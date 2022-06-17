Не тратьте на это свою жизнь. Как бороться с думскроллингом

Наталья Кадя: «Думскроллинг — это склонность к просмотру страшных новостей, несмотря на то, что они удручают, огорчают и деморализуют» (Фото:Milkos/Depositphotos)

Из-за постоянного просмотра новостей растет уровень стрессовых гормонов, повышается вероятность панических атак и снижается концентрация

— Что делаешь?



— Да ничего, «в новостях».

— А… И что там?

— Да ничего, одно и то же.

— Может, поговорим/поработаем/прогуляемся/сделаем уборку?

— Угу, только еще новости немного почитаю.

Видео дня

— Да там же ничего, одно и то же.

— Слушай, нет настроения на другое.

Подготовила для бойцов офисного фронта шпаргалку о том, как оставлять чистым разум, чтобы не тратить жизнь на «одно и то же».

Ибо в эти дни провожаем тех, кто заплатил своей жизнью за то, чтобы мы могли жить, планировать, работать, решать, действовать, приближая нашу победу.

Думскроллинг: как сохранить ясность разума для победных решений

Думскроллинг ( с англ. doomscrolling: doom — «гибель, судьба, обреченность» и scrolling — «прокручивание») — это склонность к просмотру и чтению страшных новостей, несмотря на то, что они удручают, огорчают и деморализуют человека.

Из-за чего возникает склонность к думскроллингу

1. Мы боимся упустить важные новости. Стремление читать плохие новости объясняется тем, что мы интуитивно пытаемся подготовиться к потенциальным угрозам. Ведь принцип «предупрежден — значит вооружен» — это исторически залог выживания людей как вида.

Мы боимся пропустить важные новости

2. Соцсети и ресурсы работают по принципу ярких заголовков. «Шок-контент» — залог привлечения читателя. Поэтому медиа активно используют наше стремление быть информированными об опасности, чтобы расширить круг читателей. Шокирующие посты и видео вирусно распространяются в интернете, а пугающие заголовки собирают большую аудиторию.

Чем опасен думскроллинг

Несмотря на логичность позиции «предупрежден — значит вооружен», думскроллинг не возвращает ощущение контроля. Напротив, он способствует развитию тревожности и стресса, рождает неуверенность. Из-за думскроллинга растет уровень стрессовых гормонов, повышается вероятность панических атак, снижается концентрация.

Как бороться с думскроллингом

1. Проверьте себя после прочтения новости, ответив на следующие вопросы:

— полезна ли информация, которую я читаю?

— как я себя чувствую, когда это читаю?

— отвлекает ли меня думскроллинг от важных дел? Есть ли что-то, чем стоит заняться?

— я проверяю информацию из новостей или сразу эмоционально на нее реагирую?

2. Stop-техника. Вы можете остановить думскроллинг с помощью Stop-техники. Каждый раз, когда вы заметите, что бездумно листаете ленту, скажите себе вслух: «Остановись! Стоп!» Вам точно будет неудобно проговаривать это, поэтому со временем вы разовьете навык осознанного потребления новостей.

Текст публикуется с разрешения автора

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