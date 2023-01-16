Это очень интересно и полезно. Как мозг генерирует наши эмоции

Эмоциональная компетентность — это не о том, чтобы унять эмоции, а о том, чтобы понимая, как и почему их генерирует мозг, осознанно выбирать эффективное поведение

Все, что мы обычно называем эмоцией, на самом деле является дискретной эмоцией. Мы говорим: «Это радость», «Это злость» и «Это тревога». Но радость, злость или тревога — это лишь простые ярлыки для чрезвычайно сложных когнитивных процессов.

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Эмоциями управлять невозможно, равно как и невозможно управлять мозгом. И не нужно.

Сегодня подготовила шпаргалку о том, где рождаются эмоции и как мозг создает собственную библиотеку эмоциональных состояний.

Как мозг рождает эмоции

Почему эмоциями управлять нельзя?

Фото: facebook.com/natalya.kadja

— Прошлый опыт

Эмоция формируется нашими воспоминаниями о прошлом. Воспоминания классифицируются по разным эмоциональным концепциям.

Например, некоторые наши переживания из прошлого связаны с радостью, другие — с ненавистью, третьи — с чувством вины, отвращения, благодарности, сострадания и т. д.

Особенно важны наши воспоминания из раннего детства,

поскольку они, как правило, создают основы для эмоциональных схем восприятия и реакций на окружающий мир.

— Сенсорная информация

Эмоции — ситуативны, они всегда связаны со постоянно меняющейся средой.

«Радость», «злость» или « тревога» — это просто ярлыки для чрезвычайно сложных когнитивных процессов

Эмоции изменяются в зависимости от того, что происходит в физическом пространстве вокруг вас (восход солнца или яркие фары авто в темноте), в вашем социальном окружении (слова поддержки или резкий комментарий коллеги) и интероцептивно (высокое давление или чувство жажды).

Интероцептивные ощущения, сигнализирующие о состоянии внутренних процессов, имеют особое значение для создания эмоций мозгом.

— Внутренняя модель

С помощью сенсорных данных и воспоминаний мозг создает новые концепции, чтобы стимулировать соответствующие эмоции и поведение. Мозг использует внутренние модели, действующие на трех уровнях.

Классификация

Мозг проверяет, что означает та или иная сенсорная информация, и классифицирует ее для создания конкретных ощущений. К примеру, высокий пульс сам по себе не информативен, но если при этом вы потеете, заикаетесь, чувствуете необычную ригидность мышц, ваш мозг может классифицировать эту группу сенсорных данных как «публичное выступление» или сдачу экзамена.

Объединение концепций

Мозг проверяет, какие категории эмоций, укоренившиеся в предыдущем опыте, лучше всего соответствуют текущим ощущениям, и ищет функциональные сходства, чтобы соединить соответствующие концепции эмоций разными способами. Например, мозг может обнаружить, что текущий физиологический профиль похож на прошлый опыт страха, текущие цели и желания похожи на прошлый опыт волнения, а невербальные сигналы, которые вы получаете от людей вокруг вас, похожи на прошлый опыт стыд. Соответственно мозг создаст концептуальную комбинацию из коктейля ощущений: 50% страха, 30% волнения, 20% стыда или 70% страха, 10% волнения, 20% стыда и т. д.

Создание ожиданий

Мозг проверяет: учитывая эти концептуальные комбинации, какие ощущения и поведение будут выгодны в этой ситуации? Так мозг формирует несколько прогнозов на базе предшествующего опыта для формирования новых ощущений и конкретного поведения.

— Мозг

Там хранятся все внутренние модели и происходит постоянное взаимодействие между его сенсорными, моторными и эмоциональными частями.

— Генерация

Мозг не получает конкретные, статические эмоции из какого-то «файла». Эмоции не хранятся в одном месте. Нет отдельного участка, отвечающего за злость, радость, любовь. Мозг постоянно генерирует новые смешанные эмоции из концептуальных комбинаций текущих интероцептивных данных и опыта.

Это означает, что любая эмоция, которую вы испытываете, уникальна.

— Предсказание

Когда мозг получает новые сенсорные данные, он сравнивает их с другими прогнозами, проверяя, какой прогноз лучше всего соответствует этим данным. Именно это соответствие приводит к апостериорным «вероятностям» и «ошибкам предвидения» (т.е. различию между ожидаемыми и фактическими ощущениями).

Если «ошибка предсказания» высока, то мозг выбирает другой образец из концепций эмоций в памяти и инициирует совершенно новое эмоциональное событие, если «ошибка» низкая — мозг обновит вашу внутреннюю модель.

Именно эмоциональные предсказания минимизируют «ошибку предсказания», запуская необходимые физиологические изменения.

— Эмоции

Эмоции — это активные «живые» конструкции, а не готовые реакции.

Мозг реагирует мгновенно, и в этом сложность: поскольку он классифицирует ощущения, комбинирует концепции, генерирует предсказания, вычисляет «ошибки предсказания» и обновляет внутреннюю модель менее чем за секунду, эмоции могут быть «созданы» раньше, чем мы получим сознательный эмоциональный опыт. А уж этот опыт мотивирует поведение «высшего уровня» (например, бежать или нападать), в отличие от сенсомоторных реакций более низкого уровня (например, быстрые движения глаз в ответ на внешнее движение), которые бессознательно происходят постоянно.

Далее эмоции интегрируются в опыт, становясь частью эмоционально категоризированной памяти, которая будет оказывать влияние на наши будущие эмоции.

Для чего мозгу все время «предсказывать будущее»?

Постоянное сканирование окружения и построение прогнозов — это базовый механизм работы мозга для поддержания жизнедеятельности путем контроля изменений в физиологии, познании и поведении.

Эмоции «предсказывают», что нужно организму, чтобы сначала сохранить жизнь, а затем как можно быстрее реализовать потребности.

Поэтому эмоциональная компетентность — это не о том, чтобы унять эмоции (повлиять на естественные механизмы работы мозга), а с тем, чтобы понимая, как и почему их генерирует мозг, осознанно выбирать эффективное поведение.

Текст публикуется с разрешения автора

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