Такого вы еще не пробовали. Четыре новых идеи для салатов
Салат с сельдереем (Фото:klopotenko.com)
Эти рецепты позволят взглянуть на главное блюдо лета под новым углом
Скажу банальность, но лето — сезон здоровья, которое мы запасаем на весь год вперед. Фрукты и овощи насыщают наш организм витаминами, и это особенно важно, учитывая, в каких обстоятельствах мы все с вами живем. Не удивительно, что основным блюдом лета становятся салаты. Тем более, что готовятся они очень просто и не требуют времяпрепровождения у раскаленной плиты. Все, что нужно сделать, это помыть и нарезать овощи, смешать их с заправкой — и готово. Если вы ищете новые идеи для салатов, то эти четыре рецепта позволят вам посмотреть на это блюдо под новым углом.
Салат с огурцами и пастой чили
Этот невероятный и оригинальный салат я придумал специально для любящих острое. Ведь для заправки этих огурцов я использую три вида остроты — перец чили, молотый красный перец и чеснок. Это прямо будет ух, как вкусно и горячо! Обязательно попробуйте такой салат с огурцами и пастой чили.
Время приготовления — 12 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 1 ч. л. хлопьев перца чили
- 1 ч. л. красного перца (молотого)
- 1-2 зубчика чеснока
- 3 ст. л. растительного масла
- 2 огурца (больших)
- 5−7 веточек кинзы
- 1-2 ст. л. жареного соленого арахиса
- Соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Приготовьте пасту чили. Для этого в мисочке соедините перец чили в хлопьях и молотый красный перец. Очистите чеснок и мелко порубите его. Добавьте в миску к перцу. Раскалите растительное масло прямо ну очень сильно и залейте им смесь перцев с чесноком. Разотрите массу ложкой до состояния пасты.
Огурцы нарежьте тонкими слайсами. Кинзу хорошо промойте, отделите листья от стеблей и мелко порубите. Добавьте зелень кинзы к огурцам.
Арахис я использовал уже жареный и соленый. Если у вас такого нет, то необходимо поджарить имеющийся сырой арахис, очистить его от шелухи. Добавить арахис в салат. Заправьте салат пастой чили и аккуратно перемешайте. Количество пасты используйте по вкусу. Я люблю, чтобы было погорячее. Попробуйте и посолите по вкусу. Сразу подавайте к столу.
Салат с клубникой и овощами гриль
Я уверен, что салат с клубникой и овощами гриль вы еще не пробовали. Поэтому сейчас самое время сделать это. Сладкая клубника, жареные томаты с кабачками и свежие листики мяты — идеальное сочетание для начала лета.
Время приготовления – 1 5 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 200 г клубники
- 2 томата
- 1 кабачок
- 3 веточки мяты
- 1 ст. л. оливкового масла (и дополнительно для жарки)
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Кабачок для нашего летнего салата порежьте кольцами, томаты — небольшими кусочками. Обжарьте овощи на сковороде или открытом гриле в течение 2-3 минут. Посолите по вкусу.
Клубнику помойте и удалите хвостики. Смешайте в салатнике клубнику с овощами, добавьте измельченные листья мяты и оливковое масло.
Салат с сельдереем
Салат — блюдо, которое готовится очень легко и всегда выручит, если нужно быстро и вкусно перекусить. Именно такой, очень простой, но при этом с оригинальным вкусом — салат с сельдереем. Его основой выступят яйца, а дополнят вкус стебли сельдерея, пикантный лук, сочный томат и нежный йогуртовый соус.
Время приготовления — 20 минут
Порции — 1
Ингредиенты
- 2 яйца
- 3 ст. л. натурального йогурта
- 1 ст. л. куркумы
- 1 стебель сельдерея
- 1 томат
- 1 лук (белый)
- Соль и перец по вкусу
- Несколько листочков мяты
Пошаговый рецепт
Яйца перед использованием хорошо промойте, а затем отварите. Чтобы у вас получились идеально сваренные яйца, рекомендую варить их ровно 9 минут.
Готовые яйца положите на время в ледяную воду. Так вы сможете очень легко отделить от них скорлупу. Очищенные яйца нарежьте на 4 части.
Стебли сельдерея промойте, удалите белую часть. Нарежьте сельдерей кружочками толщиной примерно 0,5 см. Если хотите получить красивые пластинки, попробуйте нарезать стебли под углом 45 градусов.
Томат помойте и разрежьте на 4 части. Аккуратно удалите сердцевину, она нам не пригодится. Жесткую часть нарежьте полосками шириной 0,5 см.
Луковицу очистите и нарежьте полукольцами. Старайтесь нарезать очень тонко, так вкус лука не будет перебивать общий вкус салата, а только придаст пикантности.
Чтобы приготовить заправку для салата, смешайте в мисочке йогурт с куркумой. Хорошо перемешайте специю с йогуртом, у вас должна получиться однородная заправка красивого горчичного цвета.
В салатнике смешайте лук, сельдерей, томат и яйца. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Для придания вкусу интересной нотки добавьте несколько листочков мяты.
Простой салат с цукини и редиской
Почему-то мы привыкли, что цукини обязательно нужно термически обрабатывать. Поверьте, в сыром виде, например, в салате они дают совершенно удивительный вкус и хрустящую текстуру. Предлагаю именно такой рецепт, где цукини вместе с редиской, укропом и кедровыми орешками заправлены ароматным оливковым маслом и соком лимона. Салат подойдет к блюдам из запеченных мяса и рыбы, а тем более когда вы приготовите их на гриле или мангале.
Время приготовления — 15 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 200 г цукини
- 200 г редиса
- пучок укропа
- 20 г кедровых орехов
- сок одного лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте овощи для салата. Возьмите 200 г редиса, помойте и порежьте кружочками. Цукини тоже помойте и порежьте кружочками или слайсами с помощью экономки. Овощи выложите в небольшую миску.
Пучок укропа помойте, вытрите бумажным полотенцем, мелко порубите и добавьте к овощам.
Салат посолите по вкусу, добавьте сок одного лимона и 20 г кедровых орехов. Заправьте оливковым маслом. По желанию количество растительного масла можно уменьшить или увеличить. Хорошо размешайте и поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы овощи пустили сок и промаринировались в лимонном соке.
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