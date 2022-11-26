Изысканные и питательные. Три блюда из пшеницы

Я докажу вам, что пшеница — достойный и вкусный продукт

Я поставил себе новую цель — популяризировать пшеницу . Как продукт, который украинцы будут готовить. Не мука. Само зерно. Вместо риса, который мы закупаем и завозим из Азии. Это важно с экономической точки зрения. Это важно с точки зрения культуры. Потому что пшеница — один из наших ключевых продуктов. Тот, по которому знают Украину. Тот, что ели наши предки. Я докажу вам, что этот продукт достоин и вкусен. Вот три неожиданных рецепта из пшеницы.

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Ризотто из пшеницы с грибами

Ризотто — одно из лучших блюд, которое можно приготовить из риса. И это неудивительно. Нежный, насыщенный вкусами рис, легкое винное послевкусие, грибы и овощи: здесь идеально все. Именно поэтому ризотто пользуется безумной популярностью не только на своей родине, но и по всему миру. Но что, если заменить рис Арборио на пшеницу?

Время приготовления — 1 час

Порции — 4

Фото: klopotenko.com

Ингредиенты

Для ризотто:

200 г пшеницы

300 г шампиньонов

20 г белых сухих грибов

1 луковица

30 г сливочного масла

2 веточки тимьяна

50 г твердого сыра

50 мл белого сухого вина

Для овощного бульона:

1 лук

1 морковь

¼ сельдерея

1 лавровый лист

2 горошины душистого перца

2 л воды

1 щепотка соли

Пошаговый рецепт

В кастрюлю высыпьте 200 г пшеницы и залейте 600 мл воды. Добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите еще 30 минут.

Поставьте вариться овощной бульон. Очистите лук, морковь, ¼ сельдерея и порежьте большими кусками. Сложите в кастрюлю, залейте 2 л воды. Добавьте щепотку соли, 2 горошины душистого перца и лавровый лист. Варить на среднем огне 25 минут. Выложите в мисочку 20 г сухих белых грибов и залейте водой на 20 минут. После этого порежьте на полоски.

Очистите 300 г шампиньонов и нашинкуйте средними кусочками примерно одинаковыми по размеру, чтобы равномерно приготовились. Луковицу порежьте мелкими кубиками.

Разогрейте сковороду с 30 г сливочного масла, дайте немного растопиться. Выложите сначала лук, а через 2 минуты добавьте шампиньоны и порезанные сухие грибы. Жарьте 10 минут на среднем огне, добавив соль по вкусу.

К грибам добавьте пшеницу и влейте 50 мл белого сухого вина. Перемешайте и подождите несколько минут, чтобы алкоголь испарился.

Далее порциями вливайте 300 мл бульона. Когда первая порция бульона почти испарилась, добавляйте еще. Подавайте ризотто из пшеницы с листьями чабреца и натертым сыром.

Пшеничники с фаршем

В украинской традиционной кухне есть очень вкусное блюдо — гречаники. Она вдохновляет многих из нас на разные эксперименты, поэтому и вариантов приготовления немало. Я же пошел дальше и приготовил что-то совершенно новое — пшеничники с фаршем. Здесь гречку заменила цельнозерновая пшеница.

Время приготовления — 1 час

Порции — 5

Ингредиенты

500 г свинины ( задняя часть)

задняя часть) 100 г сырой пшеницы

100 г воды

1 луковица

1 яйцо

2 ст. л. муки для обрушения

3 ст. л. масла для жарки

соль и перец по вкусу

200 г сметаны 15% для соуса

Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Сварите пшеницу: залейте 100 г зерна 300 мл воды, добавьте щепотку соли. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите еще 30 минут.

Прокрутите 500 г свинины в фарш. Лук порежьте мелким кубиком и обжарьте на 1 ст. л. масла со щепоткой соли. Смешайте с мясом. Добавьте 1 яйцо и всыпьте пшеницу, посолите и поперчите по вкусу. Еще раз перемешайте.

Рабочую поверхность посыпьте мукой. Сформируйте из фарша шарики, немного приплюсните и обваляйте в муке со всех сторон.

