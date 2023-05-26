Что-то особенное. Пять блюд для выходного дня

Устройте теплые семейные посиделки или пригласите друзей

На уикенд хочется приготовить что-то особенное, сделаете то, на что не хватало времени и вдохновения в будни. Но с одним условием — чтобы не провести весь день на кухне. Если и вам такой план нравится, я подготовил подборку блюд для выходного дня. Готовьте вместе, устройте теплые семейные посиделки или пригласите друзей. Наконец-то можно пообщаться, не спешить и насытить себя тем душевным теплом, в котором все мы нуждаемся.

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Салат со свеклой и шпинатом

Хотя свеклу в основном считают зимним овощем, с ней можно готовить вкусные блюда круглый год. Вот и салат со шпинатом и свеклой — это всегда уместно. Свежие зеленые листочки прекрасно сочетаются с отварной или запеченной свеклой, нежной фетой и семенами, которые создают многообразие текстур. Особого шарма добавляет ароматное подсолнечное масло. Это идеальное блюдо для вкусного обеда в кругу родных или друзей.

Время приготовления — 2 часа 10 минут

Порции — 2

Ингредиенты

120 г шпината

1 средняя вареная свекла

120 г феты

1 ст. л. жареных тыквенных семечек

1 зубчик чеснока

2 ст. л. ароматного подсолнечного масла

соль по вкусу

Салат со свеклой и шпинатом / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Тщательно помойте среднюю свеклу. Не очищая ее от кожуры, положите в большую кастрюлю и залейте водой. Добавьте щепотку соли и варите на среднем огне в течение 1,5−2 часов. Проверяйте готовность вилкой или ножом, они должны легко входить в свеклу.

Помойте 120 г шпината и просушите бумажными полотенцами. Хвостики с листочков я не обрезал, но вы по желанию можете это сделать.

Готовой свекле дайте немного остыть, а затем порежьте слайсами. Можно выбрать и любую другую форму нарезки, которая вам больше нравится. Зубчик чеснока мелко порубите или пропустите через пресс.

Выложите в миску нарезанную свеклу, чеснок, листочки шпината. Порежьте 120 г феты небольшими кубиками или покрошите руками, добавьте в салат.

Всыпьте 1 ст. л. тыквенных семечек, посолите по вкусу и полейте салат 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла. Перемешайте.

Запеченный молодой картофель

Когда начинается сезон молодых овощей и свежей зелени, нужно ловить момент и успеть насладиться их прекрасным вкусом. Особой популярностью всегда пользуются рецепты из молодого картофеля, ведь он имеет свой неповторимый вкус, который ассоциируется с весной или началом лета. Обычно его все привыкли варить, но я решил запечь молодой картофель в духовке со сливочным маслом, предварительно немного обжарив. Такая картошечка прекрасно подойдет в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам, а также со свежими салатами.

Время приготовления —30 минут

Порции — 2

Ингредиенты

600 г небольшого молодого картофеля

3 ст. л. подсолнечного масла

100−150 г сливочного масла

соль по вкусу

Запеченный молодой картофель / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Включите духовку разогреваться до температуры 180 градусов. Хорошо промойте 600 г молодого картофеля. У меня была средняя картошка, поэтому я решил разрезать каждую на четыре части. Если же вы нашли мелкую, тогда разрезать ее не нужно.

Разогрейте сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте картофель до момента, пока появится легкая румяная корочка. Берите такую сковороду, которую потом можно будет поставить в духовку.

Посолите картофель по вкусу и немного перемешайте. Сверху на картофель в сковороде выложите 100−150 г сливочного масла. Если у вас нет сковороды, которую можно было бы поставить в духовку, предварительно переложите обжаренный картофель в форму для запекания и туда уже выложите масло.

Поставьте сковороду с молодым картофелем в разогретую духовку и запекайте 15−20 минут при температуре 180 градусов. В зависимости от размера картофеля время его приготовления может немного варьироваться.

Мясной рулет

Признайтесь, есть же этот соблазн, купив мясо, просто положить его в форму для запекания и забыть минут на 40, занимаясь другими делами. Но одинокий кусок мяса в духовке страдает, а потом и вы, заливая его соусом, чтобы сделать вкуснее, не излучаете счастья. Но на самом деле многие недооценивают свои умения и переоценивают сложность готовки. К примеру, есть у вас хороший кусок мяса. Так просто приготовьте говядину веллингтон в тесте или нарежьте этот кусок, вложите внутрь начинку и получите замечательное оригинальное блюдо, которое и вам понравится, и гостям. К тому же, мясные рулеты всегда были топовым блюдом благодаря тому, что вкусны и горячими, и холодными.

Время приготовления — 50 минут

Порции — 4

Ингредиенты

Для рулета:

1 кг говядины ( цельная задняя часть)

цельная задняя часть) 200 г шампиньонов крупных

300 г полутвердого сыра

90 г сливочного масла 82%

40 г растительного масла

Для соуса:

50 г петрушки

½ зеленого перца чили

2 зубчика чеснока

50 мл масла оливкового

сок ½ лимона

соль и перец по вкусу

Мясной рулет / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Приготовьте соус чимичури. Положите в чашу блендера 50 г петрушки, пол зеленого чили без семян, 2 зубчика чеснока, 50 мл масла, сок половины лимона, щепотку соли и немного перца. Взбейте до однородного измельчения зелени.

Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Разрежьте грибы на четыре части или, если они маленькие, пополам. Растопите на сковородке 50 г масла и обжарьте на нем грибы до легкой золотистой корочки.

