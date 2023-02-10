Важная часть украинской кухни. Три первых блюда, которые стоит добавить в свое меню

Эти супы выходят за пределы стандартного набора продуктов «мясо и картофель»

Первые блюда — важная часть украинской кухни. Путешествуя по Украине и исследуя вкусы, я увидел немало интересных сочетаний, в частности, в каждом регионе готовят свой особый борщ. Также мы знаем и любим наваристый капустняк со свининой и пшеном, ароматный бограч или освежающий холодник. И, конечно же, не надо забывать и о юшках. Так называют отвары из рыбы, овощей, грибов или мяса, служащих основой для приготовления других блюд.

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Грибная юшка со щипанными галушками

Я люблю есть и готовить юшки: ароматную юшку из карпа, вилковскую юшку с саламуром и даже холодную юшку из абрикосов. Особенно мне нравятся юшки на основе грибов, потому что они получаются очень ароматными и вкусными.

Время приготовления — 1 час 30 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для юшки:

30–50 г сухих белых грибов

3 л воды

1 морковь

1 луковица

5 лавровых листов

2 зубчика чеснока

по вкусу петрушка

½ ч. л. черного перца горошком

по вкусу соль

Для галушек:

200 г муки

1 яйцо

50 г сливочного масла

50 мл воды

Пошаговый рецепт

Сухие белые грибы предварительно замочите в воде на 20–30 минут, чтобы удалить песок, если он есть.

В большую кастрюлю влейте 3 л воды и высыпьте грибы. Готовьте около 20 минут на среднем огне.

Морковку очистите и нарежьте полукольцами толщиной 5 мм, луковицу разрежьте пополам. Вбросьте овощи в грибной бульон, добавьте 2 зубчика чеснока и 5 лавровых листов. Варите 30 минут на медленном огне, за это время морковь должна стать мягкой.

Для клецок соедините в миске 200 г муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла и ½ ч. л. соли. Влейте 50 мл воды.

Тщательно смешайте все ингредиенты. У вас должно получиться мягкое эластичное тесто, чтобы потом удобно было отщипывать кусочки для галушек.

Когда бульон будет готов, извлеките из него половинки лука. Мы добавляли его, чтобы он отдал блюду свой аромат, поэтому в дальнейшем лук уже не понадобится.

Дальше будем добавлять в грибной бульон клецки. Отщипывайте понемногу от теста и вбрасывайте в кастрюлю. Варите примерно 2 минуты, пока они не всплывут.

В ступке растолчите ½ ч. л. перца горошком. Добавьте в юшку толченый перец и соль по вкусу. При подаче добавьте в тарелку с юшкой рубленую петрушку по вкусу.

Капустняк из свежей капусты с копченостями

Какой еще суп приготовить, чтобы не был из стандартного набора продуктов, как мясо и картофель? К вашему меню первых блюд предлагаю добавить вкусный наваристый капустник. Ранее в Украине это блюдо было обрядовым — его готовили на второй день свадьбы. Капуста в составе супа знаменовала изобилие в семье, а пшено — любовь на всю жизнь. Более традиционным считается капустняк с квашеной капустой и грибами, но я решил добавить свежую капусту, а еще соленых огурцов и копчености, которые еще называют бужениной. Получился вкуснейший суп, с легким привкусом и ароматом дымка.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

4 куриные голени

½ свежей белокочанной капусты

3 соленых огурца

3 средние картофелины

2 лука

1 средняя морковь

3 ст. л. пшена

150 г буженины ( ветчина, колбаски и т.д.)

ветчина, колбаски и т.д.) 3–4 ст. л. подсолнечного масла

3 зубчика чеснока

2 лавровых листа

3 горошины черного перца

3 горошины душистого перца

3 л воды

соль по вкусу

зелень укропа и петрушки по желанию

сметана по желанию

Капустняк из свежей капусты с копченостями / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Залейте кипятком 3 ст. л. пшена, чтобы избавиться от горечи.

Сварите бульон. В кастрюлю выложите 4 куриные голени, очищенную от шелухи и надрезанную крест-накрест луковицу, 2 лавровых листа и по 3 горошины душистого и черного перцев. Залейте 3 л воды. Варите 20 минут после закипания, периодически снимая появляющуюся пенку. После этого извлеките лук, снимите мясо с голеней и верните в бульон. Продолжайте варить на медленном огне.

Тем временем сделайте зажарку для капустняка. Вторую луковицу нарежьте мелким кубиком. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с 3–4 ст. л. подсолнечного масла, переведите овощи и поджарьте до мягкости лука.

Нарежьте соломкой 3 соленых огурца и добавьте на сковороду в зажарку. Тушите все вместе 5 минут.

Нашинкуйте ½ свежей белокочанной капусты и переложите на сковороду к овощам, тушите вместе, пока объем капусты не уменьшится в 2 раза.

Очистите от кожуры 3 картофелины и нарежьте средним кубиком, добавьте к бульону с мясом. Слейте воду из пшена и переложите крупу в кастрюлю с бульоном.

Нарежьте 150 г уженины небольшими кусочками. Я использовал копченые колбаски и сало. Добавьте на сковороду и влейте 2 половника бульона. Тушите все вместе 5 минут. Переложите содержимое сковороды в кастрюлю с бульоном и готовьте все еще 10 минут.

Добавьте в конце 3 зубчика измельченного чеснока и доведите вкус супа солью и перцем. Готовому капустняку дайте настояться 20 минут и подавайте горячим. При желании можете добавить сметану и измельченную зелень петрушки и укропа.

Суп с утиными шеями и яблоком

Для приготовления супов чаще всего мы берем мясо курицы, говядину или свинину. Но я хочу напомнить вам и об утке. Конечно, запеченная утка с баношем или апельсинами — это идеально. Но утка в бульоне — тоже будет очень вкусно.

Время приготовления — 3 часа.

Порции — 4

Ингредиенты

500 г утиных шей

1 утиный каркас ( суповой набор)

суповой набор) 2,5 л воды

100 г гречки

1 луковица

1 морковь

¼ корня сельдерея

3 зубчика чеснока

2 лавровых листа

5 горошин душистого перца

150 мл томатного сока

2 яблока

соль по вкусу

Суп с утиными шеями и яблоком / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте несколько раз под проточной водой 100 г гречки и залейте томатным соком и водой в соотношении 1:2. То есть вам понадобится 150 мл томатного сока и 50 мл воды. Пусть стоит так 2 часа.

Тем временем приготовьте утиный бульон. Снимите кожу с 500 г утиных шей и нарежьте их кусочками примерно по 4–5 см.

Выложите в кастрюлю нарезанные шеи и утиный каркас, залейте остальной водой.

Очистите луковицу, морковь, ¼ корня сельдерея и 3 зубчика чеснока. Порежьте овощи крупными кусками и добавьте в кастрюлю.

Вымойте 1 яблоко и разрежьте на 4 части, удалите семена. Добавьте дольки яблока в кастрюлю вместе с 2 лавровыми листьями и 5 горошинами душистого перца. Варите бульон 1,5 часа в среднем огне.

Через 1,5 часа извлеките из бульона все овощи и специи с помощью шумовки, они уже отдали свои вкусы и ароматы. Посолите по вкусу и добавьте замоченную гречку. После этого варите еще 5 минут. По желанию оставьте утиные шеи кусочками и кладите в каждую порцию супа или выберите из них мясо.

Тем временем помойте второе яблоко и нарежьте небольшими ломтиками. Разогрейте сковороду и обжарьте дольки по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы они немного размягчились. Подавая блюдо на стол, положите в каждую порцию утиного супа по несколько ломтиков жареного яблока.

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