Обжарьте пшеничники с фаршем на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки, по несколько минут с каждой стороны.

Выложите в форму для запекания. Разведите в мисочке 200 г сметаны 15% из 100 мл воды. Залейте соусом пшеничники и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Подавайте горячими.

Овсянка с пшеницей, индейкой и свеклой

Предлагаю сделать изысканное и питательное блюдо, соединив необработанную, а значит очень полезную, пшеницу, с разными видами овсянки. А еще рекомендую добавить к ней другие национальные продукты, как: свеклу, тыквенные семена и гречку, но в виде попкорна. У вас получится блюдо с разными текстурами и вкусовым разнообразием.

Время приготовления — 2 часа и 30 минут

Порции — 2

Ингредиенты

50 г овсянки хлопьями

50 г овсянки плющеной

50 г отварной пшеницы ( 30 г сухой)

30 г сухой) 1 свекла

50 г брынзы

1 ст. л. тыквенных семян

50 мл сливок 33%

2 яйца

1 ст. л. ароматного масла для подачи

200 мл воды

соль по вкусу

Для индейки пастрами:

100 г филе индейки

100 г соли

Для попкорна из гречки:

5 г гречки

200−250 г подсолнечного масла

Для соуса бер нуазет:

20 г сливочного масла 82,5%

Пошаговый рецепт

На ночь или на не менее 8 часов замочите 30 г пшеницы в холодной воде.

Зачистите 100 г филе индеек от пленок и лишнего жира, переложите в миску и засыпьте 100 г соли. Оставьте на час. Это нужно, чтобы из мяса вышла вся жидкость. Мы будем его запекать су-вид. Поэтому включите духовку нагреваться до 100 градусов за 30 минут до приготовления.

Слейте воду из пшеницы, переложите в кастрюлю, залейте жидкостью, посолите по вкусу и час варите до готовности.

Поставьте вариться или запекаться одну среднюю свеклу. Индейку достаньте из соли, помойте под струей воды, обсушите бумажным полотенцем, а затем герметично заверните в пищевую пленку. Переложите в форму для запекания, залейте водой, чтобы полностью покрывало мясо. Если этого не сделаете, пленка будет подгорать. Ставьте форму в духовку на 2 часа при температуре 100 градусов. Эта техника приготовления су-вид сделает филе индейки невероятно нежным по вкусу.

Сделайте попкорн из гречки. На сухой сковороде поджарьте 5 г гречки. В сотейник влейте 200−250 г подсолнечного масла и дождитесь, чтобы оно подогрелось. Следите за тем, чтобы оно не перегрелось. Всыпьте из сковороды гречку в масло, тогда каждое зернышко взорвется, как это происходит с зернами кукурузы. Достаньте попкорн шумовкой и переложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Приготовьте два яйца пашот. В сотейнике разогрейте воду, яйцо вбейте в шумовку с мелкими дырочками, подождите, пока лишняя жидкость стечет. Чтобы получилось хорошее яйцо пашот, должен остаться густой белок без жидкости вокруг. Затем осторожно переложите его в кипящую воду. Варите 1 минуту, затем достаньте шумовкой и переложите в тарелку. То же сделайте со вторым яйцом.

Сделайте соус бер нуазет. На сковороде растопите 20 г сливочного масла 82,5%. Следите за тем, чтобы оно не пригорело.

Когда сварится пшеница и будет готова индейка пастрами, всыпьте в кастрюлю 50 г овсянки хлопьями и 50 г плющеной овсянки. Залейте 200 мл воды и доведите до кипения. Затем слейте воду из пшеницы и добавьте отваренные зерна в кастрюлю к овсянке, влейте 50 мл 33% сливок и соус бер нуазет. Варите на среднем огне до готовности плющеной овсянки.

Разложите на две тарелки. Сверху на смесь каш выложите кусочки отварной свеклы, порезанную индейку пастрами, яйца пашот и руками покрошите 50 г брынзы. Полейте 1 ст. л. ароматного масла, посыпьте 1 ст. л. тыквенные семечек и попкорном из гречки.

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