Наслаждайтесь и экспериментируйте. Четыре блюда из цветной капусты

От аромата и вкуса этих блюд у вас закружится голова

Все хорошо знают, что нужно есть больше овощей. Но есть один овощ, который часто забывают, проходя мимо него в магазинах или на базаре, — это цветная капуста. Если ее покупают, то чаще всего жарят в кляре. Это тоже, несомненно, вкусно, но хочется видеть больше блюд из капусты на столах, ведь она очень аппетитна и полезна.

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Цветная капуста — это как чистый лист, готовое к творчеству полотно. Она прекрасно впитывает масло и вкусы с ароматами всех специй, которые вы к ней добавите. Ее можно бланшировать или приготовить на пару, чтобы сохранить изначальный вкус, обжарить, чтобы проявить его сладость, запечь или сварить.

Сегодня я подготовил для вас четыре рецепта из цветной капусты — так сказать четыре сословия. Наслаждайтесь и экспериментируйте.

Цветная капуста с соусом из тыквы

Это полноценное самостоятельное блюдо. Фишек здесь будет много: во-первых, цветную капусту мы сначала отварим с солью, во-вторых, мы ее заморозим — так она будет в дальнейшем иметь новый и классный вкус, а также сохранит плотность структуры. Но это еще не все — напоследок мы запечем капусту в духовке, чтобы она покрылась аппетитной золотистой корочкой. Что еще интересного я придумал? Мы приготовим нежный и ароматный соус из тыквы. Сначала запечем ее с чесноком и розмарином, затем перебьем в блендере со сливками и голубым сыром. Я вас уверяю, от аромата и вкуса этого блюда у вас закружится голова!

Время приготовления — 3 часа 40 минут

Порции — 4

Ингредиенты

1 цветная капуста

½ тыквы

3 зубчика чеснока

2 ст. л. масла

100 мл сливок 33%

50 г голубого сыра

3 веточки розмарина

соль и перец по вкусу

Цветная капуста с соусом из тыквы / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Хорошо помойте головку цветной капусты и положите в кастрюлю. Варите в подсоленной воде на маленьком огне 15 минут после закипания.

Тыкву очистите и нарежьте одинаковыми кубиками, чтобы она равномерно пропеклась. Выложите в форму для запекания кусочки тыквы. Добавьте 2 раздавленных зубчика чеснока, щепотку соли, 2 ст. л. растительного масла и 3 веточки розмарина. Накройте фольгой и поставьте в духовку запекаться на 30−40 минут при температуре 180 градусов.

Извлеките цветную капусту из кастрюли и оставьте на 10 минут остыть. Затем обмотайте пищевой пленкой и положите в морозилку на 2−3 часа.

Достаньте из формы с тыквой веточки розмарина. Переложите тыкву в чашу блендера, добавьте 1 зубчик чеснока, 50 г голубого сыра, 100 мл 33% сливок и посолите по вкусу. Перебейте до однородной смеси.

Подмороженную капусту положите в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, чтобы образовалась золотистая корочка. Готовую запеченную капусту полейте соусом из тыквы и посыпьте свежемолотым черным перцем.

Пирог из цветной капусты с соусом .

В этом пироге из цветной капусты нежное все — тоненькое тесто фило у основания, сливочно-творожный соус Морне, слегка хрустящая капуста. Вместе с тонкой пряной ноткой карри сочетание получилось просто невероятным. Такой пирог должен понравиться даже тем, кто безразличен к цветной капусте, нужно только попробовать.

Время приготовления — 1 час 5 минут

Порции — 6

Ингредиенты

Для основания:

1 упаковка теста фило ( 6 слоев)

6 слоев) 700 г цветной капусты

100 г сливочного масла

1 ч. л. карри

соль по вкусу

Для соуса Морне:

100 г твердого сыра ( +60 г для посыпки)

+60 г для посыпки) 30 г сливочного масла

30 г муки

300 мл молока

2 желтка

50 мл сливок 30%

Пирог из цветной капусты с соусом Морне / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Выбирайте не очень большую капусту, весом примерно 700 г. Тесто фило переложите из морозильной камеры в холодильник с вечера, чтобы оно разморозилось. Включите духовой шкаф разогреваться до температуры 180 градусов.

Капусту разберите на соцветия примерно одинакового размера, чтобы пирог приготовился равномерно. Жесткие частички удобно отрезать кухонными ножницами. В кастрюле вскипятите воду, добавьте щепотку соли и опустите кусочки капусты на 2−3 минуты.

Откиньте соцветие цветной капусты на дуршлаг, оставьте, пока не стечет вся вода.

На сковороде или в маленькой кастрюле растопите 100 г сливочного масла. С помощью кисточки смажьте растопленным маслом форму, в которой будете готовить пирог. Затем выложите в форму первый слой теста фило и щедро смажьте сливочным маслом. Сверху выложите второй слой и смажьте маслом. Выложите так все шесть слоев теста, смазывая маслом.

