Одной любви недостаточно. Правда об отношениях, которая вам не понравится
Марк Мэнсон: «Настоящая любовь приносит радость даже тогда, когда не происходит ничего особенного» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Часто основная причина проблем — в отсутствии любви или уважения к самим себе
Любовь настоящая, если она приносит радость даже тогда, когда не происходит ничего увлекательного. Правда в том, что на самом деле подлинная любовь чаще всего довольно скучна…
…и еще пять истин об отношениях, которые вам вряд ли понравятся.
- Хотя любовь может помочь легче переживать проблемы в отношениях, на самом деле она не решит ни одну из таких проблем. Несмотря на то, что любовь необходима для хороших отношений, одной только любви недостаточно.
- Романтическая любовь чем-то похожа на кокаин. Точнее, до жути похожа. Тем, что стимулирует те же самые участки мозга, что и кокаин. Тем, что опьяняет и на какое-то время приводит в восторг, но при этом, как и кокаин, создает столько же проблем, сколько и решает.
- Большинство компонентов влюбленности, за которыми мы гоняемся — бурные и головокружительные эмоциональные проявления привязанности, ошеломляющие взлеты и падения — на самом деле не являются здоровыми, подлинными проявлениями любви.
- Нездоровая любовь — это когда каждый в паре ждет, что партнер решит его проблемы. Здоровая любовь — это когда двое людей признают собственные проблемы и решают их при поддержке друг друга.
- Парадоксально, но тот факт, что люди не способны любить или уважать самих себя, почти всегда является первопричиной того, что у них не складываются отношения.
Семь шагов к тому, чтобы забыть кого-то
Несколько простых советов, как забыть своих бывших. Сохраните на случай, если понадобится в будущем.
Примите это. Все кончено, приятель. Вы расстались. Как правило, это самая сложная часть.
Не вините себя. Велик соблазн шагнуть в кроличью нору и зациклиться на вопросе: «А что, если бы я сделал то или не сделал этого?» Или: «Почему я не мог быть более крутым в том или ином плане?» Если честно, это совершенно не важно. Эти отношения были обречены.
Не пытайтесь вернуть его или ее. Так вы не только их отпугнете, а и, продемонстрировав таким образом эмоциональную зависимость и отчаяние, сделаете ситуацию еще более токсичной.
Не ревнуйте. Не сравнивайте себя с теми, с кем теперь общаются и встречаются ваши бывшие. У них своя собственная жизнь. Относитесь к этому с уважением. Это не обязательно должно отражаться на вас. Вы в порядке.
Проводите время с друзьями. Этот пункт не нуждается в пояснениях.
Не заходите на их страницы в социальных сетях. Может быть даже просто удалите или заблокируйте их. Вы не должны за это оправдываться, если это поможет вам сохранить душевное равновесие.
Погрузитесь в хобби или в работу. Выберите какое-нибудь из своего списка желаний и сделайте сегодня что-то, что приблизит вас к его осуществлению. Никаких отговорок! Сделайте это, причем прямо сейчас.
Перевод NV
Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net
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