Четыре взгляда на реальность. Какого придерживаетесь вы?

Люди часто формируют свое представление, основываясь на точке зрения, популярной в настоящий момент

Область философии под названием метафизика ставит вопрос о том, какова природа реальности. Существует ли некий объективный мир и способен ли разум его постичь?



Чтобы помочь вам, читатель, определить ваш собственный взгляд на то, что есть реальность, я представлю четыре точки зрения, от Древней Греции до наших дней. Этот порядок не означает, что то или иное мировоззрение отсутствовало в другие эпохи, просто ему придавалось меньшее значение. Рассматривая каждую из этих концепций, постарайтесь понять, какой из них придерживаетесь вы сами и каковы сильные и слабые стороны вашей позиции.

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Четыре представления о реальности

Метафизическая позиция №1: аристотелевский реализм. Согласно этой философской концепции, объективная реальность действительно существует, и наша задача — использовать рациональное мышление для того, чтобы сначала это выяснить, а затем принять ее.

Приведу пример из своей области психологии — психологии прощения.

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