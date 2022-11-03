Создадут настроение. Три сытных осенних пирога
Закрытый пирог с курицей и шампиньонами (Фото:предоставлено автором)
Выпекание пирогов — это идеальное занятие в нынешнем сезоне
Когда за окном шелестят разноцветные осенние листья, ни одно блюдо не соблазняет так, как пирог. Ибо выпекание пирогов — это идеальное занятие для этого сезона. Они не просто так вкусные и все, их аромат наполнит ваш дом особым теплом и создаст свое настроение — когда хочется завернуться в теплый плед, заварить травяной чая и наслаждаться вкусами вместе с близкими или друзьями.
Осетинский пирог
История осетинских пирогов очень древняя, и, вероятно, это было блюдо кочевников. Ведь достаточно просто «спрятать» начинку из мяса, овощей и сыра в тесто и запечь. Такую выпечку было удобно брать с собой в дорогу, чтобы утолить голод.
У осетинских пирогов существует множество вариантов начинок. У каждой осетинской хозяйки есть свои любимые рецепты. Очень часто готовят осетинские пироги с сыром, с мясным фаршем, зеленью, сыром и картофелем и даже с фасолью. И их объединяет процесс приготовления теста. Суть неизменна — нужно сделать дрожжевое тесто, раскатать его, выложить начинку и собрать сверху в форму, напоминающую мешочек. А дальше нужно аккуратно разглаживать руками пирог от центра к краям, придавая ему круглую форму. Здесь самое сложное — это не допустить разрыва теста, потому что оно должно быть очень тонким, чтобы максимально чувствовался вкус начинки, а не теста. Затем готовые пироги складывают друг на друга.
Время приготовления — 1 час 30 минут
Порции — 6
Ингредиенты:
Для теста:
- 450−500 г пшеничной муки
- 250 мл воды (теплой)
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 20 г дрожжей
- ½ ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 50 г сливочного масла (для смазывания готового пирога)
Для творожной начинки:
- 200 г адыгейского сыра
- 150−200 г сулугуни (или моцареллы)
- 1 яйцо
- соль и перец по вкусу
Для мясной начинки:
- 250−500 г фарша (лучше — телячьего; количество в зависимости от того, сколько начинки вы хотите)
- 1 лук
- 2−3 зубчика чеснока
- 10−15 веточек кинзы
- ½ ч. л. зиры
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- по вкусу соль и перец
Пошаговый рецепт
Если вы заранее подготовите все ингредиенты для осетинского пирога, приготовление займет немного меньше времени, потому что все будет под рукой.
В миску из 450−500 г пшеничной муки раскрошите 20 г прессованных дрожжей, а с другой стороны миски досыпьте 1 ч. л. соли и ½ ч. л. сахара, чтобы эти ингредиенты не соприкасались.
Долейте 250 мл воды. Нужно чтобы вода была теплой, но не холодной, иначе тесто не поднимется.
Добавьте в миску 4 ст. л. подсолнечного масла. Так тесто будет более упругим.
Замесите очень мягкое и эластичное тесто, которое не должно прилипнуть к рукам.
Сформируйте из теста шар и верните в миску. Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте без сквозняков на 40−60 минут для подъема. За это время оно должно увеличиться в 2−3 раза.
Когда тесто подойдет, еще раз обомните его и разделите на две равные части.
Для творожной начинки натрите на крупной терке 200 г адыгейского сыра и 150−200 г сулугуни. Добавьте яйцо, соль и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешайте все.
Для мясной начинки в телячий фарш добавьте половину чайной ложки зиры, измельченный репчатый лук, 2−3 зубчика чеснока, 10−15 веточек секущей кинзы, 1 ст. л. подсолнечного масла, соль и перец. Все хорошо перемешайте и отбейте фарш, чтобы он хорошо держался.
Раскатайте одну часть теста в круглый пласт толщиной 3−5 мм. В центр выложите творожную начинку в форме шара. Очень плотно защипните края теста сверху.
Также сформируйте второй осетинский пирог с начинкой из телячьего фарша.
Переверните полученный шар швом вниз на пергамент, подпыленный мукой, и руками сформируйте осетинский пирог диаметром 20−22 см, аккуратно сжимая тесто с начинкой пальцами, очень осторожно, чтобы не порвать его и чтобы сочная начинка оставалась внутри пирога.
Переложите пирог на противень с пергаментом и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 25−30 минут. Как только пирог начнет подрумяниваться — достаньте его из духовки и смажьте сливочным маслом (вам понадобится примерно 50 г). Пирог будет немного раздут, не волнуйтесь, так и должно быть. После смазывания маслом он осядет. Можно при желании сделать небольшой прокол ножом. Складывайте пироги один на другой и снова смазывайте сливочным маслом, чтобы они стали мягкими и ароматными. Дайте пирогам «отдохнуть» 10−15 минут и подавайте. Осетинские пироги очень вкусные и в теплом, и в холодном виде.
Пирог из слоеного теста с куриными бедрышками и шампиньонами
Пироги из слоеного теста — это волшебная палочка на кухне. Потому что здесь максимально просто — надо разморозить тесто и завернуть в него любую начинку. Все, вкусный ужин готов. А заворачивать в тесто можно что угодно: и мясо, и овощи, и фрукты с ягодами, и даже крупы. Все получится вкусно. Вот и я решил не заморачиваться и просто приготовить вкусный закрытый пирог с куриными бедрами и шампиньонами. Это сочетание — одно из моих любимых, потому что максимально понятно и вкусно. Чтобы немного усилить вкус начинки, я добавил листья базилика, а для большей нежности натер твердого сыра. Получилось очень ароматно и вкусно.
Время приготовления — 45 минут
Порции — 6
Ингредиенты:
- 500 г пресного слоеного теста
- 500 г филе куриного бедра
- 2 луковицы
- 400 г шампиньонов
- 300 г твердого сыра
- 5 веточек базилика
- 2 яйца
- 2 ст. л. кунжута
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте все ингредиенты для приготовления вкусного и ароматного закрытого пирога из куриных бедер с шампиньонами и базиликом. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.
Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками.
Филе куриных бедер без кожуры и кости нарежьте кубиками со стороной примерно 1 см. Если вы приобрели куриные бедра с кожурой и костями, нужно сначала отделить мясо.
Тщательно помойте 400 г шампиньонов и нарежьте такими же кубиками, как и мясо.
Обжарьте на одной сковороде на 2 ст. л. подсолнечного масла лук с грибами, пока из грибов не испарится влага, добавьте немного соли и перца.
Отдельно на 2 ст. л. масла обжарьте курицу с добавлением соли и перца в золотистую корочку. Дайте начинке остыть.
Разморозьте слоеное тесто. Присыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в пласт, раскатывая только вдоль, а ширину оставьте такой, как была.
Твердый сыр натрите на крупной терке и смешайте с курицей и жареными грибами с луком. Хорошо перемешайте.
Выложите начинку на тесто, немного сместив от центра.
Отделите листики от 5 веточек базилика и выложите сверху на начинку.
Меньшей частью теста накройте начинку и сверните в рулет.
Готовый рулет заверните в форму «улитка» и смажьте яйцом со всех сторон, посыпьте 2 ст. л. кунжута. Запекайте пирог при температуре 180 градусов 25 минут.
Луковый пирог с твердым сыром на песочном тесте
А вы знали, что жареный лук в сочетании с твердым сыром приобретает вкус куриного мяса? Убедитесь в этом сами, приготовив вкусный и удивительно простой луковый пирог. Он нравится теплым и охлажденным, его удобно брать с собой на работу, в путешествие и угощать друзей. Смело подавайте к борщу, супам или чаю.
Время приготовления — 1 час 25 минут
Порции — 6
Ингредиенты
Для теста:
- 300 г муки (+10 г для формы)
- 200 г сливочного масла 82,5% (+20 г для формы)
- 6 ст. л. сметаны 20%
- 10 г разрыхлителя
- Для начинки:
- 6 луковиц
- 4 яйца
- 350 г твердого сыра
- 50 мл подсолнечного масла
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Извлеките сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно размякло. Возьмите миску, в которой будете замешивать тесто, всыпьте 300 г муки, 10 г разрыхлителя, щепотку соли, добавьте 200 г сливочного масла 82,5% и 6 ст. л. сметаны 20%. Замесите мягкое тесто, заверните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 40 минут.
Включите духовой шкаф прогреваться до 180 градусов и сделайте начинку для пирога. Очистите от шелухи 6 луковиц и порежьте четверть кольцами.
Разогрейте сковороду из 50 мл подсолнечного масла, переложите лук и обжаривайте до золотистого цвета, посолите по вкусу. После этого переложите обжаренный лук в глубокую миску и оставьте остыть до комнатной температуры.
Потрите 350 г сыра на крупную терку. Добавьте в миску с луком, туда же вбейте четыре яйца и хорошо перемешайте начинку, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Возьмите круглую форму размером 20 см в диаметре. Сделайте в ней «французскую рубашку», смазав 20 г сливочного масла и посыпав 10 г муки. Лишнее высыпьте. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте его по размеру формы, учитывая бортики.
Переложите раскатанное тесто в форму и распределите равномерно по нему начинку. Ставьте запекаться на 25−20 минут при температуре 200 градусов. Затем достаньте готовый луковый пирог. Оставьте в форме, чтобы он остыл и стабилизировался при комнатной температуре. Затем нарежьте порционные кусочки и подавайте к столу. Храните пирог в холодильнике и при необходимости подогрейте немного в микроволновке.
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