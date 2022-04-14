От боли, радости и сочувствия. Почему мы плачем

Эволюционные психологи считают слезы одним из важнейших приобретений человеческой цивилизации

Отвечала на вопрос: «Что за механизм — плакать? Почему животные не плачут (уж точно не плачут так, как люди)? Почему одно и то же действие является откликом на совершенно разные раздражители, причем и физические и психические: слезы от боли, радости, сочувствия?»



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Это очень хороший вопрос, который до сих пор задают себе (и своим подопытным) ученые разных специальностей: физиологи, эволюционные психологи, генетики, иммунологи, социологи. И у всех есть версии, одна краше другой. Но, насколько я понимаю, основываясь на разных источниках, единодушия и абсолютно доказанного объяснения нет. Хотя кое-что интересное людям удалось узнать о себе.

Почему одно и то же действие является откликом на разные раздражители? Потому что в целом у эволюции механизмы приспособления уже существующих структур под новые задачи намного лучше реализованы, чем «придумать что-то новое». Новое — это неэкономно. Использовать хорошо известное старое — это не всегда удобно, но зато не требует от организма дополнительных ресурсов на обслуживание.

Слезы помогают снизить негативное воздействие стресса

Слезная жидкость есть у многих животных. Она выполняет защитную функцию, предохраняя глазное яблоко от пересыхания и попадания инфекции, поскольку содержит в себе много компонентов, включая лизоцим — вещество с антибактериальными свойствами. При раздражении нежных тканей глаза секреция и выделение этой жидкости повышается и происходит слезотечение. Это может быть не только механическое раздражение глаза или области, окружающей глазную орбиту, но и, например, общее заболевание животного. Слезотечение часто сопровождает вирусное заболевание у кошек или собак и бывает едва ли не первым сигналом о том, что домашний питомец нездоров.

У человека слезы также в обязательном порядке выполняют свои защитные функции, разумеется, если мы не сидим слишком долго перед экранами, не мигая. И наши слезы выделяются в ответ на все те же химические, физические и инфекционные раздражители. Однако, согласно мнению физиологов, у человека есть тесная связь между лимбическими системами мозга (отвечающими за эмоции) и седьмой парой черепно-мозговых нервов, которые усиливают выделение слез. Интересно, что слезы, которые выделяются при «безэмоциональном» раздражении, имеют несколько иной химический состав, чем «эмоциональные слезы».

Также интересно, что эта самая седьмая пара черепно-мозговых нервов относятся к парасимпатической нервной системе. То есть не той, которая «возбуждает» организм в ответ на опасность, а наоборот — «расслабляет». Расслабление — очень важная функция, которая позволяет организму прийти в равновесие и воспользоваться достижениями, полученными в состоянии напряжения (мы выжили, избежали потери или, возможно, достигли чего-то важного для себя). Поэтому в общем виде сейчас мы предполагаем, что слезы — это реакция, которая наступает после эмоционального напряжения.

В многочисленных опытах, где испытуемым предлагали стрессогенную информацию, а после либо помогали «плакать», либо стимулировали «держаться» и не проявлять слезы, уровень гормонов стресса был ниже у тех, кому слезы были «разрешены» или даже простимулированы. Таким образом, ученые пришли к мысли, что слезы — не только непосредственная реакция при расслаблении, но и сами по себе, вызванные или индуцированные непосредственно после напряжения, помогают снизить негативное воздействие стресса.

Эволюционные психологи считают слезы одним из очень важных приобретений человеческой цивилизации. Благодаря слезам человек мог сообщить о том, что он нуждается в помощи, а сообщество могло на это отреагировать вовремя и не потерять сородича. Так мы можем наблюдать, что естественной реакцией большинства людей на слезы близкого является импульс помочь человеку, обнять его, побыть рядом.

У младенцев слезы (вернее, плач со слезами) появляются не сразу, а на том этапе формирования и созревания мозга, когда одновременно улучшается зрение (ребенок начинает лучше различать эмоции матери на лице) и дифференцируются эмоции (то есть, младенец уже не только кричит от общего дискомфорта, но можно распознать (по крайней мере, матери довольно неплохо с этим справляются) недовольство, гнев, печаль в их начальном виде. Плач со слезами является «социальным языком» младенца, который появляется еще до речи. Это сообщение о том, что необходима поддержка и внимание родителя. Вероятно, младенцы, которые хорошо и качественно плакали, лучше побуждали своих родителей о них заботиться и, соответственно, выживали тоже лучше и передавали такое умение дальше. Возможно, поэтому такая функция слез и закрепилась в популяции, после чего ее использовали, может быть, и взрослые, уже в половом отборе. Есть исследование, которое показало, что сконструированное компьютером изображение лица, на которое добавляли в графическом редакторе слезу, воспринималось, как более молодое и привлекательное.

Слезы от счастья появляются, в основном, у взрослых людей. Пока ученые ведут споры, почему это так. Но я склоняюсь к той версии, что слезы благодарности, умиления и любви связаны с нашим жизненным опытом. Мы помним, когда чего-то не было и, понимая, какой подарок получили в данный момент, одновременно и оплакиваем те моменты, когда были лишены его. Или даже присоединяемся эмоционально к тем, у кого нет сейчас того, что имеем мы. Ценность чего-либо, вызывающего положительные эмоции, часто идет рука об руку со страхом потерять очень важное и значимое. По-видимому, слезы помогают нам прочувствовать эту ценность на максимально возможном уровне, одновременно снижая стресс, который, вероятно, мы испытывали, пытаясь получить желаемое.

Текст публикуется с разрешения автора

Ориг и нал

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