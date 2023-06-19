Хватит обманывать себя. Три заблуждения о мотивации

Не обязательно испытывать страсть к чему-то, чтобы быть мотивированными

Я могу прочесть десяток книг о правильном питании и считать, что сосредоточился на улучшении своего здоровья, но если я читаю их, поглощая пиццу и запивая пивом, то просто накапливаю знания, не двигаясь с места.



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Я постоянно наблюдаю это у тех, кто решил заняться самосовершенствованием: они начинают использовать обучение как замену действиям. Они вновь и вновь думают: «Что ж, может быть, следующая книга сделает эту простую, но сложную вещь менее сложной». Однако этого не происходит, и потому они берутся за еще одну книгу, потом за еще одну и еще одну, и так бесконечно.

Советы по самопомощи не сделают за вас вашу работу

Хотя такая вещь, как советы по самопомощи, может дать прилив мотивации, чтобы вам было легче справиться с трудностями на ближайшем этапе, в долгосрочной перспективе они не сделают за вас вашу работу. Невозможно неким волшебным образом перенять навык из книги, или семинара, или даже, черт возьми, из видео на моем YouTube-канале. В определенный момент вы должны будете поставить обучение на паузу и по-настоящему потрудиться. Вам надо будет пойти и сделать все самостоятельно.

Как мы обманываем сами себя в том, что касается мотивации:

1. Мы считаем, что нужно испытывать страсть к чему-то, чтобы быть мотивированными.

2. Мы думаем, что мотивация исходит изнутри, что это естественная часть нашей личности или характера.

3. Мы верим, что мотивация — это чувство и мы можем им управлять.

Все это отговорки, которые мы используем, чтобы избежать конкретных действий. А правда в том, что не нужно испытывать страсть к чему-то, чтобы быть мотивированными. Не нужно иметь природный талант или дар. И для этого не требуются идеальные обстоятельства или окружение.

Мотивация — это не просто чувство. Это привычка, умение, которое мы должны развивать изо дня в день. Это не что-то, что у нас либо есть, либо нет — это то, что создаем мы сами.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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