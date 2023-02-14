Ужин на одного. Три блюда для тех, кто проводит День святого Валентина в одиночестве

Советую приготовить стейк из лосося на гриле — это всегда очень просто, быстро и вкусно

День влюбленных — праздник, напоминающий нам о важности любви, и в то же время навевающий грусть на тех, у кого рядом пока нет близкого человека. Если вы, как и я, принадлежите ко второму лагерю, но не хотите в этот день унывать, предлагаю все же устроить небольшой праздник и приготовить вкусный праздничный ужин для себя любимого.

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Стейк из лосося на гриле с овощами

Если вы устали от мясных стейков, попробуйте приготовить стейк из лосося на гриле. В этом решении нет ничего нового, но тем оно и актуально. Рыба на гриле — это всегда очень просто, быстро и вкусно. Чтобы она получилась более сочная, предлагаю приготовить ее в конверте на овощной подушке.

Время приготовления — 25 минут

Порции — 1

Ингредиенты

Лосось ( стейк ) — 250 г

стейк 250 г Красный лук — 1 шт.

1 шт. Болгарский перец — ½ шт.

½ шт. Цуккини — ½ шт.

½ шт. Лимон — ½ шт.

½ шт. Томат — 1 шт.

1 шт. Тимьян — 2 веточки

2 веточки Оливковое масло — 1 ст. л.

1 ст. л. Семена кунжута — 2 щепотки

2 щепотки Соль и перец — по вкусу

Стейк из лосося / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Овощи помойте, лук почистите и порежьте крупно. Посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и посыпьте листьями тимьяна.

Стейк лосося посолите и поперчите. На кусок вощеного пергамента для запекания выложите овощи, половину лимона, а сверху уложите рыбу. Заверните в виде конверта.

Запекайте в духовке в режиме гриля при температуре 180 градусов или на закрытом гриле в течение 15 минут. Если у вас открытая решетка гриля, используйте конверт из нескольких слоев фольги и увеличьте время выпечки до 20−25 минут. При подаче посыпьте кунжутом и полейте соком лимона, который запекался с рыбой.

Груша в вине с ежевикой

Груша в вине — это удивительно вкусный десерт. Все, что нужно помнить для приготовления этого вкусного блюда — это то, что груши должны быть достаточно твердыми, а вино нужно брать качественное.

Время приготовления — 25 минут

Порции — 1

Груша в вине с ежевикой / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты

Груша ( твердые сорта) — 1 шт.

твердые сорта) 1 шт. Сухое красное вино — 1 бутылка

1 бутылка Ежевика ( замороженная) — 100 г

замороженная) 100 г Апельсин — ¼ шт. ( цедра четверти апельсина)

¼ шт. цедра четверти апельсина) Бадьян — 1 звездочка

1 звездочка Кардамон — 2 зерна

2 зерна Гвоздика — 2 бутона

2 бутона Корица — 1 палочка

1 палочка Сахар — 80 г

Пошаговый рецепт

В кастрюлю соответствующего размера выливаем вино. В груше срезаем дно и чистим от кожуры с помощью экономки. Помните, что для этого рецепта нам нужны твердые сорта груш.

Выкладываем грушу в вино, добавляем сахар и специи, цедру апельсина, доводим до кипения на среднем огне, а затем убавляем огонь и варим в течение 15−20 минут.

За несколько минут до готовности добавляем ягоды ежевики, после чего выкладываем грушу на тарелку, полив немного соусом-глинтвейном.

Идеальным дополнением к винной груше станет шарик ванильного пломбира. Также в этом рецепте вы можете заменить красное вино на белое сухое.

Коктейль Френч 75

Мне кажется, уже одного названия этого коктейля достаточно, чтобы понять, что это что-то удивительно изысканное и вкусное. На самом деле, так и есть. Этот коктейль имеет очень давнюю историю и согласно разным источникам появился в начале прошлого века в одном из парижских баров, а затем покорил и Нью-Йорк. Название его каким-то образом связывают с калибром одной французской винтовки.

Мне этот рецепт нравится, прежде всего, за простоту и доступность всех ингредиентов — их можно купить в любом супермаркете. В общем, коктейль Френч 75 — идеальный вариант как для вечеринки, так и для романтического вечера.

Время приготовления — 10 минут

Порции — 1

Ингредиенты

Джин сухой — 20 мл

20 мл Лимонный сок — 1 ст. л.

1 ст. л. Сахарный сироп — 1 ст. л.

1 ст. л. Шампанское ( или просеко) — до верха бокала

или просеко) до верха бокала Цедра лимона ( для украшения)

Коктейль Френч 75 / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Приготовьте сахарный сироп. Разведите 3 ст. л. сахара в 100 мл воды, нагрейте, чтобы сахар растворился, затем остудите. В шейкере или соответствующей емкости смешайте все ингредиенты, кроме шампанского: 20 мл джина, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. готового сахарного сиропа. В зависимости от того, сколько нужно порций, увеличивайте ингредиенты.

Вылейте необходимое количество смеси в бокал для шампанского, а затем дополните его шампанским или просеко. Украсьте лимонной цедрой.

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