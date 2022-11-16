Чтобы не накапливать недовольство. Как дать конструктивную обратную связь

Наталья Кадя: «Едва ли не самая большая сложность во взаимодействии руководителей и команд — дать конструктивную обратную связь по поводу нежелательного поведения» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Результатом качественного разговора должно стать изменение поведения

Едва ли не самая большая сложность во взаимодействии руководителей и команд — дать конструктивную обратную связь по поводу нежелательного поведения.

Естественно нам трудно критиковать других потому, что во время таких разговоров мы рискуем потерять хорошие отношения с членами команд.

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На самом же деле мы теряем отношения, когда накапливаем замечания и недовольства, избегая откровенных разговоров.

Сегодня шпаргалка об алгоритме разговора, результатом которого должно стать изменение поведения.

Составляем пазл качественных разговоров

Как сделать ваш фидбек конструктивным?

— ожидание: каких именно изменений в поведении вы ожидаете;

Мы теряем отношения, когда избегаем откровенных разговоров

— наблюдение: нейтральные факты и ситуации;

— суждение: личная интерпретация/оценка/суждение;

— планы: что конкретно следует изменить.

Ожидания и договоренности (это предмет обратной связи)

были ли договоренности конкретными и зафиксированными?

что изменилось из того, о чем договаривались?

ваши субъективные наблюдения.

Наблюдения (это не оценка, а именно ваши наблюдения)

событие произошло в прошлом;

не ощущения, а факты;

не оценка личности, а только наблюдение за поведением;

вы не объясняете причины поведения, а только его констатируете.

Суждения (четкая, последовательная, субъективная оценка поведения)

это ваше субъективное видение того, почему поведение требует изменений;

ваша конкретная формулировка того, что произойдет, когда изменения не произойдут;

ваша четкая позиция по поводу негативных последствий для команды или процесса такого поведения.

Планы (четкие договоренности об изменениях в поведении и как будем мерить успех)

что будем менять в поведении?

как узнаем, что изменения произошли?

как изменения должны повлиять на команду и процессы?

Пример конструктивной обратной связи

[ожидание]

Как от члена проектной команды, от тебя ожидается активное участие в командных встречах.

[суждение]

На трех встречах на прошлой неделе ни я, ни коллеги не услышали от тебя ни одного комментария или предложения. Создалось впечатление, что ты был совершенно не вовлечен.

[наблюдение]

По моему мнению, такое поведение не соответствует твоей роли. Ты должен активно коммуницировать свои мысли и идеи о работе проектной команды.

[планы]

Очень важно, чтобы ты как можно быстрее включился в активную работу. Какая помощь с моей стороны тебе нужна? Сколько времени, по-твоему, тебе нужно, чтобы вернуться в «нормальный» режим?

Текст публикуется с разрешения автора

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