Цветную капусту выложите в форму с тестом, распределите лопаткой. Посыпьте капусту 1 ч. л. карри, это придаст блюду легкий пряный вкус.

Для соуса Морне в сотейник выложите 30 г сливочного масла и растапливайте на небольшом огне. Когда она растопится, всыпьте 30 г муки. Помешивая, немного поджарьте до появления легкого орехового аромата и полного соединения. Влейте 300 мл молока и добавьте щепотку соли. Перемешивайте соус венчиком, пока он не загустеет. После этого снимите кастрюлю с огня.

В другой миске соедините 50 мл 30% сливок с двумя желтками, добавьте соль и перемешайте венчиком. Влейте сливочно-яичную смесь в кастрюлю с соусом и перемешайте.

На крупной терке натрите 160 г сыра. Приблизительно 2/3 натертого сыра добавьте в кастрюлю с соусом, перемешайте венчиком, чтобы сыр распределился и подтаял.

Залейте пирог соусом. Посыпьте сверху третью оставшегося сыра, он образует красивую золотистую корочку во время запекания.

Ножницами обрежьте лишнее тесто с краев формы, чтобы оно не горело в духовке. Запекайте пирог с цветной капустой 40−45 минут при температуре 180 градусов.

Цветная капуста по-корейски

Цветная капуста по-корейски — вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Готовить это блюдо легко и употреблять можно через сутки. Почему именно «по-корейски»? Дело в том, что перебравшиеся в советское время в Украину корейцы начали искать привычные им вкусы в доступных на то время продуктах. В дело пошла морковь и маринад со специями. Позже в подобном маринаде начали готовить и другие овощи. Они тоже стали называться «по-корейски».

Время приготовления — 20 минут

Порции — 1

Ингредиенты

700 г цветной капусты

1 средняя морковь

5 зубчиков чеснока

1 л воды

2 ст. л. уксуса 9%

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

50 мл растительного масла

кориандр горошком по вкусу

куркума по вкусу

смесь перцев горошком по вкусу

1 лавровый лист

Цветная капуста по-корейски / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Головку цветной капусты разберите на соцветия. Очистите 1 среднюю морковь и нарежьте тонкими кружочками.

Морковь и цветную капусту нужно отварить. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте овощи и варите 3 минуты после закипания. Затем откиньте на сито.

Возьмите литровую чистую и сухую банку, выложите в нее морковь и цветную капусту.

Приготовьте маринад. Для маринада влейте в кастрюлю 1 л воды, добавьте 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, семена кориандра по вкусу, куркуму по вкусу, смесь перцев по вкусу и 1 лавровый лист. Регулируйте остроту куркумой.

Варите маринад 3 минуты, чтобы растворились сахар и соль. Снимите с огня, добавьте 5 зубчиков чеснока и 2 ст. л. уксуса 9%. Залейте горячий маринад в банку с цветной капустой и морковью. Чтобы минимизировать воздух, влейте сверху 50 мл растительного масла.

Маринованную цветную капусту можно употреблять через сутки и хранить в холодильнике до двух недель.

Для продолжительного хранения маринованной цветной капусты банку следует стерилизовать. Возьмите кастрюлю, на дно уложите перевернутую керамическую тарелку меньшего диаметра, на нее поставьте банку с цветной капустой. Этот прием необходим для того, чтобы банка в процессе стерилизации не треснула из-за чрезмерного нагревания от дна кастрюли. Залейте банку водой по «плечики» примерно такой же температуры, как и банка, и стерилизуйте 15 минут на маленьком огне. После этого вынимайте банку из воды, закатывайте крышку, переворачивайте дном вверх и оставляйте на сутки. Хранить цветную капусту по-корейски необходимо в прохладном месте — подвале, погребе или холодильнике.

Крем-суп из цветной капусты Дюбарри

Согласно некоторым историческим справкам, своим названием этот суп обязан Мари Жанне Дюбари — фаворитке французского короля Людовика XV. Именно ей приписывают авторство этого рецепта. Этот суп вроде бы должен был помочь осветить ее кожу, что было очень модно в те времена. Было ли эффективно это средство, точно не известно, однако известно одно — рецепт этого французского супа и по сей день пользуется большой популярностью. И дело здесь совсем не в цвете кожи, просто он удивительно вкусен.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 4

Ингредиенты

1 лук-порей

1 головка цветной капусты ( 500−600 г)

500−600 г) 700−800 мл молока

1 щепотка мускатного ореха

20 г сливочного масла

по вкусу соль и перец

Крем-суп из цветной капусты / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Цветную капусту разберите на соцветия. Закиньте их в кипящую воду на 1 минуту, после чего слейте воду.

Белую часть лука-порея порежьте кольцами и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет мягким.

В кастрюлю налейте молоко, добавьте цветную капусту и обжаренный порей, щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите 7−10 минут на маленьком огне.

Перебейте суп погружным блендером до получения однородной структуры и разлейте по тарелкам.

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