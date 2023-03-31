Марк Мэнсон: «В начале своей карьеры вы должны использовать каждую доступную вам возможность, поэтому всегда говорите да» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)

Соглашайтесь до тех пор, пока не будете вынуждены начать отказывать

В начале своей карьеры вы должны использовать каждую доступную вам возможность, поэтому соглашайтесь на все. Даже то, что кажется глупым, бессмысленным, странным или неудобным. В любом случае говорите «да» и делайте это. Потому что никогда не знаешь, какие двери в результате откроются.



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Затем, по мере развития навыков и формирования репутации, вы начнете оказываться в ситуациях, когда возможностей открывается больше, чем вам нужно. Это и будет тот момент, когда вы из стратегических соображений начнете говорить «нет».

Говоря «нет», вы сможете концентрироваться на наиболее перспективных возможностях и двигаться еще дальше и быстрее. В конце концов, вы достигнете точки, когда будете вынуждены отказываться почти от всех возможностей.

Поздравляю. Это будет означать, что вы «сделали это».

Принцип «говори да, пока не будешь вынужден сказать нет» работает не только в бизнесе, но и во многих сферах жизни: