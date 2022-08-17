Скрытый голод. Как распознать дефицит витаминов и минералов
Фрукты и овощи, содержащие витамин С (иллюстративное фото) (Фото:yarunivphoto/Depositphotos)
Нехватка микроэлементов связана с широким спектром физиологических нарушений
Термин «скрытый голод» используется для описания дефицита витаминов и минералов.
Недостаток микроэлементов связан с широким спектром физиологических нарушений, включая метаболические расстройства, снижение иммунной, эндокринной и когнитивной функции, задержку или неадекватное физическое развитие.
К категориям населения, которые более подвержены дефициту питательных микроэлементов или могут иметь повышенную потребность в микроэлементах, относятся:
— те, кто соблюдает диету с низким содержанием питательных веществ или ограничительных диет;
— люди с низким социально-экономическим статусом или испытывающие нехватку пищи;
— женщины, особенно детородного возраста;
— старики;
— лица с хроническими заболеваниями (особенно желудочно-кишечного тракта).
Кроме того, у людей, которые долгое время принимают лекарства, также может снизиться способность организма усваивать питательные вещества, содержащиеся в пище.
1. Магний
Сколько нужно?
Мужчины — 400−450 мг
Женщины — 310−320 мг (период лактации — 390 мг)
Признаки дефицита:
— потеря аппетита;
— тошнота и рвота;
— усталость и слабость;
— судороги;
— ощущение покалывания в конечностях;
— гипервозбудимость;
— сонливость.
Большинство людей получают весь необходимый магний из пищи. Как правило, продукты с высоким содержанием клетчатки обеспечивают магний. Некоторые хорошие источники магния включают листовые зеленые овощи, такие как шпинат, бобовые, орехи, семена и цельные зерна.
Если человек злоупотребляет алкоголем, то он находится в группе риска дефицита магния.
Вы можете получить магний из следующих продуктов:
- семена тыквы, 30 г — 156 мг
- семена чиа, 30 г — 111 мг
- миндаль, 30 г — 80 мг магния
- шпинат, вареный, ½ стакана — 78 мг
- соевое молоко, 1 чашка — 61 мг
- хлеб цельнозерновой, два ломтика — 46 мг
- авокадо, 1 шт. — 44 мг
- рис коричневый, вареный, ½ стакана — 42 мг
Согласно результатам исследования, касавшегося влияния сильного стресса, комбинация магния (300 мг/день) и витамина B6 (30 мг/день) способствует улучшению психологической адаптации.
2. Витамин А (ретинол)
Сколько нужно?
Мужчины — 650−950 мкг.
Женщины — 600−800 мкг. ( период лактации — 800−1100 мкг)
Признаки дефицита:
— на остроту зрения не влияет, а вот на ухудшение видения в сумерках — да;
— бледность кожных покровов;
— выпадение волос (как дефицит, так и передозировка);
— склонность к частым инфекционным заболеваниям.
Где найти?
Активные формы витамина А — печень, молочные продукты, яйца (с желтком), мясо, рыба.
К примеру, в 100 г продуктов животного происхождения:
- скумбрии — 100 мкг
- куриного яйца (2 шт.) — 272 мкг
- камамбер 45% жирности — 362 мкг
- говяжья печень — 21900 мкг
- печень индейки — 8000 мкг
Такого высокого содержания в продуктах (не добавки!) не стоит бояться, однако имейте в виду, что витамин А способен накапливаться в организме, поэтому будьте умеренными как в количестве, так и в частоте употребления.
Около 1,1 миллиарда человек во всем мире страдают от дефицита цинка
В продуктах растительного происхождения содержится не витамин А, а его провитамин — бета-каротин (неактивная форма, которая в организме с помощью ферментов превращается в активный витамин А). Чем желтее цвет овощей или фруктов — тем больше насыщение этим провитамином.
Топ-продукты по содержанию бета-каротина: морковь, тыква, зелень петрушки, шпинат, брокколи, дыня, абрикос, персики, кейл, аспарагус.
Помощники в усвоении витамина А:
— Растительное масло (1 ч. л. достаточно)
— Витамин Е
— Цинк. Дефицит цинка приводит к нарушению превращения провитамина в активную форму в организме.
