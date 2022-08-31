Хронически несчастны. Семь признаков того, что вы застряли в неблагополучных отношениях

Лучше быть одному, чем иметь пару и при этом чувствовать себя одиноким

Я видел слишком много пар, которые, кажется, не способны разорвать ужасно несчастливые отношения. Они настойчиво продолжают их, как бы ни старались друзья, семья или даже психотерапевты помочь им освободиться. Я прекрасно понимаю, что «ужасно несчастливые» — это относительное и субъективное описание, но это — часть проблемы.



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Например, когда я спросил одну клиентку, понимает ли она, что ее муж и отец были алкоголиками, склонными к насилию, она ответила: «На мой взгляд, мой муж намного лучше моего отца. А раньше мне казалось, что все отцы в нашем районе такие же, как мой». Как бы то ни было, я хотел бы перечислить некоторые из признаков, указывающих на паралич отношений, и несколько его возможных причин.

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