связь, создание и редактирование документов, follow-up формирование списков задач и управление ими.

Когда используем синхронную коммуникацию: обсуждение сложных вопросов, разрешение конфликтов, мозговые штурмы, 1:1 встречи, встречи по оценке эффективности работника, обсуждение планов развития сотрудников, тимбилдинг-активности, командный анализ ошибок.

Текст публикуется с разрешения автора

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