Ужин на одного. Три блюда для тех, кто проводит День святого Валентина в одиночестве

14 февраля, 23:03
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Груша в вине с ежевикой (Фото:предоставленное автором)

Груша в вине с ежевикой (Фото:предоставленное автором)

Евгений Клопотенко
Шеф-повар, ресторатор, общественный активист

Советую приготовить стейк из лосося на гриле — это всегда очень просто, быстро и вкусно

День влюбленных — праздник, напоминающий нам о важности любви, и в то же время навевающий грусть на тех, у кого рядом пока нет близкого человека. Если вы, как и я, принадлежите ко второму лагерю, но не хотите в этот день унывать, предлагаю все же устроить небольшой праздник и приготовить вкусный праздничный ужин для себя любимого.

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Стейк из лосося на гриле с овощами

Если вы устали от мясных стейков, попробуйте приготовить стейк из лосося на гриле. В этом решении нет ничего нового, но тем оно и актуально. Рыба на гриле — это всегда очень просто, быстро и вкусно. Чтобы она получилась более сочная, предлагаю приготовить ее в конверте на овощной подушке.

Время приготовления 25 минут

Порции 1

Ингредиенты

  • Лосось (стейк) — 250 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Болгарский перец ½ шт.
  • Цуккини — ½ шт.
  • Лимон — ½ шт.
  • Томат — 1 шт.
  • Тимьян — 2 веточки
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Семена кунжута — 2 щепотки
  • Соль и перец — по вкусу
Стейк из лосося (Фото: klopotenko.com)
Стейк из лосося / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Овощи помойте, лук почистите и порежьте крупно. Посолите, поперчите, полейте оливковым маслом и посыпьте листьями тимьяна.

Стейк лосося посолите и поперчите. На кусок вощеного пергамента для запекания выложите овощи, половину лимона, а сверху уложите рыбу. Заверните в виде конверта.

Запекайте в духовке в режиме гриля при температуре 180 градусов или на закрытом гриле в течение 15 минут. Если у вас открытая решетка гриля, используйте конверт из нескольких слоев фольги и увеличьте время выпечки до 20−25 минут. При подаче посыпьте кунжутом и полейте соком лимона, который запекался с рыбой.

Груша в вине с ежевикой

Груша в вине — это удивительно вкусный десерт. Все, что нужно помнить для приготовления этого вкусного блюда — это то, что груши должны быть достаточно твердыми, а вино нужно брать качественное.

Время приготовления 25 минут

Порции 1

Груша в вине с ежевикой (Фото: klopotenko.com)
Груша в вине с ежевикой / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты

  • Груша (твердые сорта) — 1 шт.
  • Сухое красное вино — 1 бутылка
  • Ежевика (замороженная) 100 г
  • Апельсин — ¼ шт. (цедра четверти апельсина)
  • Бадьян — 1 звездочка
  • Кардамон — 2 зерна
  • Гвоздика — 2 бутона
  • Корица 1 палочка
  • Сахар — 80 г

Пошаговый рецепт

В кастрюлю соответствующего размера выливаем вино. В груше срезаем дно и чистим от кожуры с помощью экономки. Помните, что для этого рецепта нам нужны твердые сорта груш.

Выкладываем грушу в вино, добавляем сахар и специи, цедру апельсина, доводим до кипения на среднем огне, а затем убавляем огонь и варим в течение 15−20 минут.

За несколько минут до готовности добавляем ягоды ежевики, после чего выкладываем грушу на тарелку, полив немного соусом-глинтвейном.

Идеальным дополнением к винной груше станет шарик ванильного пломбира. Также в этом рецепте вы можете заменить красное вино на белое сухое.

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Коктейль Френч 75

Мне кажется, уже одного названия этого коктейля достаточно, чтобы понять, что это что-то удивительно изысканное и вкусное. На самом деле, так и есть. Этот коктейль имеет очень давнюю историю и согласно разным источникам появился в начале прошлого века в одном из парижских баров, а затем покорил и Нью-Йорк. Название его каким-то образом связывают с калибром одной французской винтовки.

Мне этот рецепт нравится, прежде всего, за простоту и доступность всех ингредиентов — их можно купить в любом супермаркете. В общем, коктейль Френч 75 — идеальный вариант как для вечеринки, так и для романтического вечера.

Время приготовления 10 минут

Порции 1

Ингредиенты

  • Джин сухой — 20 мл
  • Лимонный сок 1 ст. л.
  • Сахарный сироп — 1 ст. л.
  • Шампанское (или просеко) до верха бокала
  • Цедра лимона (для украшения)
Коктейль Френч 75 (Фото: klopotenko.com)
Коктейль Френч 75 / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Приготовьте сахарный сироп. Разведите 3 ст. л. сахара в 100 мл воды, нагрейте, чтобы сахар растворился, затем остудите. В шейкере или соответствующей емкости смешайте все ингредиенты, кроме шампанского: 20 мл джина, 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. готового сахарного сиропа. В зависимости от того, сколько нужно порций, увеличивайте ингредиенты.

Вылейте необходимое количество смеси в бокал для шампанского, а затем дополните его шампанским или просеко. Украсьте лимонной цедрой.

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Теги:   Шеф-повар Рецепты

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