Очень важный момент. На что стоит обратить внимание, выбирая партнера

Даже у самых прекрасных людей есть раздражающие черты

Нам дают множество советов о том, какие черты нужно искать в потенциальном партнере — честность, умение преодолевать конфликты, химия, сходство. Однако мы редко заходим с другой стороны и задумываемся о том, с какими негативными чертами мы готовы смириться и свыкнуться.



Видео дня

Несколько лет назад я прочла пост о том, насколько мудрым решением будет определить, какие виды раздражителей или трудностей вы способны хорошо переносить. Автор делал акцент на том, что даже самые лучшие вещи в жизни (путешествия, воспитание детей, влюбленность) имеют свою цену и могут быть сопряжены с проблемами. Он утверждал, что, возможно, нам стоит чуть меньше сосредотачиваться на том, чего мы хотим от жизни, и начать задаваться вопросом: «Что я готов преодолевать?» Когда речь идет о поддержании длительных романтических отношений, этот совет крайне актуален.

Задумайтесь о том, как вы относитесь к различным осложняющим обстоятельствам