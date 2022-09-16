Их любят все. Три рецепта украинских завтраков

Яичница — это, пожалуй, самый простой из завтраков, но я предлагаю ее прокачать и добавить баклажаны, чеснок и томаты

Украинский завтрак — какой он? Этим вопросом я задаюсь давно. Приглашал к размышлениям и вас. И вот после долгих месяцев исследований могу сказать, что большинство ест с утра яйца, творог, каши и разное связанное с тестом. Среди добавок — сметана и мед. Я даже на основе этого наблюдения разработал меню завтраков для ресторана. Пока не решил, можно ли сделать одну общую концепцию всей нации под названием «украинский завтрак», но эти три блюда точно можно назвать завтраком украинца.

Видео дня

Гречка в зеленом чае с колбасками и помидорами.

Самая украинская каша? Конечно, гречка. Для многих семей эта каша — идеальный завтрак. Гречку со сливочным маслом любят все. Но согласитесь, иногда классический вкус хочется дополнить или изменить. Именно это мы и сделаем — сварим гречку в зеленом чае. Заинтриговал?

Время приготовления — 40 минут

Порции — 1

Ингредиенты

100 г гречневой крупы

200 мл заваренного зеленого чая

50 г копченых колбасок

3 томаты черри

10 г тертого пармезана

подсолнечное масло ( для жарки)

Пошаговый рецепт

Заварите зеленый чай. Выбирайте такие сорта, которые не дают горечи. Порежьте 50 г копченых колбасок произвольными кусочками. В небольшую кастрюлю высыпьте 100 г гречневой крупы и залейте зеленым заваренным чаем. Жидкости должно быть примерно в 2 раза больше, то есть 200 мл.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до маленького, добавьте колбаски и варите еще 15 минут под крышкой.

Тем временем помойте 3 помидора черри и разрежьте на 4 части. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжарьте помидоры несколько минут.

Натрите пармезан на терке с мелкими отверстиями. Выложите на тарелку готовую гречку и колбаски, сверху выложите обжаренные томаты и посыпьте натертым пармезаном.

Гречка в зеленом чае с колбасками и помидорами / Фото: klopotenko.com

Творожные клюски с медово-сливочным соусом

Творог и завтрак. Что сразу приходит в голову? Сырники. Но в этот раз будут не они. Я обожаю разыскивать разные украинские рецепты и делиться ими с вами. Сегодня я расскажу вам о творожных клюсках. Это похоже на рецепт ленивых вареников, который мы все знаем с детства. Но творожные клюски мы сделаем из двух видов муки, а также добавим нежный сладкий соус.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 4

Ингредиенты

50 г гречневой муки

100 г пшеничной муки ( + 20 г для подпыла)

+ 20 г для подпыла) 330 г творога 9%

3 яйца

1,5 ст. л. сахара

2 щепотки соли

Для соуса:

50 г сливочного масла

2 ст. л. меда

Пошаговый рецепт

В большую миску выложите 330 г творога. Можно использовать творог разной жирности, но не советую выбирать его жирностью менее 5%.

Вбейте в миску к творогу 3 яйца, добавьте 50 г гречневой муки, 100 г пшеничной муки, 1,5 ст. л сахара и щепотку соли. Замесите однородное тесто.

Подпылите рабочую поверхность или доску пшеничной мукой и сформуйте из теста две колбаски. Нарежьте каждую из них кусочками толщиной примерно по 2 см.

В большой кастрюле вскипятите воду с щепоткой соли и вкиньте творожные клюски. Когда творожные клюски всплывут, варите их еще примерно 2 минуты после этого, но не больше. Достаньте шумовкой и выложите в миску.

Сделайте соус из сливочного масла и меда. Растопите на сковороде 50 г сливочного масла, затем добавьте 2 ст. л. меда. Перемешайте и прогрейте все вместе в течение нескольких минут на маленьком огне. Полейте полученным соусом готовые творожные клюски.

Творожные клюски / Фото: klopotenko.com

Яичница с баклажанами, чесноком и томатами

Яичница — это, пожалуй, самый простой из завтраков. Но я предлагаю ее прокачать и добавить баклажаны, чеснок и томаты. Хотя на самом деле в яичнице можно сочетать практически любые овощи и самое приятное, что можно особо не соблюдать очередность их приготовления. Так, например, я могу разогреть сковороду со сливочным маслом и одновременно отправить в нее мелко нарезанные шампиньоны, репчатый лук полукольцами и средние соцветия цветной капусты и брокколи. Яичницу можно готовить с кабачками, морковью бейби, томатами, сладким перцем и перцем чили, добавлять брюссельскую капусту, лесные грибы и вешенки, а также сочетать томаты и сочную клубнику. После того как яичница готова, выложить сверху ложкой крем-сыр или потереть пармезан.

Какое мясо подойдет для яичницы? Любое! Курятина, индюшатина, телятина, крольчатина и даже свинина — все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Подойдут даже мелко нарезанные кусочки шашлыка, колбаса, сосиски и хамон. Правда, последний просто нужно выложить сверху на уже готовое блюдо, добавив немного руколы или базилика.

Мне нравится яичница с морепродуктами: мидии, креветки и кусочки кальмара поджарить на сливочном масле, а затем вбить в сковороду яйца. Проще некуда. Если хотите яичницу с рыбой, то приготовьте яйца с помидорами, например, а затем сверху на готовое блюдо выложите слабосоленую или отварную семгу.

Время приготовления — 15 минут

Порции — 2

Ингредиенты

1 небольшой баклажан ( 250 г)

250 г) 4 яйца

1 зубчик чеснока

1 большой томат

4 ст. л. оливкового масла

зелень петрушки по вкусу

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт

Возьмите один баклажан, помойте и нарежьте кубиками. Также нарежьте и один большой томат.

Зубчик чеснока измельчите ножом или воспользуйтесь прессом для чеснока. Разогрейте сковороду с 4 ст. л. оливкового масла, отправьте чеснок, а затем баклажан. Тушите 5 минут, а после добавьте томат и тушите еще 2 минуты.

Вбейте 4 яйца, посолите и поперчите по вкусу, накройте крышкой и жарьте на небольшом огне, пока не приготовятся белки. При подаче посыпьте измельченной зеленью петрушки по вкусу.

Больше рецептов на klopotenko.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.