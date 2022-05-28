Результат вас поразит. Три быстрых блюда в духовке

Обязательно приготовьте нежную и сочную мусаку и ощутите колорит солнечной Греции

Ленивые голубцы

Сегодня время является категорией новой роскоши. Все меньше часов или минут хочется проводить за приготовлением вкусненького. А вот такое любимое для многих блюдо, как голубцы, наши родители когда-то делали в выходной день и иногда процесс затягивался почти на полдня.

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Я упростил подготовку блюда и предлагаю рецепт так называемых ленивых голубцов. Ее сущность традиционная — это сочетание вкусов мясного фарша, белокочанной капусты и немалого количества томатного соуса. Усилий потратите гораздо меньше, а результат вас поразит.

Время приготовления — 1 час 5 минут

Порции — 4

Ингредиенты

125 г риса

250 г воды

1 луковица

1 морковь

50−70 г сливочного масла

½ кочана белокочанной капусты ( маленькой)

маленькой) 500 г фарша телячьего или ассорти

½ ч. л. кориандра молотого

400 г томатов ( в собственном соку)

в собственном соку) 200 г сметаны

2−3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Ленивые голубцы / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Приготовление начинаем с подготовки риса. Хорошо промойте 125 г крупы и залейте холодной водой в соотношении 1:2. Слегка подсолите и варите 5 минут под закрытой крышкой после закипания. Снимите с огня и оставьте на 15 минут, чтобы рис дошел до готовности.

В это время приготовьте другие ингредиенты. Купите готовый мясной фарш из одного вида мяса или сделайте ассорти. Также уместно будет приготовить его самостоятельно дома, например из постной мякоти свинины. Вам понадобится 500 г готового фарша.

Луковицу нарежьте мелкими кубиками, а морковку натрите на крупной терке, ½ шт. капусты нарежьте мелко ножом. Растопите 50−70 г сливочного масла на сковороде и припустите лук до мягкости и прозрачности. Добавьте в сковороду морковь и потушите 3 минуты. Введите нашинкованную капусту и потушите все вместе до мягкости капусты в течение 5−7 минут. Этот маневр сделает будущие голубцы сочными и нежными. Доведите овощи по вкусу солью и перцем.

В большом сосуде смешайте остывший рис, фарш и зажарку. Добавьте в смесь ½ ч. л. молотого кориандра.

Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие ленивые голубцы в форме продолговатых котлет или другой нужной вам конфигурации. Керамическую форму для запекания смажьте 2−3 ст. л. подсолнечного масла и выложите ленивые голубцы в один слой. Постарайтесь крепко прижимать друг к другу, потому что голубцы будут вжариваться и расстояние между ними естественно увеличится.

Для соуса предварительно соедините нарезанные томаты в собственном соку (400 г) и 200 г сметаны. Добавить соль и перец, хорошо перемешать.

Полученной смесью залейте форму с ленивыми голубцами и запекайте в духовке на 180 градусах в течение 45−50 минут.

Мусака

Мусаку можно назвать блюдом-легендой. Сливочно-нежная, сочная и вкусная, она является одним из самых популярных блюд в Греции. Мусаку подают там в каждой таверне и готовят в каждом доме по будням и к праздничному столу.

Что такое мусака? Это сочные слои мясного фарша, баклажанов, картофеля со сливочным соусом бешамель, запеченные до идеального золотистого цвета. Конечно, в каждой греческой семье есть свой вариант мусаки и секреты приготовления. Кто-то готовит с говядиной, а кто-то с бараниной, можно добавлять картофель или томаты или использовать и то, и другое. Я хочу объединить в этом рецепте много овощей, потому взял и баклажан, и цуккини, и томаты, и картофель. Обязательно приготовьте такую нежную и сочную мусаку и почувствуйте колорит солнечной Греции.

Время приготовления — 1 час

Порции — 4

Ингредиенты

1 баклажан

1 цуккини или кабачок

3 картофелины

500 г фарша ассорти

2 томаты

1 ст. л. томатной пасты

5 веточек тимьяна

1 лук

50 г пармезана

2 ст. л. растительного масла

соль и перец по вкусу

Для соуса бешамель:

50 г сливочного масла

50 г муки

500 мл молока

соль и перец по вкусу

Мусака / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Очистите 3 картофелины и нарежьте тонкими кружочками. Цуккини и баклажан нарежьте так же. Выложите в форму для запекания кружочки картофеля, цуккини и баклажанов.

Для соуса бешамель растопите в сотейнике 50 г сливочного масла. Всыпьте 50 г муки и обжарьте на небольшом огне, постоянно помешивая. Следите, чтобы масло с мукой не пригорело. Готовьте к появлению легкого орехового цвета это не более 2−3 минут. Влейте 500 мл молока, добавьте соль и молотый перец по вкусу. Готовьте соус, помешивая венчиком, пока он не загустеет и не приобретет консистенцию не очень густой сметаны.

Вылейте половину соуса в овощи. Обычно соусом смазывают каждый слой, но я считаю, что овощи достаточно пропитаются и так.

Очистите лук и нарежьте маленькими кубиками. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла и обжарьте лук до мягкости.

Добавьте в сковороду к луку 500 г фарша. Я взял ассорти, но вы можете выбрать любой по вкусу.

Нарежьте небольшими кубиками 2 томата и добавьте в сковороду к фаршу с луком. Также добавьте 1 ст. л. томатной пасты. Добавьте соль и перец по вкусу, а также листики 5 веточек тимьяна. Перемешайте и жарьте несколько минут.

Выложите фарш сверху на овощи с соусом и равномерно распределите лопаткой. Сверху на фарш равномерно вылейте вторую часть соуса бешамель. Если он стал немного густым, подогрейте сотейник и перемешайте соус.

Сверху выложите 50 г натертого пармезана. Запекайте мусаку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Запеканка из брокколи и цветной капусты

Я точно знаю, что некоторые из вас не любят брокколи и цветную капусту. Это все потому, что вы еще не пробовали приготовить из них запеканку. Нежность сыра и сливок в сочетании со свежемолотым черным перцем раскроют вкус этих продуктов с новой стороны. И я практически уверен, что с этого дня вы будете готовить запеканку из брокколи и цветной капусты очень часто.

Время приготовления — 40 минут

Порции — 4

Ингредиенты

300 г брокколи

300 г цветной капусты

300 мл сливок ( 20−33%)

20−33%) 3 яйца

100 г арахиса

180−200 г сыра

20 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

Запеканка из брокколи и цветной капусты / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

По 300 г брокколи и цветной капусты разберите на соцветия. Твердые нижние части обрежьте. Бланшируйте капусту в кипящей воде 1−1,5 минуты, но не больше. Откиньте на сито и промойте ледяной водой, чтобы остановить нагрев.

Сыр натрите на крупной терке и половиной посыпьте соцветия. В миске соедините 300 мл сливок с 3 яйцами, добавьте немного соли и молотого перца. Все аккуратно перемешайте венчиком.

Форму для запекания смажьте 20 г сливочного масла и равномерно распределите на ней соцветия брокколи и цветной капусты, посыпьте свежемолотым черным перцем. Залейте соцветия полученной смесью и сверху засыпьте тертым сыром. Добавьте в запеканку 100 г арахиса и запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 20−25 минут.

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