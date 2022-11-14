Четкая и эффективная коммуникация — это фундамент для всех «несущих конструкций»

Есть целый мир между тем, что мы говорим и тем, что услышит тот, кому адресовано сообщение. Искусство коммуникаций — это о том, чтобы уметь доносить информацию до получателя так, чтобы тот как можно точнее мог понять смысл, который автор закладывает в сообщение.



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Здесь, как и во всех других аспектах взаимодействия, самыми большими барьерами в коммуникации смыслов становятся наши опыт, предубеждения и психоэмоциональный контекст, из которого мы воспринимаем сообщения.

Четкая и эффективная коммуникация в организации сегодня — это фундамент для всех без исключения «несущих конструкций»

Сегодня подготовила шпаргалку о том, что мешает делать этот фундамент крепким.

Барьеры в коммуникации: что в организации мешает понимать друг друга?

Так же как существование человека, выживание и эффективная работа организации зависят от коммуникации.

Коммуникация во времена неопределенности, непредсказуемости и постоянных изменений становится еще более критической.

Психоэмоциональное состояние украинцев определяется событиями в стране

Разделенные по миру команды, разные психологические состояния коллег, разные культуры и разный контекст требуют изменения коммуникационных привычек в организации.

Цель коммуникации — обеспечить общее понимание контекста, цели, задач. Барьеры в коммуникации влекут за собой неправильное толкование сообщения, а преодоление этих барьеров является предпосылкой эффективного взаимодействия.

Барьеры в коммуникации:

физические барьеры — время, место, пространство, шум;

языковые барьеры;

эмоциональные барьеры;

культурные барьеры;

барьеры разного восприятия реальности;

психологические барьеры.

Физические барьеры

Сегодня это разные временные зоны, отключение света, плохая связь или ее отсутствие, воздушные тревоги, ограниченные возможности работников для выделения спокойного места для проведения онлайн-встреч.

Что делать:

Систематически проводить встречи с коллегами для анализа их текущей ситуации и планировать онлайн-встречи, максимально учитывая возможности коллег. Сегодня компания должна быть фасилитатором коммуникации и «бэк-офисом» для максимальной минимизации физических барьеров. Главный вопрос к коллегам: «Когда удобно?».

Языковые барьеры

Язык — главное средство коммуникации и наибольшее препятствие для эффективного взаимопонимания. Знать иностранный язык недостаточно, потому что даже на уровне регионов одной страны диалекты и языковые привычки влияют на разное толкование сообщений.

Даже при общении на одном языке терминология сообщения может быть помехой, если она не полностью понята получателям.

Что делать:



Организация масс обеспечит понятийный словарь для основных процессов. Определите на уровне организации и донесите до всех сотрудников толкование главных понятий. Унифицируйте организационный словарь четкими определениями наиболее употребляемых в организации терминов.

Подготовьте краткие, лаконичные памятки для толкования понятий, которыми оперируют руководители и менеджеры в ежедневном взаимодействии.

Эмоциональные барьеры

Легкость и комфорт, с которым человек может говорить, определяются и эмоциональной компетентностью. Эмоциональное состояние человека определяет его способность воспринимать информацию, анализировать, делать выводы, возвращать обратную связь.

Для эффективного общения необходимо сочетание эмоций и фактов, а такие эмоции, как гнев, обида и страх, снижают способность человека эффективно взаимодействовать.

Что делать:



Сегодня навыки эмоциональной компетентности и инструменты, помогающие осознавать и регулировать эмоциональные состояния должны стать гигиенической нормой любой учебной системы в организации.

Эмпатическое общение, умение слушать и анализировать эмоциональное состояние, собственное и коллег — гигиеническое требование к работникам на каждом уровне в организации.

Культурные барьеры

Украинская компания сегодня работает со всем миром. Наши офисы объединяют коллег из многих уголков земного шара, где разные культуры могут по-разному толковать основные общественные нормы, понятия, определения.

Организация и руководители должны понимать и учитывать разные ментальности, разные культуры при общении.

Что делать:



Культивировать межкультурную чувствительность, развивать организационное разнообразие, объединять коллег из разных стран в совместные проекты для более эффективной интеграции в организационную культуру. Наше единство — в разнообразии.

Барьеры разного восприятия реальности

Ни один мозг не похож на другой. Восприятие мира ментально, а не объективно. Разные люди воспринимают одну и ту же информацию по-разному. Уровень восприятия информации зависит от контекста.

Что делать:



Говорить на всех уровнях команд вне Украины о том, в каком контексте находятся украинские команды, как этот контекст влияет на их восприятие реальности. Говорите о войне прямо, честно и подробно. Не стесняйтесь давать больше контекста клиентам и командам за границей.

Эффективная коммуникация требует понимания разных уровней восприятия информации в зависимости от контекста. Сначала пытайтесь понять контекст того, кто воспринимает информацию, затем думайте о том, как ее донести.

Учимся на всех уровнях организации четкости, последовательности. системности и соответствия контекста в коммуникации

Психологические барьеры

Психоэмоциональное состояние человека напрямую влияет на его когнитивные способности. Мозг устроен таким образом, что не может постоянно принимать эффективные решения и успешно реализовывать большой объем задач. Есть совершенно естественные ограничения.

Психоэмоциональное состояние украинцев определяется происходящим в стране. Как бы мы ни хотели работать больше, лучше — эффективнее. Девять месяцев войны истощили украинцев.

Что делать:



Руководители на всех уровнях должны прежде всего учитывать собственное психоэмоциональное состояние и то, как оно влияет на коммуникацию с их стороны. И понимать, что реакции и коммуникация со стороны работников сейчас как никогда обусловлена истощением психоэмоциональной системы коллег.

Отзывчивость, эмпатия, осторожность в коммуникациях создают надежный фундамент для доверия

Текст публикуется с разрешения автора

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