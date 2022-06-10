Такого вы еще не пробовали. Четыре новых идеи для салатов

Эти рецепты позволят взглянуть на главное блюдо лета под новым углом

Скажу банальность, но лето — сезон здоровья, которое мы запасаем на весь год вперед. Фрукты и овощи насыщают наш организм витаминами, и это особенно важно, учитывая, в каких обстоятельствах мы все с вами живем. Не удивительно, что основным блюдом лета становятся салаты. Тем более, что готовятся они очень просто и не требуют времяпрепровождения у раскаленной плиты. Все, что нужно сделать, это помыть и нарезать овощи, смешать их с заправкой — и готово. Если вы ищете новые идеи для салатов, то эти четыре рецепта позволят вам посмотреть на это блюдо под новым углом.

Видео дня

Салат с огурцами и пастой чили

Этот невероятный и оригинальный салат я придумал специально для любящих острое. Ведь для заправки этих огурцов я использую три вида остроты — перец чили, молотый красный перец и чеснок. Это прямо будет ух, как вкусно и горячо! Обязательно попробуйте такой салат с огурцами и пастой чили.

Время приготовления — 12 минут

Порции — 2

Ингредиенты

1 ч. л. хлопьев перца чили

1 ч. л. красного перца ( молотого)

молотого) 1-2 зубчика чеснока

3 ст. л. растительного масла

2 огурца ( больших)

больших) 5−7 веточек кинзы

1-2 ст. л. жареного соленого арахиса

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Приготовьте пасту чили. Для этого в мисочке соедините перец чили в хлопьях и молотый красный перец. Очистите чеснок и мелко порубите его. Добавьте в миску к перцу. Раскалите растительное масло прямо ну очень сильно и залейте им смесь перцев с чесноком. Разотрите массу ложкой до состояния пасты.

Огурцы нарежьте тонкими слайсами. Кинзу хорошо промойте, отделите листья от стеблей и мелко порубите. Добавьте зелень кинзы к огурцам.

Арахис я использовал уже жареный и соленый. Если у вас такого нет, то необходимо поджарить имеющийся сырой арахис, очистить его от шелухи. Добавить арахис в салат. Заправьте салат пастой чили и аккуратно перемешайте. Количество пасты используйте по вкусу. Я люблю, чтобы было погорячее. Попробуйте и посолите по вкусу. Сразу подавайте к столу.

Салат с клубникой и овощами гриль

Я уверен, что салат с клубникой и овощами гриль вы еще не пробовали. Поэтому сейчас самое время сделать это. Сладкая клубника, жареные томаты с кабачками и свежие листики мяты — идеальное сочетание для начала лета.

Время приготовления – 1 5 минут

Порции — 2

Ингредиенты

200 г клубники

2 томата

1 кабачок

3 веточки мяты

1 ст. л. оливкового масла ( и дополнительно для жарки)

и дополнительно для жарки) соль по вкусу

Салат с клубникой и овощами гриль / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Кабачок для нашего летнего салата порежьте кольцами, томаты — небольшими кусочками. Обжарьте овощи на сковороде или открытом гриле в течение 2-3 минут. Посолите по вкусу.

Клубнику помойте и удалите хвостики. Смешайте в салатнике клубнику с овощами, добавьте измельченные листья мяты и оливковое масло.

Салат с сельдереем

Салат — блюдо, которое готовится очень легко и всегда выручит, если нужно быстро и вкусно перекусить. Именно такой, очень простой, но при этом с оригинальным вкусом — салат с сельдереем. Его основой выступят яйца, а дополнят вкус стебли сельдерея, пикантный лук, сочный томат и нежный йогуртовый соус.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 1

Ингредиенты

2 яйца

3 ст. л. натурального йогурта

1 ст. л. куркумы

1 стебель сельдерея

1 томат

1 лук (белый )

) Соль и перец по вкусу

Несколько листочков мяты

Пошаговый рецепт

Яйца перед использованием хорошо промойте, а затем отварите. Чтобы у вас получились идеально сваренные яйца, рекомендую варить их ровно 9 минут.

Готовые яйца положите на время в ледяную воду. Так вы сможете очень легко отделить от них скорлупу. Очищенные яйца нарежьте на 4 части.

Стебли сельдерея промойте, удалите белую часть. Нарежьте сельдерей кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если хотите получить красивые пластинки, попробуйте нарезать стебли под углом 45 градусов.

Томат помойте и разрежьте на 4 части. Аккуратно удалите сердцевину, она нам не пригодится. Жесткую часть нарежьте полосками шириной 0,5 см.

Луковицу очистите и нарежьте полукольцами. Старайтесь нарезать очень тонко, так вкус лука не будет перебивать общий вкус салата, а только придаст пикантности.

Чтобы приготовить заправку для салата, смешайте в мисочке йогурт с куркумой. Хорошо перемешайте специю с йогуртом, у вас должна получиться однородная заправка красивого горчичного цвета.

В салатнике смешайте лук, сельдерей, томат и яйца. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Для придания вкусу интересной нотки добавьте несколько листочков мяты.

Простой салат с цукини и редиской

Почему-то мы привыкли, что цукини обязательно нужно термически обрабатывать. Поверьте, в сыром виде, например, в салате они дают совершенно удивительный вкус и хрустящую текстуру. Предлагаю именно такой рецепт, где цукини вместе с редиской, укропом и кедровыми орешками заправлены ароматным оливковым маслом и соком лимона. Салат подойдет к блюдам из запеченных мяса и рыбы, а тем более когда вы приготовите их на гриле или мангале.

Время приготовления — 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

200 г цукини

200 г редиса

пучок укропа

20 г кедровых орехов

сок одного лимона

2 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Салат из цуккини и редиса / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Подготовьте овощи для салата. Возьмите 200 г редиса, помойте и порежьте кружочками. Цукини тоже помойте и порежьте кружочками или слайсами с помощью экономки. Овощи выложите в небольшую миску.

Пучок укропа помойте, вытрите бумажным полотенцем, мелко порубите и добавьте к овощам.

Салат посолите по вкусу, добавьте сок одного лимона и 20 г кедровых орехов. Заправьте оливковым маслом. По желанию количество растительного масла можно уменьшить или увеличить. Хорошо размешайте и поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы овощи пустили сок и промаринировались в лимонном соке.

Больше рецептов на klopotenko.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.