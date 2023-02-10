Важная часть украинской кухни. Три первых блюда, которые стоит добавить в свое меню

10 февраля, 22:03
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Грибная юшка со щипанными галушками (Фото:предоставлено автором)

Грибная юшка со щипанными галушками (Фото:предоставлено автором)

Евгений Клопотенко
Шеф-повар, ресторатор, общественный активист

Эти супы выходят за пределы стандартного набора продуктов «мясо и картофель»

Первые блюда — важная часть украинской кухни. Путешествуя по Украине и исследуя вкусы, я увидел немало интересных сочетаний, в частности, в каждом регионе готовят свой особый борщ. Также мы знаем и любим наваристый капустняк со свининой и пшеном, ароматный бограч или освежающий холодник. И, конечно же, не надо забывать и о юшках. Так называют отвары из рыбы, овощей, грибов или мяса, служащих основой для приготовления других блюд.

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Грибная юшка со щипанными галушками

Я люблю есть и готовить юшки: ароматную юшку из карпа, вилковскую юшку с саламуром и даже холодную юшку из абрикосов. Особенно мне нравятся юшки на основе грибов, потому что они получаются очень ароматными и вкусными.

Время приготовления 1 час 30 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для юшки:

  • 30–50 г сухих белых грибов
  • 3 л воды
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 5 лавровых листов
  • 2 зубчика чеснока
  • по вкусу петрушка
  • ½ ч. л. черного перца горошком
  • по вкусу соль

Для галушек:

  • 200 г муки
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • 50 мл воды

Пошаговый рецепт

Сухие белые грибы предварительно замочите в воде на 20–30 минут, чтобы удалить песок, если он есть.

В большую кастрюлю влейте 3 л воды и высыпьте грибы. Готовьте около 20 минут на среднем огне.

Морковку очистите и нарежьте полукольцами толщиной 5 мм, луковицу разрежьте пополам. Вбросьте овощи в грибной бульон, добавьте 2 зубчика чеснока и 5 лавровых листов. Варите 30 минут на медленном огне, за это время морковь должна стать мягкой.

Для клецок соедините в миске 200 г муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла и ½ ч. л. соли. Влейте 50 мл воды.

Тщательно смешайте все ингредиенты. У вас должно получиться мягкое эластичное тесто, чтобы потом удобно было отщипывать кусочки для галушек.

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Когда бульон будет готов, извлеките из него половинки лука. Мы добавляли его, чтобы он отдал блюду свой аромат, поэтому в дальнейшем лук уже не понадобится.

Дальше будем добавлять в грибной бульон клецки. Отщипывайте понемногу от теста и вбрасывайте в кастрюлю. Варите примерно 2 минуты, пока они не всплывут.

В ступке растолчите ½ ч. л. перца горошком. Добавьте в юшку толченый перец и соль по вкусу. При подаче добавьте в тарелку с юшкой рубленую петрушку по вкусу.

Капустняк из свежей капусты с копченостями

Какой еще суп приготовить, чтобы не был из стандартного набора продуктов, как мясо и картофель? К вашему меню первых блюд предлагаю добавить вкусный наваристый капустник. Ранее в Украине это блюдо было обрядовым — его готовили на второй день свадьбы. Капуста в составе супа знаменовала изобилие в семье, а пшено — любовь на всю жизнь. Более традиционным считается капустняк с квашеной капустой и грибами, но я решил добавить свежую капусту, а еще соленых огурцов и копчености, которые еще называют бужениной. Получился вкуснейший суп, с легким привкусом и ароматом дымка.

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Время приготовления 1 час

Порции 6

Ингредиенты

  • 4 куриные голени
  • ½ свежей белокочанной капусты
  • 3 соленых огурца
  • 3 средние картофелины
  • 2 лука
  • 1 средняя морковь
  • 3 ст. л. пшена
  • 150 г буженины (ветчина, колбаски и т.д.)
  • 3–4 ст. л. подсолнечного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 3 горошины черного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 3 л воды
  • соль по вкусу
  • зелень укропа и петрушки по желанию
  • сметана по желанию
Капустняк из свежей капусты с копченостями (Фото: klopotenko.com)
Капустняк из свежей капусты с копченостями / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Залейте кипятком 3 ст. л. пшена, чтобы избавиться от горечи.

