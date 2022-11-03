Создадут настроение. Три сытных осенних пирога

Выпекание пирогов — это идеальное занятие в нынешнем сезоне

Когда за окном шелестят разноцветные осенние листья, ни одно блюдо не соблазняет так, как пирог. Ибо выпекание пирогов — это идеальное занятие для этого сезона. Они не просто так вкусные и все, их аромат наполнит ваш дом особым теплом и создаст свое настроение — когда хочется завернуться в теплый плед, заварить травяной чая и наслаждаться вкусами вместе с близкими или друзьями.

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Осетинский пирог

История осетинских пирогов очень древняя, и, вероятно, это было блюдо кочевников. Ведь достаточно просто «спрятать» начинку из мяса, овощей и сыра в тесто и запечь. Такую выпечку было удобно брать с собой в дорогу, чтобы утолить голод.

У осетинских пирогов существует множество вариантов начинок. У каждой осетинской хозяйки есть свои любимые рецепты. Очень часто готовят осетинские пироги с сыром, с мясным фаршем, зеленью, сыром и картофелем и даже с фасолью. И их объединяет процесс приготовления теста. Суть неизменна — нужно сделать дрожжевое тесто, раскатать его, выложить начинку и собрать сверху в форму, напоминающую мешочек. А дальше нужно аккуратно разглаживать руками пирог от центра к краям, придавая ему круглую форму. Здесь самое сложное — это не допустить разрыва теста, потому что оно должно быть очень тонким, чтобы максимально чувствовался вкус начинки, а не теста. Затем готовые пироги складывают друг на друга.

Время приготовления — 1 час 30 минут

Порции — 6

Ингредиенты:

Для теста:

450−500 г пшеничной муки

250 мл воды ( теплой)

теплой) 4 ст. л. подсолнечного масла

20 г дрожжей

½ ч. л. сахара

1 ч. л. соли

50 г сливочного масла ( для смазывания готового пирога)

Для творожной начинки:

200 г адыгейского сыра

150−200 г сулугуни ( или моцареллы)

или моцареллы) 1 яйцо

соль и перец по вкусу

Для мясной начинки:

250−500 г фарша ( лучше — телячьего; количество в зависимости от того, сколько начинки вы хотите)

лучше — телячьего; количество в зависимости от того, сколько начинки вы хотите) 1 лук

2−3 зубчика чеснока

10−15 веточек кинзы

½ ч. л. зиры

1 ст. л. подсолнечного масла

по вкусу соль и перец

Осетинские пироги / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Если вы заранее подготовите все ингредиенты для осетинского пирога, приготовление займет немного меньше времени, потому что все будет под рукой.

В миску из 450−500 г пшеничной муки раскрошите 20 г прессованных дрожжей, а с другой стороны миски досыпьте 1 ч. л. соли и ½ ч. л. сахара, чтобы эти ингредиенты не соприкасались.

Долейте 250 мл воды. Нужно чтобы вода была теплой, но не холодной, иначе тесто не поднимется.

Добавьте в миску 4 ст. л. подсолнечного масла. Так тесто будет более упругим.

Замесите очень мягкое и эластичное тесто, которое не должно прилипнуть к рукам.

Сформируйте из теста шар и верните в миску. Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте без сквозняков на 40−60 минут для подъема. За это время оно должно увеличиться в 2−3 раза.

Когда тесто подойдет, еще раз обомните его и разделите на две равные части.

Для творожной начинки натрите на крупной терке 200 г адыгейского сыра и 150−200 г сулугуни. Добавьте яйцо, соль и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешайте все.

Для мясной начинки в телячий фарш добавьте половину чайной ложки зиры, измельченный репчатый лук, 2−3 зубчика чеснока, 10−15 веточек секущей кинзы, 1 ст. л. подсолнечного масла, соль и перец. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш, чтобы он хорошо держался.

Раскатайте одну часть теста в круглый пласт толщиной 3−5 мм. В центр выложите творожную начинку в форме шара. Очень плотно защипните края теста сверху.

Также сформируйте второй осетинский пирог с начинкой из телячьего фарша.

Переверните полученный шар швом вниз на пергамент, подпыленный мукой, и руками сформируйте осетинский пирог диаметром 20−22 см, аккуратно сжимая тесто с начинкой пальцами, очень осторожно, чтобы не порвать его и чтобы сочная начинка оставалась внутри пирога.

Переложите пирог на противень с пергаментом и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 25−30 минут. Как только пирог начнет подрумяниваться — достаньте его из духовки и смажьте сливочным маслом (вам понадобится примерно 50 г). Пирог будет немного раздут, не волнуйтесь, так и должно быть. После смазывания маслом он осядет. Можно при желании сделать небольшой прокол ножом. Складывайте пироги один на другой и снова смазывайте сливочным маслом, чтобы они стали мягкими и ароматными. Дайте пирогам «отдохнуть» 10−15 минут и подавайте. Осетинские пироги очень вкусные и в теплом, и в холодном виде.

