Можно взять с собой в укрытие. Пять питательных блюд, которые будут вкусны и холодными

Маффины — это не только десерт, и я решил доказать это, приготовив пышные яичные маффины с овощами

Враг чувствует неотвратимость своего поражения и в агонии обстреливает мирные украинские города. Воздушные тревоги становятся длиннее, и меня все чаще спрашивают, что приготовить, чтобы было вкусно и в бомбоубежище. Сегодня я выбрал пять питательных блюд, которые будут вкусны и холодными.

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Сандвич с квашеной капустой и ветчиной

Сандвич — незаменимое блюдо, когда вам нужно быстро приготовить завтрак, нет времени на ужин или нужно взять что-нибудь в дорогу. Готовить его очень быстро и просто: берете два кусочка хлеба, между ними складываете нарезанные любимые продукты и добавляете соус. Я предлагаю приготовить сандвич с ветчиной и квашеной капустой, которая придаст блюду хрусткость.

Время приготовления — 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

4 куска бородинского хлеба

100 г квашеной капусты

4 слайса ветчины

4 слайса сыра чеддер

2 ст. л. сладкой горчицы

2 веточки петрушки

Сандвич с квашеной капустой и ветчиной / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Отожмите от сока 100 г квашеной капусты и мелко порежьте. Помойте 2 веточки петрушки, оборвите листики, мелко порубите, добавьте в капусту и перемешайте.

Смажьте сладкой горчицей 4 кусочка бородинского хлеба.

Делайте сразу два сандвича. На два прямоугольных кусочка бородинского хлеба выкладывайте слайсы сыра, ветчины и по 50 г квашеной капусты. На капусту выложите снова слайсы ветчины и сыра.

Накройте сэндвичи вторыми кусочками хлеба и каждый бутерброд разрежьте на два треугольника.

Яичные маффины с овощами

Когда мы слышим слово «маффин», то воображение сразу рисует нам что-то вроде красивого кекса с нежной начинкой и украшением из свежих ягод. Но ведь маффины — это не только десерт! Я решил доказать это, приготовив пышные яичные мафины с овощами.

Для своего рецепта я взял цуккини, сладкий перец, томаты, шампиньоны и сыр, но вы можете экспериментировать. Для приготовления яичных маффин можно выбрать любые овощи: брокколи, спаржевую фасоль, цветную и брюссельскую капусту, морковь бейби или желтую, кабачки и даже тыкву. Овощи можно миксовать, доверяя своим вкусовым вкусам. Кроме того, для яичных маффинов можно взять колбасу или ветчину, но я за то, чтобы день начинался с полезного завтрака, поэтому с вечера делаю буженину из индейки, а утром режу ее мелкими кубиками, чтобы приготовить яичные маффины.

Время приготовления — 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

5 яиц

¼ цуккини

½ томата

½ сладкого красного перца

3−4 шампиньона

1 ст. л. муки

50 г твердого сыра

соль и перец по вкусу

Яичные маффины с овощами / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте овощи. Я взял ¼ цуккини, ½ томата, ½ болгарского красного перца и 3-4 шампиньона. Все овощи нарежьте небольшими кубиками. Старайтесь нарезать так, чтобы размер был примерно одинаков. Переложите в мисочку.

Перемешайте все овощи, чтобы получилась равномерная «начинка» для мафинов.

Возьмите металлические или силиконовые формочки и заполните их овощами примерно наполовину.

Разбейте в миску 5 яиц. Взбейте их вилкой или венчиком, пока не образуется легкая пена.

Добавьте к яйцам 1 ст. л. муки. Перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Натрите на терке 50 г любого сыра и добавьте сыр к яичной смеси. Аккуратно перемешайте.

Вылейте яичную смесь к овощам в формочки. Запекайте яичные маффины в духовке с температурой 180 градусов, пока они не увеличатся в объеме. Это примерно 15-20 минут. После этого дайте немного времени для охлаждения и затем извлеките из формочек.

Боул с гречкой и яйцом

Боул — это блюдо, в котором все ингредиенты готовятся и подаются в глубокой миске. Отдельные ингредиенты у боулов не смешиваются, а накладываются друг на друга или выкладываются рядом, поэтому блюдо выглядит красиво. Большинство мисок-боулов можно приготовить довольно быстро, за что их любят. И именно поэтому боулы — отличная идея. Всё зависит от того, чем вы наполните свою миску.

