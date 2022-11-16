Чтобы не накапливать недовольство. Как дать конструктивную обратную связь
Наталья Кадя: «Едва ли не самая большая сложность во взаимодействии руководителей и команд — дать конструктивную обратную связь по поводу нежелательного поведения» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Результатом качественного разговора должно стать изменение поведения
Едва ли не самая большая сложность во взаимодействии руководителей и команд — дать конструктивную обратную связь по поводу нежелательного поведения.
Естественно нам трудно критиковать других потому, что во время таких разговоров мы рискуем потерять хорошие отношения с членами команд.
На самом же деле мы теряем отношения, когда накапливаем замечания и недовольства, избегая откровенных разговоров.
Сегодня шпаргалка об алгоритме разговора, результатом которого должно стать изменение поведения.
Составляем пазл качественных разговоров
Как сделать ваш фидбек конструктивным?
— ожидание: каких именно изменений в поведении вы ожидаете;
Мы теряем отношения, когда избегаем откровенных разговоров
— наблюдение: нейтральные факты и ситуации;
— суждение: личная интерпретация/оценка/суждение;
— планы: что конкретно следует изменить.
Ожидания и договоренности (это предмет обратной связи)
- были ли договоренности конкретными и зафиксированными?
- что изменилось из того, о чем договаривались?
- ваши субъективные наблюдения.
Наблюдения (это не оценка, а именно ваши наблюдения)
- событие произошло в прошлом;
- не ощущения, а факты;
- не оценка личности, а только наблюдение за поведением;
- вы не объясняете причины поведения, а только его констатируете.
Суждения (четкая, последовательная, субъективная оценка поведения)
- это ваше субъективное видение того, почему поведение требует изменений;
- ваша конкретная формулировка того, что произойдет, когда изменения не произойдут;
- ваша четкая позиция по поводу негативных последствий для команды или процесса такого поведения.
Планы (четкие договоренности об изменениях в поведении и как будем мерить успех)
- что будем менять в поведении?
- как узнаем, что изменения произошли?
- как изменения должны повлиять на команду и процессы?
Пример конструктивной обратной связи
[ожидание]
Как от члена проектной команды, от тебя ожидается активное участие в командных встречах.
[суждение]
На трех встречах на прошлой неделе ни я, ни коллеги не услышали от тебя ни одного комментария или предложения. Создалось впечатление, что ты был совершенно не вовлечен.
[наблюдение]
По моему мнению, такое поведение не соответствует твоей роли. Ты должен активно коммуницировать свои мысли и идеи о работе проектной команды.
[планы]
Очень важно, чтобы ты как можно быстрее включился в активную работу. Какая помощь с моей стороны тебе нужна? Сколько времени, по-твоему, тебе нужно, чтобы вернуться в «нормальный» режим?
Текст публикуется с разрешения автора
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