3. Витамин С
Сколько нужно?
Мужчины — 90 мг
Женщины — 75 мг
Признаки дефицита:
— сухость кожи;
— кровоточивость десен;
— медленное заживление ран.
Топ-продукты по содержанию витамина С: шиповник, сладкий перец, черная смородина, облепиха, петрушка (зелень), капуста (брюссельская, цветная, молодая), томаты, кинза.
Советы для максимальной сохранности при приготовлении:
— Долгая варка — «нет» (не разваристые овощи, выбор в пользу al dente)
— Заморозка — трижды «да»
— Порезать и долго хранить при комнатной температуре — тоже не подходит
Помощники в усвоении:
- витамины А, Е, В5, В9;
- железо;
- цинк, кальций.
4. Витамин В12
Сколько нужно?
Взрослые мужчины и женщины — 2,4 мкг.
Беременные и кормящие — 2,6 и 2,8 мкг соответственно
Признаки дефицита:
— общие физические симптомы: ощущение сильной усталости и слабости, ощущения «покалывания» на языке;
— неврологические: онемение или покалывание в руках и ногах, трудно ходить или говорить, как обычно, трудно запоминать вещи или легко запутаться;
— психологические: депрессивное состояние, раздражительность.
Какие факторы влияют на дефицит?
Недостаток витамина B12 в рационе. Люди, строго соблюдающие веганскую или вегетерианскую диету, рискуют столкнуться с этой проблемой.
Гастрит. Воспаление слизистой желудка — распространенная причина дефицита витамина B12.
Другие заболевания органов пищеварения. Заболевания, поражающие пищеварительную систему, например болезнь Крона и целиакия, могут препятствовать полному усвоению витамина В12 организмом.
Хирургия: люди, перенесшие операцию на желудочно-кишечном тракте, например шунтирование желудка (бариатрическая операция), могут испытывать трудности с усвоением витамина B12.
Злоупотребление алкоголем.
Прием определенных лекарств. Некоторые медикаменты могут вызвать снижение уровня витамина В12 в вашем организме, в частности метформин (препарат, используемый для лечения сахарного диабета), ингибиторы протонной помпы (используются для лечения ГЭРБ и пептических язв), блокаторы гистамина H2 (лекарства, используемые для уменьшения количества кислоты, которую производит ваш желудок) и пероральные контрацептивы.
Ваше тело не производит витамин B12 самостоятельно, поэтому вам нужно потреблять пищу и напитки, содержащие витамин B12, чтобы получить его.
Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения, которые вы едите и пьете, например в мясе, морепродуктах, молочных продуктах и яйцах. Его также можно найти в обогащенных продуктах (продукты, в которые добавлены определенные витамины и питательные вещества), такие как определенные злаки, хлеб и пищевые дрожжи.
5. Цинк
Сколько нужно?
Мужчины — 11−15 мг
Женщины — 8−12 мг
Признаки дефицита:
— потеря аппетита;
— замедленный рост и развитие;
— нарушение в работе иммунной системы.
Тяжелый дефицит цинка может вызвать еще более тревожные симптомы. Примеры:
— задержка половой зрелости;
— диарея;
— поражение глаз и кожи;
— чувство вялости;
— нарушение вкусового восприятия;
— потеря волос;
— плохое заживление ран;
Около 1,1 миллиарда людей во всем мире страдают от дефицита цинка из-за неправильного питания.
Существует три основные причины дефицита этого микроэлемента:
— недостаточное потребление цинка с продуктами питания;
— плохое усвоение;
— хронические заболевания, такие как целиакия, алкогольная зависимость, болезнь Крона, диабет, язвенный колит, заболевания поджелудочной железы.
Всасывание снижается при одновременном приеме фитатов, кальция и фосфата. Недостаточное потребление может наблюдаться при исключительно парентеральном питании, строгих вегетарианских диетах и нервной анорексии.
Люди с дефицитом цинка должны добавить в рацион:
- красное мясо;
- птицу;
- пшеничные зародыши;
- дикий рис;
- семена;
- орехи.
Вегетарианцам может быть сложнее получить достаточное количество цинка из еды. Для них варианты источников цинка включают печеные бобы, горох, кешью и миндаль.
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