С любовью к Украине. Три блюда, которые стоит приготовить на День Независимости

Давайте любить Украину, ценить ее и заботиться. Не жадно потреблять, а создавать. Не ждать перемен, а творить их

Я умею любить через действия. Поэтому я просто делаю то, что могу, чтобы сохранить украинскую Независимость. Через труд, через еду, через мысли, через язык, через свое украиноощущение, которым делюсь с окружающими. И, конечно, через блюда — полтавские галушки, качану кашу, борщ, шпундру, свекольный квас, банош…

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Давайте любить Украину, ценить ее и заботиться. Не жадно потреблять, а создавать. Не ждать перемен, а творить их. Давайте приготовим в День Независимости украинские блюда, своими действиями продемонстрировав любовь к Украине. ⠀

Украина — это мы. То, какой она есть сейчас. То, какой она будет.

Баренчик

Баренчик — это украинский аналог пастушьего пирога, основным ингредиентом которого является картофель. Его натирают на крупной терке как для дерунов, а чтобы разнообразить вкус, мы добавим пикантный томатный соус, чтобы блюдо стало более сочным.

Время приготовления — 60 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для пирога:

1 кг картофеля

4 ст. л. кукурузной муки (+ для «французской рубашки»)

4 ст. л. пшеничной муки

3 яйца

150 мл сливок 33%

5 веточек тимьяна

200 г сливочного масла (+20 г для «французской рубашки»)

Для томатного соуса:

3–5 зубчиков чеснока

½ ч. л. перца чили

1 ч. л. копченой сладкой паприки

1 ч. л. паприки в хлопьях

1 лимон

1 ст. л. сахара

2–3 ст. л. томатной пасты

100 мл воды

соль и перец по вкусу

Фото: Предоставлено автором

Пошаговый рецепт

Очистите 1 кг картофеля и натрите на крупной терке. Переложите в глубокую миску и не отжимайте, чтобы пирог получился сочным. Добавьте соль и перец по вкусу. Влейте 150 мл сливок 33%, вбейте 3 яйца, всыпьте 4 ст. л. кукурузной муки и 4 ст. л. пшеничной. Именно кукурузная мука придает блюду характерную текстуру, поэтому желательно не менять рецепт. Сливки берите максимальной жирности, чтобы баренчик имел насыщенный вкус.

Возьмите керамическую форму для пирога и сделайте «французскую рубашку», чтобы баренчик не прилип к ней. Смажьте сливочным маслом и присыпьте кукурузной мукой, остатки ее высыпьте. Вы можете принять любую форму, но заметьте, что баренчик не должен быть тонким, поскольку это повлияет на сочность блюда.

Переложите картофельную массу в форму, разровняйте ложкой. Сверху разложите 100 г сливочного масла, порезанного кусочками и посыпьте листочками из 4 веточек тимьяна. Оставьте одну для подачи. Также по желанию можете использовать сухой чабрец.

Поставьте запекаться на 35–40 минут при температуре 180 градусов в режиме конвекции. Сверху должна появиться румяная корочка.

Сделайте томатный соус. В сотейник выложите 2–3 ст. л. томатной пасты, мелко нарезанные 3–5 зубчиков чеснока, ½ ч. л. перца чили, 1 ч. л. копченой сладкой паприки и 1 ч. л. паприки в хлопьях. Добавьте 100 мл воды, 1 ст. л. сахара, сок и цедру одного лимона. Хорошо перемешайте, попробуйте, а затем добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. По желанию количество пряностей можете убавлять. Томатную пасту можно заменить свежими томатами, натертыми на терке, или пелати. Выпаривайте жидкость из томатного соуса на среднем огне, пока он не загустеет. У меня на это ушло пять минут. Затем перебейте блендером до однородной консистенции.

Достаньте баренчик из духовки и пусть остынет в форме. У вас еще осталось 100 г сливочного масла, растопите их на сковороде. Нарежьте картофельный пирог порционными кусочками, полейте томатным соусом и растопленным сливочным маслом. Украсьте листочками тимьяна.

Зеньковская колбаса

Зеньковская колбаса внесена в список элементов нематериального культурного наследия Украины. В Хмельницкой области ее делают горячего копчения. Мы сделаем в обычной духовке. Есть и другие особенности способа ее приготовления. Во-первых, домашняя колбаса должна быть из жирной части свинины. А если мясо постное, то обязательно добавляйте сало, чтобы колбаса не получилась сухой. Во-вторых, нарезанное мясо (а при необходимости и сало) нужно очень хорошо вымесить. Кишки перед использованием обязательно замочите, потому что обычно они продаются в засоленном виде. Их можно приобрести на рынке. Затем тщательно промойте, чтобы были чистыми.