Возьмите кусок говядины и срежьте с него все пленки. Затем нарежьте кусок вдоль на 4−5 слайсов толщиной не более ½ см.

Отбейте каждый кусочек мяса и смажьте соусом, отступая по 1 см с каждой стороны. Используйте не весь, часть оставьте для подачи. На каждый кусок мяса выложите по два слайса сыра, сверху выложите грибы рядышком вдоль рулета. Повторите с каждым куском мяса.

Крепко закрутите рулеты и зафиксируйте каждый ниткой, заворачивая внутрь боковые края, чтобы начинка не вытекала.

Разогрейте в сковороде 40 г сливочного масла и 40 мл растительного, выложите рулеты и обжарьте их с двух сторон, чтобы мясо изменило цвет. Жарьте на большой сковороде и следите за тем, чтобы из рулетов не выделялось слишком много жидкости. Если это происходит, лучше обжаривайте по 2−3 рулета за раз, чтобы они не сварились.

Застелите противень пергаментом, переложите на него рулеты и отправьте запекаться в разогретой духовке 10−25 минут. Время приготовления зависит от толщины мяса и размера ваших рулетов. Если они маленькие, а мясо деликатное и тонкое, вам хватит 10 минут. Если мясная основа достаточно толстая, а сам рулет получился длинный и грубый, ему понадобится 20−25 минут. Чтобы проверить готовность, разрежьте один рулет и посмотрите, готово ли мясо уже внутри по цвету. Подавайте рулеты с оставшимся соусом чимичури.

Пирог с клубникой и сыром

Сочетание клубники и свежего базилика я считаю идеальным, потому что эта небольшая клубничная кислинка немного напоминает томат. А если еще добавить сыр — это просто вкусовая бомба. Именно поэтому я решил приготовить пирог с клубникой и сыром. Сезон клубники как раз в разгаре. Эти ароматные и сочные красные ягоды я ждал весь год, поэтому надо ловить момент и как можно больше готовить сезонных блюд с клубникой. А еще в клубнике огромное количество витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на иммунитет.

Готовить пирог чрезвычайно легко. Для теста надо просто смешать все ингредиенты и тщательно вымешать до однородности. Для начинки только натрите сыр, порежьте клубнику и отделите листочки от стеблей базилика. Залейте взбитым яйцом и накройте тестом. Все, вкусный летний пирог готов. Но заметьте, что разрезать пирог сразу после выпекания не стоит, ведь он довольно сочный. Поэтому дайте ему остыть, а уже потом наслаждайтесь.

Время приготовления — 1 час

Порции — 6

Ингредиенты

Для теста:

200 г размягченного сливочного масла

6 ст. л. сметаны

1 ч. л. разрыхлителя

1 яйцо

350 г муки ( + для подпыла)

+ для подпыла) 1 щепотка сахара

1 щепотка соли

Для начинки:

300 г твердого сыра

3 яйца

1 ст. л. сахара

200 г клубники

5 веточек базилика

1 желток ( для смазывания теста)

для смазывания теста) ½ ч. л. соли

Пирог с клубникой и сыром / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

В большой миске смешайте 350 г пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 г размягченного сливочного масла и вбейте 1 яйцо.

Всыпьте по щепотке соли и сахара, добавьте 6 ст. л. сметаны и хорошо перемешайте.

Замесите однородное эластичное тесто и оставьте его в холодильнике на 10 минут, чтобы сливочное масло немного остыло.

Далее разделите тесто на две части: 2/3 мы используем для основы пирога, 1/3 — для верхнего слоя. Выложите большую часть теста на пергамент или доску, присыпанную мукой, и раскатайте в пласт толщиной 5 мм.

Размер пласта теста должен быть немного больше площади вашей формы для запекания, чтобы потом можно было залепить края. Выложите раскатанное тесто в форму и разровняйте.

Натрите 300 г твердого сыра на крупной терке. Он будет прекрасно сочетаться с клубникой и базиликом.

Половину сыра выложите на дно формы на тесто, вторую половину пока отложите.

Помойте 200 г клубники и порежьте на четверти. Затем выложите клубнику сверху на сыр.

Помойте 5 веточек базилика, отделите листочки и выложите сверху на клубнику.

Для начинки смешайте в миске 3 яйца с 1 ст. л. сахара и ½ ч. л. соли, немного взбейте венчиком и залейте в форму.

Выложите сверху вторую половину натертого сыра. Раскатайте меньшую часть теста и накройте ею пирог.

Залепите края пирога любым удобным для вас способом и смажьте сверху 1 желтком. Выпекайте пирог с клубникой и сыром 35−40 минут при температуре 180 градусов.

Лимонад из ревеня

Жара продолжается, а потому давайте пополним коллекцию освежающих напитков. Предлагаю приготовить вкусный лимонад из ревеня на основе одноименного сиропа. Его кисловатый вкус как нельзя лучше утолит жажду.

Время приготовления —30 минут

Порции — 1

Ингредиенты

500 г ревеня

500 г сахара

1 л воды

4 зернышка кардамона

сок двух средних лимонов

1 лимон

Лимонад из ревеня / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Очищенный ревень нарежьте брусочками по 2 см и положите в кастрюльку с сахаром и водой, добавьте 4 зернышка кардамона. После закипания уменьшите огонь и проварите 20 минут. Затем остудите и удалите кардомон из сиропа.

В готовый сироп добавьте еще 500 мл воды и сок 2 лимонов. Можно использовать как столовую слабогазированную воду, так и воду без газа. По желанию добавьте в лимонад еще немного сахара. Украсьте лимонад нарезанными кружочками лимона.

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