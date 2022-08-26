Дефицит или избыток. Как питание влияет на мозг и наше поведение

Отношения между пищей и мозгом напоминают щепетильную девочку из популярной английской сказки о трех медведях

Во время долгих морских путешествий в XV и XVI веках, в эпоху Великих географических открытий, моряки жаловались на то, что их посещают видения роскошной пищи и зеленеющих полей. Осознание того, что это не более чем галлюцинации после нескольких месяцев, проведенных в море, было мучительным. Одни матросы рыдали от тоски, другие бросались за борт.



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Лекарством от этих причиняющих страдание миражей оказалась не смесь сложных химических веществ, как предположили поначалу, а обыкновенный лимонный сок. Эти моряки страдали от цинги, болезни, вызванной дефицитом витамина С — важного микроэлемента, который люди получают из фруктов и овощей.

Витамин С играет важную роль в синтезе и высвобождении нейромедиаторов, химических посланников мозга. При его нехватке клетки мозга теряют способность эффективно общаться друг с другом, что может приводить к галлюцинациям.

Как показывает этот знаменитый пример давних путешественников, существует тесная связь между пищей и мозгом, выявить которую стремятся такие исследователи, как я. Как ученую, изучающую нейробиологию питания в Мичиганском университете, меня прежде всего интересует, как компоненты пищи и продукты их распада могут влиять на экспрессию генов, управляющих нашими физиологическими процессами.

Также моя научная работа направлена на понимание того, как еда может воздействовать на наши мысли, настроение и поведение.

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