Время приготовления — 25 минут

Порции — 1

Ингредиенты

100 г гречневой крупы

200 мл горячей воды

1 яйцо

10 веточек петрушки

10 оливок

100 г сыра фета

½ ч. л. орегано

2-3 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Боул с гречкой и яйцом / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Всыпьте в небольшую кастрюлю или сотейник 100 г гречневой крупы и залейте 200 мл горячей воды. Накройте крышкой и отставьте на 20 минут. Она будет идеально плотной и вкусной.

Сварите яйцо — вкрутую 9 минут или 6 минут для немного жидкого желтка.

Возьмите глубокую тарелку и выложите готовую гречку. С одной стороны выложите 100 г сыра фета, с другой — порезанные произвольными кусочками 10 оливок и зелень петрушки. Посыпьте орегано, это придаст блюду приятный аромат. Сверху выложите разрезанное пополам яйцо и полейте оливковым маслом. Соль я не добавлял, потому что фета и оливки уже и так достаточно соленые, но если есть желание, можете посолить блюдо.

Салат с пастой фузилли, черри, грецкими орехами и сыром

Фузилли — это макаронные изделия из твердых сортов пшеницы в виде маленьких спиралек до 7 сантиметров. Этот вид пасты полезен, так как содержит сложные углеводы, которые долго усваиваются и избавляют от чувства голода. Фузилли можно использовать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу, рыбе, свежим и тушеным овощам. В Италии, откуда родом эта паста, ее любят сочетать с рикоттой, соусом песто и томатным соусом, а еще с баклажанами.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 1

Ингредиенты

100 г пасты фузили

6-8 томатов черри

1 ст. л. рубленых грецких орехов

10 веточек петрушки

½ лимона

100 г твердого сыра

2-3 ст. л. оливкового масла

1 л воды

1 ч. л. соли

1 ст. л. подсолнечного масла

Пошаговый рецепт

Отварите пасту фузили согласно инструкции на упаковке. Я это делаю так: в кипящую подсоленную воду с добавлением подсолнечного масла бросаю фузилли и варю 8-10 минут на среднем огне. Затем отбрасываю пасту на дуршлаг или сито и слегка сбрызгиваю подсолнечным маслом, чтобы не склеилась.

Томаты черри нарежьте половинками. Петрушку мелко изрубите, а сыр нарежьте средним кубиком. В миске соедините все ингредиенты.

Когда паста фузилли остыла, добавьте ее к ингредиентам в миске, а сверху посыпьте грецкими орехами. Вы можете порубить орехи ножом или поломать руками в крупную крошку.

Щедро полейте салат соком лимона и доведите до вкуса солью с перцем. Заправьте оливковым маслом.

Заливной пирог на кефире с яйцом и зеленым луком.

Заливной пирог на кефире — это идеальный пирог. Во-первых, тесто на кефире получается невероятно рыхлым, нежным и мягким. Во-вторых, для начинки нужно сварить яйца и нарезать их с зеленым луком. И также вы всегда можете изменить начинку по вкусу — это пространство для фантазии.

Время приготовления — 40 минут

Порции — 4

Ингредиенты

Для теста:

400 мл кефира 2,5%

150 г сливочного масла ( + 20 г для обжарки лука и для смазывания формы)

+ 20 г для обжарки лука и для смазывания формы) 2 ст. л. сахара

2 яйца

280 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 щепотка соли

Для начинки:

3 яйца

100 г зеленого лука

Заливной пирог на кефире с яйцом и зеленым луком / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в кастрюлю 150 г сливочного масла и растопите на небольшом огне. Добавьте 2 ст. л. сахара и щепотку соли, перемешайте венчиком до их растворения. Снимите кастрюлю с огня.

Взбейте в миске два яйца и добавьте их в кастрюлю с маслом и сахаром. Влейте 400 мл кефира жирностью 2,5%, добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 280 г муки. Перемешайте венчиком до однородной смеси.

Для начинки пирожков сварите 3 яйца вкрутую. Очистите и нашинкуйте небольшими кубиками. Помойте 100 г зеленого лука и мелко нашинкуйте. Растопите на сковороде 20 г сливочного масла и выложите зеленый лук. Поджарьте на среднем огне в течение 3-4 минут, так вкус и аромат лука больше раскроется.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте половину теста. Сверху выложите начинку из яиц и лука и осторожно распределите по всей поверхности. Сверху вылейте вторую половину теста.

Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Проверяйте готовность пирога деревянной зубочисткой или шпажкой.

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