Готовые колбаски в начале запекания смажьте несколько раз кровью, чтобы в финале блюдо было именно того вороного цвета, который отличает его от других колбас в Украине.

Время приготовления — 4 часа

Порции — 6

Ингредиенты

· 2 кг жирной свиной лопатки

· 1 ст. л. соли

· 1 ст. л. свежесмолотого черного перца или смеси перцев

· 3 метра натуральных свиных кишок

· 3 головки чеснока

· 1 стакан ледяной воды

· 1 стакан свиной крови для смазывания колбасок (по желанию)

Фото: Предоставлено автором

Пошаговый рецепт

Тщательно удалите из 2 кг мяса прожилки и пленки и измельчите его ножом на кубики со стороной 1–2 сантиметра. Сложите в миску.

Добавьте в мясо 1 ст. л. соли и 1 ст. л. свежемолотого перца, зубчики 3 головок чеснока, предварительно пропущенных через пресс. Тщательно вымешивайте смесь в течение 10–15 минут, чтобы она стала плотной, как фарш. Количество чеснока можно увеличивать по вкусу.

Влейте в мясо 1 стакан ледяной воды и снова тщательно перемешайте, чтобы смесь полностью ее впитала.

Натуральные свиные кишки почистите и промойте. Вы можете взять и готовые магазинные оболочки, но мне больше нравятся именно домашние.

Нарежьте кишки на куски длиной 40–60 см и наполните их фаршем с помощью специальной насадки. Кишки нужно начинить поплотнее, а концы завязать кулинарной или обычной нитью.

Смажьте кровью с помощью кулинарной кисточки и поставьте в разогретую духовку. Запекайте в течение трех часов. Каждые 20 минут в начале приготовления извлекайте колбасу из духовки и снова с обеих сторон смазывайте кровью. Чтобы колбаса приобрела черный цвет и не получилась слишком сухой, надо повторить эту операцию 5–6 раз.

Дождитесь, пока готовая колбаса полностью охладится, и подавайте к столу.

Курабье

Курабье или хурабие — крымскотатарское рассыпчатое печенье с конфитюром, которое традиционно готовили на праздники, начиная с давних времен. До сих пор ни одна крымскотатарская свадьба не проходит без этого угощения. В качестве конфитюра можно использовать смородину, ежевику, малину, клубнику и клюкву.

Время приготовления — 40 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для теста:

225 г муки

75 г сахарной пудры

120 г сливочного масла 82,3%

3 яйца (яичные белки)

10 г ванильного сахара

Для конфитюра:

100 г сахара

100 г клюквы

Пошаговый рецепт

Сделайте конфитюр из свежей клюквы. В сотейник или кастрюлю выложите 100 г ягод и всыпьте 100 г сахара. Перемешайте и готовьте 10–15 минут на маленьком огне периодически помешивая. После того как жидкость немного испарится, отставьте конфитюр, он должен остыть.

Переходите к приготовлению печеного теста. Возьмите три яйца, отделите белки от желтков. Необходимо использовать только белки. Влейте их в миску, добавьте 75 г сахарной пудры и с помощью венчика взбейте в легкую пену.

Растопите в сотейнике сливочное масло на маленьком огне. Масло не должно кипеть. После того как масло полностью растопится, дайте ему остыть буквально одну минуту. В миску всыпьте 225 г муки и влейте растопленное масло, постоянно помешивая венчиком.

Добавьте в муку и сливочное масло взбитые белки с сахарной пудрой. Перемешайте венчиком. Добавьте 10 г ванильного сахара.

Тщательно перемешайте силиконовой ложкой. После этого смочите руки в воде и замесите мягкое тесто. Если вы использовали яйца поменьше и тесто получилось плотным, добавьте еще один яичный белок. Если у вас были большие яйца и тесто получилось слишком редкое и растекается, добавьте немного муки.

Выложите тесто в кулинарный мешок. Я использовал насадку диаметром 12 мм, вы можете взять любую другую, все зависит от размера печенья, которое хотите получить.

Застелите противень пергаментом и отсадите печенье. Сверху на печенье выложите чуть-чуть конфитюра из клюквы. Выпекайте печенье в разогретой до 220–230 градусов духовке в течение 7–10 минут. Важно, чтобы духовка была разогрета до нужной температуры, иначе печенье растечется. Готовое печенье достаньте из духовки и дайте остыть на противень.

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