Пирог из слоеного теста с куриными бедрышками и шампиньонами

Пироги из слоеного теста — это волшебная палочка на кухне. Потому что здесь максимально просто — надо разморозить тесто и завернуть в него любую начинку. Все, вкусный ужин готов. А заворачивать в тесто можно что угодно: и мясо, и овощи, и фрукты с ягодами, и даже крупы. Все получится вкусно. Вот и я решил не заморачиваться и просто приготовить вкусный закрытый пирог с куриными бедрами и шампиньонами. Это сочетание — одно из моих любимых, потому что максимально понятно и вкусно. Чтобы немного усилить вкус начинки, я добавил листья базилика, а для большей нежности натер твердого сыра. Получилось очень ароматно и вкусно.

Время приготовления — 45 минут

Порции — 6

Ингредиенты:

500 г пресного слоеного теста

500 г филе куриного бедра

2 луковицы

400 г шампиньонов

300 г твердого сыра

5 веточек базилика

2 яйца

2 ст. л. кунжута

4 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Пирог из слоеного теста с куриными бедрами и шампиньонами / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты для приготовления вкусного и ароматного закрытого пирога из куриных бедер с шампиньонами и базиликом. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.

Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками.

Филе куриных бедер без кожуры и кости нарежьте кубиками со стороной примерно 1 см. Если вы приобрели куриные бедра с кожурой и костями, нужно сначала отделить мясо.

Тщательно помойте 400 г шампиньонов и нарежьте такими же кубиками, как и мясо.

Обжарьте на одной сковороде на 2 ст. л. подсолнечного масла лук с грибами, пока из грибов не испарится влага, добавьте немного соли и перца.

Отдельно на 2 ст. л. масла обжарьте курицу с добавлением соли и перца в золотистую корочку. Дайте начинке остыть.

Разморозьте слоеное тесто. Присыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в пласт, раскатывая только вдоль, а ширину оставьте такой, как была.

Твердый сыр натрите на крупной терке и смешайте с курицей и жареными грибами с луком. Хорошо перемешайте.

Выложите начинку на тесто, немного сместив от центра.

Отделите листики от 5 веточек базилика и выложите сверху на начинку.

Меньшей частью теста накройте начинку и сверните в рулет.

Готовый рулет заверните в форму «улитка» и смажьте яйцом со всех сторон, посыпьте 2 ст. л. кунжута. Запекайте пирог при температуре 180 градусов 25 минут.

Луковый пирог с твердым сыром на песочном тесте

А вы знали, что жареный лук в сочетании с твердым сыром приобретает вкус куриного мяса? Убедитесь в этом сами, приготовив вкусный и удивительно простой луковый пирог. Он нравится теплым и охлажденным, его удобно брать с собой на работу, в путешествие и угощать друзей. Смело подавайте к борщу, супам или чаю.

Время приготовления — 1 час 25 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для теста:

300 г муки ( +10 г для формы)

+10 г для формы) 200 г сливочного масла 82,5% ( +20 г для формы)

+20 г для формы) 6 ст. л. сметаны 20%

10 г разрыхлителя

Для начинки:

6 луковиц

4 яйца

350 г твердого сыра

50 мл подсолнечного масла

соль по вкусу

Луковый пирог с твердым сыром / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Извлеките сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно размякло. Возьмите миску, в которой будете замешивать тесто, всыпьте 300 г муки, 10 г разрыхлителя, щепотку соли, добавьте 200 г сливочного масла 82,5% и 6 ст. л. сметаны 20%. Замесите мягкое тесто, заверните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 40 минут.

Включите духовой шкаф прогреваться до 180 градусов и сделайте начинку для пирога. Очистите от шелухи 6 луковиц и порежьте четверть кольцами.

Разогрейте сковороду из 50 мл подсолнечного масла, переложите лук и обжаривайте до золотистого цвета, посолите по вкусу. После этого переложите обжаренный лук в глубокую миску и оставьте остыть до комнатной температуры.

Потрите 350 г сыра на крупную терку. Добавьте в миску с луком, туда же вбейте четыре яйца и хорошо перемешайте начинку, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Возьмите круглую форму размером 20 см в диаметре. Сделайте в ней «французскую рубашку», смазав 20 г сливочного масла и посыпав 10 г муки. Лишнее высыпьте. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте его по размеру формы, учитывая бортики.

Переложите раскатанное тесто в форму и распределите равномерно по нему начинку. Ставьте запекаться на 25−20 минут при температуре 200 градусов. Затем достаньте готовый луковый пирог. Оставьте в форме, чтобы он остыл и стабилизировался при комнатной температуре. Затем нарежьте порционные кусочки и подавайте к столу. Храните пирог в холодильнике и при необходимости подогрейте немного в микроволновке.

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