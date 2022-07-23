Везение или упорная работа? Что важнее для достижения успеха

Можно ли стать успешным, не будучи удачливым?

В таких вещах, как построение карьеры или создание капитала, важны и удача, и упорный труд.



Об этом часто говорит величайший инвестор всех времен Уоррен Баффет. Он признает, что своим успехом отчасти обязан везению. Ведь он применял ту же инвестиционную стратегию, что и его наставник Бенджамин Грэм. Но доходы Баффета оказались выше, благодаря тому, в какой момент он начал инвестировать. Грэм был вынужден это делать в самые ненадежные для ценных бумаг времена — в 1930-е годы. Впрочем, Баффет считает, что ему повезло не только в этом. В 2014 году в своем ежегодном письме он сказал: «Совершенно случайно нам с Чарли [его деловым партнером] посчастливилось родиться в США, и мы всегда будем благодарны случаю за те потрясающие преимущества, которые это нам обеспечило».

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Но как насчет усердной работы? Баффет и его партнер Чарли Мангер еще и немало трудились, разве не так?

Это извечный спор о роли удачи и труда. Что важнее? Необходимо ли и то, и другое? Можно ли стать успешным без особого везения?

В этой статье мы поговорим о двух людях, пользующихся большим авторитетом в своих областях. Одному из них удача улыбнулась гораздо раньше, чем другому. Но оба они успешно справились с тем, что хотели сделать.

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