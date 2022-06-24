Наслаждайтесь и экспериментируйте. Четыре блюда из цветной капусты
Цветная капуста по-корейски (Фото:klopotenko.com)
От аромата и вкуса этих блюд у вас закружится голова
Все хорошо знают, что нужно есть больше овощей. Но есть один овощ, который часто забывают, проходя мимо него в магазинах или на базаре, — это цветная капуста. Если ее покупают, то чаще всего жарят в кляре. Это тоже, несомненно, вкусно, но хочется видеть больше блюд из капусты на столах, ведь она очень аппетитна и полезна.
Цветная капуста — это как чистый лист, готовое к творчеству полотно. Она прекрасно впитывает масло и вкусы с ароматами всех специй, которые вы к ней добавите. Ее можно бланшировать или приготовить на пару, чтобы сохранить изначальный вкус, обжарить, чтобы проявить его сладость, запечь или сварить.
Сегодня я подготовил для вас четыре рецепта из цветной капусты — так сказать четыре сословия. Наслаждайтесь и экспериментируйте.
Цветная капуста с соусом из тыквы
Это полноценное самостоятельное блюдо. Фишек здесь будет много: во-первых, цветную капусту мы сначала отварим с солью, во-вторых, мы ее заморозим — так она будет в дальнейшем иметь новый и классный вкус, а также сохранит плотность структуры. Но это еще не все — напоследок мы запечем капусту в духовке, чтобы она покрылась аппетитной золотистой корочкой. Что еще интересного я придумал? Мы приготовим нежный и ароматный соус из тыквы. Сначала запечем ее с чесноком и розмарином, затем перебьем в блендере со сливками и голубым сыром. Я вас уверяю, от аромата и вкуса этого блюда у вас закружится голова!
Время приготовления — 3 часа 40 минут
Порции — 4
Ингредиенты
- 1 цветная капуста
- ½ тыквы
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. масла
- 100 мл сливок 33%
- 50 г голубого сыра
- 3 веточки розмарина
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте все ингредиенты. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
Хорошо помойте головку цветной капусты и положите в кастрюлю. Варите в подсоленной воде на маленьком огне 15 минут после закипания.
Тыкву очистите и нарежьте одинаковыми кубиками, чтобы она равномерно пропеклась. Выложите в форму для запекания кусочки тыквы. Добавьте 2 раздавленных зубчика чеснока, щепотку соли, 2 ст. л. растительного масла и 3 веточки розмарина. Накройте фольгой и поставьте в духовку запекаться на 30−40 минут при температуре 180 градусов.
Извлеките цветную капусту из кастрюли и оставьте на 10 минут остыть. Затем обмотайте пищевой пленкой и положите в морозилку на 2−3 часа.
Достаньте из формы с тыквой веточки розмарина. Переложите тыкву в чашу блендера, добавьте 1 зубчик чеснока, 50 г голубого сыра, 100 мл 33% сливок и посолите по вкусу. Перебейте до однородной смеси.
Подмороженную капусту положите в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, чтобы образовалась золотистая корочка. Готовую запеченную капусту полейте соусом из тыквы и посыпьте свежемолотым черным перцем.
Пирог из цветной капусты с соусом .
В этом пироге из цветной капусты нежное все — тоненькое тесто фило у основания, сливочно-творожный соус Морне, слегка хрустящая капуста. Вместе с тонкой пряной ноткой карри сочетание получилось просто невероятным. Такой пирог должен понравиться даже тем, кто безразличен к цветной капусте, нужно только попробовать.
Время приготовления — 1 час 5 минут
Порции — 6
Ингредиенты
Для основания:
- 1 упаковка теста фило (6 слоев)
- 700 г цветной капусты
- 100 г сливочного масла
- 1 ч. л. карри
- соль по вкусу
Для соуса Морне:
- 100 г твердого сыра (+60 г для посыпки)
- 30 г сливочного масла
- 30 г муки
- 300 мл молока
- 2 желтка
- 50 мл сливок 30%
Пошаговый рецепт
Подготовьте все ингредиенты. Выбирайте не очень большую капусту, весом примерно 700 г. Тесто фило переложите из морозильной камеры в холодильник с вечера, чтобы оно разморозилось. Включите духовой шкаф разогреваться до температуры 180 градусов.
Капусту разберите на соцветия примерно одинакового размера, чтобы пирог приготовился равномерно. Жесткие частички удобно отрезать кухонными ножницами. В кастрюле вскипятите воду, добавьте щепотку соли и опустите кусочки капусты на 2−3 минуты.
Откиньте соцветие цветной капусты на дуршлаг, оставьте, пока не стечет вся вода.
На сковороде или в маленькой кастрюле растопите 100 г сливочного масла. С помощью кисточки смажьте растопленным маслом форму, в которой будете готовить пирог. Затем выложите в форму первый слой теста фило и щедро смажьте сливочным маслом. Сверху выложите второй слой и смажьте маслом. Выложите так все шесть слоев теста, смазывая маслом.
