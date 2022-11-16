Чтобы не накапливать недовольство. Как дать конструктивную обратную связь

16 ноября, 22:13
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Наталья Кадя: «Едва ли не самая большая сложность во взаимодействии руководителей и команд — дать конструктивную обратную связь по поводу нежелательного поведения» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Наталья Кадя: «Едва ли не самая большая сложность во взаимодействии руководителей и команд — дать конструктивную обратную связь по поводу нежелательного поведения» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Наталья Кадя
Эксперт по нейроменеджменту, нейроисследовательница, коуч по развитию лидерства

Результатом качественного разговора должно стать изменение поведения

Едва ли не самая большая сложность во взаимодействии руководителей и команд — дать конструктивную обратную связь по поводу нежелательного поведения.

Естественно нам трудно критиковать других потому, что во время таких разговоров мы рискуем потерять хорошие отношения с членами команд.

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На самом же деле мы теряем отношения, когда накапливаем замечания и недовольства, избегая откровенных разговоров.

Сегодня шпаргалка об алгоритме разговора, результатом которого должно стать изменение поведения.

Составляем пазл качественных разговоров

Как сделать ваш фидбек конструктивным?

— ожидание: каких именно изменений в поведении вы ожидаете;

Мы теряем отношения, когда избегаем откровенных разговоров

— наблюдение: нейтральные факты и ситуации;

— суждение: личная интерпретация/оценка/суждение;

— планы: что конкретно следует изменить.

Ожидания и договоренности (это предмет обратной связи)

  • были ли договоренности конкретными и зафиксированными?
  • что изменилось из того, о чем договаривались?
  • ваши субъективные наблюдения.

Наблюдения (это не оценка, а именно ваши наблюдения)

  • событие произошло в прошлом;
  • не ощущения, а факты;
  • не оценка личности, а только наблюдение за поведением;
  • вы не объясняете причины поведения, а только его констатируете.
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Суждения (четкая, последовательная, субъективная оценка поведения)

  • это ваше субъективное видение того, почему поведение требует изменений;
  • ваша конкретная формулировка того, что произойдет, когда изменения не произойдут;
  • ваша четкая позиция по поводу негативных последствий для команды или процесса такого поведения.

Планы (четкие договоренности об изменениях в поведении и как будем мерить успех)

  • что будем менять в поведении?
  • как узнаем, что изменения произошли?
  • как изменения должны повлиять на команду и процессы?

Пример конструктивной обратной связи

[ожидание]

Как от члена проектной команды, от тебя ожидается активное участие в командных встречах.

[суждение]

На трех встречах на прошлой неделе ни я, ни коллеги не услышали от тебя ни одного комментария или предложения. Создалось впечатление, что ты был совершенно не вовлечен.

[наблюдение]

По моему мнению, такое поведение не соответствует твоей роли. Ты должен активно коммуницировать свои мысли и идеи о работе проектной команды.

[планы]

Очень важно, чтобы ты как можно быстрее включился в активную работу. Какая помощь с моей стороны тебе нужна? Сколько времени, по-твоему, тебе нужно, чтобы вернуться в «нормальный» режим?

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Успех Обратная связь Деловое общение

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