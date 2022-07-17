Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни

Мы вкладываем слишком много времени и сил в то, что нам кажется существенным, и слишком мало в то, что действительно важно

Я бросил колледж.



В тот момент это было важным событием — во всяком случае, для моих родителей. Впоследствии это было важно для тех, с кем я знакомился, потому что они постоянно удивлялись этому: «Как, ты не окончил колледж?!» Но несмотря на все предостережения и изумление, не было буквально ни единого случая, когда бы отсутствие у меня высшего образования всплыло в ходе какой-либо деловой сделки или проекта.

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Поэтому я всегда удивляюсь тому, на что идут люди ради получения диплома. Пару лет назад я прочел увлекательную книгу об университетском скандале, известном как Операция Varsity Blues, и родителях, которые с помощью взяток устраивали своих детей в различные колледжи, — при том, что в большинство из этих учебных заведений было не так уж тяжело поступить. Эти родители были настолько убеждены в важности высшего образования, что были готовы сделать все, что угодно, лишь бы их дети обязательно его получили — даже в том случае, когда у девушки были миллионы подписчиков на YouTube и она вообще не хотела никуда поступать. Или в другой семье, где дочь хотела стать актрисой, как ее мать, а мать попыталась подделать результаты SAT — академического теста своей дочери, чтобы та попала в Джульярдскую школу, хотя для поступления в Джульярдскую школу SAT не требуется.

Тут мне воспоминаются слова предпринимателя и писателя Питера Тиля о том, что порой мы так старательно пытаемся победить, что забываем остановиться и спросить себя, в нужную ли игру мы играем.

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