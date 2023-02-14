Ужин на одного. Три блюда для тех, кто проводит День святого Валентина в одиночестве
Груша в вине с ежевикой (Фото:предоставленное автором)
Советую приготовить стейк из лосося на гриле — это всегда очень просто, быстро и вкусно
День влюбленных — праздник, напоминающий нам о важности любви, и в то же время навевающий грусть на тех, у кого рядом пока нет близкого человека. Если вы, как и я, принадлежите ко второму лагерю, но не хотите в этот день унывать, предлагаю все же устроить небольшой праздник и приготовить вкусный праздничный ужин для себя любимого.
Стейк из лосося на гриле с овощами
Если вы устали от мясных стейков, попробуйте приготовить стейк из лосося на гриле. В этом решении нет ничего нового, но тем оно и актуально. Рыба на гриле — это всегда очень просто, быстро и вкусно. Чтобы она получилась более сочная, предлагаю приготовить ее в конверте на овощной подушке.
Время приготовления — 25 минут
Порции — 1
Ингредиенты
- Лосось (стейк) — 250 г
- Красный лук — 1 шт.
- Болгарский перец — ½ шт.
- Цуккини — ½ шт.
- Лимон — ½ шт.
- Томат — 1 шт.
- Тимьян — 2 веточки
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Семена кунжута — 2 щепотки
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Овощи помойте, лук почистите и порежьте крупно. Посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и посыпьте листьями тимьяна.
Стейк лосося посолите и поперчите. На кусок вощеного пергамента для запекания выложите овощи, половину лимона, а сверху уложите рыбу. Заверните в виде конверта.
Запекайте в духовке в режиме гриля при температуре 180 градусов или на закрытом гриле в течение 15 минут. Если у вас открытая решетка гриля, используйте конверт из нескольких слоев фольги и увеличьте время выпечки до 20−25 минут. При подаче посыпьте кунжутом и полейте соком лимона, который запекался с рыбой.
Груша в вине с ежевикой
Груша в вине — это удивительно вкусный десерт. Все, что нужно помнить для приготовления этого вкусного блюда — это то, что груши должны быть достаточно твердыми, а вино нужно брать качественное.
Время приготовления — 25 минут
Порции — 1
Ингредиенты
- Груша (твердые сорта) — 1 шт.
- Сухое красное вино — 1 бутылка
- Ежевика (замороженная) — 100 г
- Апельсин — ¼ шт. (цедра четверти апельсина)
- Бадьян — 1 звездочка
- Кардамон — 2 зерна
- Гвоздика — 2 бутона
- Корица — 1 палочка
- Сахар — 80 г
Пошаговый рецепт
В кастрюлю соответствующего размера выливаем вино. В груше срезаем дно и чистим от кожуры с помощью экономки. Помните, что для этого рецепта нам нужны твердые сорта груш.
Выкладываем грушу в вино, добавляем сахар и специи, цедру апельсина, доводим до кипения на среднем огне, а затем убавляем огонь и варим в течение 15−20 минут.
За несколько минут до готовности добавляем ягоды ежевики, после чего выкладываем грушу на тарелку, полив немного соусом-глинтвейном.
Идеальным дополнением к винной груше станет шарик ванильного пломбира. Также в этом рецепте вы можете заменить красное вино на белое сухое.
Коктейль Френч 75
Мне кажется, уже одного названия этого коктейля достаточно, чтобы понять, что это что-то удивительно изысканное и вкусное. На самом деле, так и есть. Этот коктейль имеет очень давнюю историю и согласно разным источникам появился в начале прошлого века в одном из парижских баров, а затем покорил и Нью-Йорк. Название его каким-то образом связывают с калибром одной французской винтовки.
Мне этот рецепт нравится, прежде всего, за простоту и доступность всех ингредиентов — их можно купить в любом супермаркете. В общем, коктейль Френч 75 — идеальный вариант как для вечеринки, так и для романтического вечера.
Время приготовления — 10 минут
Порции — 1
Ингредиенты
- Джин сухой — 20 мл
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Сахарный сироп — 1 ст. л.
- Шампанское (или просеко) — до верха бокала
- Цедра лимона (для украшения)
Пошаговый рецепт
Приготовьте сахарный сироп. Разведите 3 ст. л. сахара в 100 мл воды, нагрейте, чтобы сахар растворился, затем остудите. В шейкере или соответствующей емкости смешайте все ингредиенты, кроме шампанского: 20 мл джина, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. готового сахарного сиропа. В зависимости от того, сколько нужно порций, увеличивайте ингредиенты.
Вылейте необходимое количество смеси в бокал для шампанского, а затем дополните его шампанским или просеко. Украсьте лимонной цедрой.
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