Сварите бульон. В кастрюлю выложите 4 куриные голени, очищенную от шелухи и надрезанную крест-накрест луковицу, 2 лавровых листа и по 3 горошины душистого и черного перцев. Залейте 3 л воды. Варите 20 минут после закипания, периодически снимая появляющуюся пенку. После этого извлеките лук, снимите мясо с голеней и верните в бульон. Продолжайте варить на медленном огне.

Тем временем сделайте зажарку для капустняка. Вторую луковицу нарежьте мелким кубиком. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с 3–4 ст. л. подсолнечного масла, переведите овощи и поджарьте до мягкости лука.

Нарежьте соломкой 3 соленых огурца и добавьте на сковороду в зажарку. Тушите все вместе 5 минут.

Нашинкуйте ½ свежей белокочанной капусты и переложите на сковороду к овощам, тушите вместе, пока объем капусты не уменьшится в 2 раза.

Очистите от кожуры 3 картофелины и нарежьте средним кубиком, добавьте к бульону с мясом. Слейте воду из пшена и переложите крупу в кастрюлю с бульоном.

Нарежьте 150 г уженины небольшими кусочками. Я использовал копченые колбаски и сало. Добавьте на сковороду и влейте 2 половника бульона. Тушите все вместе 5 минут. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю с бульоном и готовьте все еще 10 минут.

Добавьте в конце 3 зубчика измельченного чеснока и доведите вкус супа солью и перцем. Готовому капустняку дайте настояться 20 минут и подавайте горячим. При желании можете добавить сметану и измельченную зелень петрушки и укропа.

Суп с утиными шеями и яблоком

Для приготовления супов чаще всего мы берем мясо курицы, говядину или свинину. Но я хочу напомнить вам и об утке. Конечно, запеченная утка с баношем или апельсинами — это идеально. Но утка в бульоне — тоже будет очень вкусно.

Время приготовления 3 часа.

Порции 4

Ингредиенты

  • 500 г утиных шей
  • 1 утиный каркас (суповой набор)
  • 2,5 л воды
  • 100 г гречки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • ¼ корня сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин душистого перца
  • 150 мл томатного сока
  • 2 яблока
  • соль по вкусу
Суп с утиными шеями и яблоком (Фото: klopotenko.com)
Суп с утиными шеями и яблоком / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте несколько раз под проточной водой 100 г гречки и залейте томатным соком и водой в соотношении 1:2. То есть вам понадобится 150 мл томатного сока и 50 мл воды. Пусть стоит так 2 часа.

Тем временем приготовьте утиный бульон. Снимите кожу с 500 г утиных шей и нарежьте их кусочками примерно по 4–5 см.

Выложите в кастрюлю нарезанные шеи и утиный каркас, залейте остальной водой.

Очистите луковицу, морковь, ¼ корня сельдерея и 3 зубчика чеснока. Порежьте овощи крупными кусками и добавьте в кастрюлю.

Вымойте 1 яблоко и разрежьте на 4 части, удалите семена. Добавьте дольки яблока в кастрюлю вместе с 2 лавровыми листьями и 5 горошинами душистого перца. Варите бульон 1,5 часа в среднем огне.

Через 1,5 часа извлеките из бульона все овощи и специи с помощью шумовки, они уже отдали свои вкусы и ароматы. Посолите по вкусу и добавьте замоченную гречку. После этого варите еще 5 минут. По желанию оставьте утиные шеи кусочками и кладите в каждую порцию супа или выберите из них мясо.

Тем временем помойте второе яблоко и нарежьте небольшими ломтиками. Разогрейте сковороду и обжарьте дольки по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы они немного размягчились. Подавая блюдо на стол, положите в каждую порцию утиного супа по несколько ломтиков жареного яблока.

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Теги:   Шеф-повар Рецепты Евгений Клопотенко Суп

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