Цветную капусту выложите в форму с тестом, распределите лопаткой. Посыпьте капусту 1 ч. л. карри, это придаст блюду легкий пряный вкус.
Для соуса Морне в сотейник выложите 30 г сливочного масла и растапливайте на небольшом огне. Когда она растопится, всыпьте 30 г муки. Помешивая, немного поджарьте до появления легкого орехового аромата и полного соединения. Влейте 300 мл молока и добавьте щепотку соли. Перемешивайте соус венчиком, пока он не загустеет. После этого снимите кастрюлю с огня.
В другой миске соедините 50 мл 30% сливок с двумя желтками, добавьте соль и перемешайте венчиком. Влейте сливочно-яичную смесь в кастрюлю с соусом и перемешайте.
На крупной терке натрите 160 г сыра. Приблизительно 2/3 натертого сыра добавьте в кастрюлю с соусом, перемешайте венчиком, чтобы сыр распределился и подтаял.
Залейте пирог соусом. Посыпьте сверху третью оставшегося сыра, он образует красивую золотистую корочку во время запекания.
Ножницами обрежьте лишнее тесто с краев формы, чтобы оно не горело в духовке. Запекайте пирог с цветной капустой 40−45 минут при температуре 180 градусов.
Цветная капуста по-корейски
Цветная капуста по-корейски — вкусная закуска к мясным и рыбным блюдам. Готовить это блюдо легко и употреблять можно через сутки. Почему именно «по-корейски»? Дело в том, что перебравшиеся в советское время в Украину корейцы начали искать привычные им вкусы в доступных на то время продуктах. В дело пошла морковь и маринад со специями. Позже в подобном маринаде начали готовить и другие овощи. Они тоже стали называться «по-корейски».
Время приготовления — 20 минут
Порции — 1
Ингредиенты
- 700 г цветной капусты
- 1 средняя морковь
- 5 зубчиков чеснока
- 1 л воды
- 2 ст. л. уксуса 9%
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 50 мл растительного масла
- кориандр горошком по вкусу
- куркума по вкусу
- смесь перцев горошком по вкусу
- 1 лавровый лист
Пошаговый рецепт
Головку цветной капусты разберите на соцветия. Очистите 1 среднюю морковь и нарежьте тонкими кружочками.
Морковь и цветную капусту нужно отварить. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте овощи и варите 3 минуты после закипания. Затем откиньте на сито.
Возьмите литровую чистую и сухую банку, выложите в нее морковь и цветную капусту.
Приготовьте маринад. Для маринада влейте в кастрюлю 1 л воды, добавьте 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, семена кориандра по вкусу, куркуму по вкусу, смесь перцев по вкусу и 1 лавровый лист. Регулируйте остроту куркумой.
Варите маринад 3 минуты, чтобы растворились сахар и соль. Снимите с огня, добавьте 5 зубчиков чеснока и 2 ст. л. уксуса 9%. Залейте горячий маринад в банку с цветной капустой и морковью. Чтобы минимизировать воздух, влейте сверху 50 мл растительного масла.
Маринованную цветную капусту можно употреблять через сутки и хранить в холодильнике до двух недель.
Для продолжительного хранения маринованной цветной капусты банку следует стерилизовать. Возьмите кастрюлю, на дно уложите перевернутую керамическую тарелку меньшего диаметра, на нее поставьте банку с цветной капустой. Этот прием необходим для того, чтобы банка в процессе стерилизации не треснула из-за чрезмерного нагревания от дна кастрюли. Залейте банку водой по «плечики» примерно такой же температуры, как и банка, и стерилизуйте 15 минут на маленьком огне. После этого вынимайте банку из воды, закатывайте крышку, переворачивайте дном вверх и оставляйте на сутки. Хранить цветную капусту по-корейски необходимо в прохладном месте — подвале, погребе или холодильнике.
Крем-суп из цветной капусты Дюбарри
Согласно некоторым историческим справкам, своим названием этот суп обязан Мари Жанне Дюбари — фаворитке французского короля Людовика XV. Именно ей приписывают авторство этого рецепта. Этот суп вроде бы должен был помочь осветить ее кожу, что было очень модно в те времена. Было ли эффективно это средство, точно не известно, однако известно одно — рецепт этого французского супа и по сей день пользуется большой популярностью. И дело здесь совсем не в цвете кожи, просто он удивительно вкусен.
Время приготовления — 20 минут
Порции — 4
Ингредиенты
- 1 лук-порей
- 1 головка цветной капусты (500−600 г)
- 700−800 мл молока
- 1 щепотка мускатного ореха
- 20 г сливочного масла
- по вкусу соль и перец
Пошаговый рецепт
Цветную капусту разберите на соцветия. Закиньте их в кипящую воду на 1 минуту, после чего слейте воду.
Белую часть лука-порея порежьте кольцами и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет мягким.
В кастрюлю налейте молоко, добавьте цветную капусту и обжаренный порей, щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите 7−10 минут на маленьком огне.
Перебейте суп погружным блендером до получения однородной структуры и разлейте по тарелкам.
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