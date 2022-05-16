Нужно ловить момент. Три блюда из молодого картофеля, которые стоит приготовить

Если надоело подавать молодой картофель с укропом, можно попробовать приправить его корицей

Когда начинается сезон молодых овощей и свежей зелени, нужно ловить момент и успеть насладиться прекрасным вкусом. С чем у вас ассоциируется фраза «весеннее блюдо»? У меня — в первую очередь с молодой картошкой. Это то блюдо, которое можно отведать только весной, сладкая картошка словно дразнит тебя и предвещает приближение лета. Кроме того, молодая картошка готовится очень быстро и просто, что в наше время является дополнительным бонусом.

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Молодая картошка с мятой

Мы привыкли к отварной молодой картошке со сливочным маслом или сметаной, а молодая картошка с укропом — это уже своеобразная классика. Но это не значит, что не следует экспериментировать и искать новые вкусы. Предлагаем приготовить вкусный весенний салат из молодой картошки с мятой и зеленым луком.

Время приготовления — 25 минут

Порции — 4

Ингредиенты

800 г молодой картошки

5 перьев зеленого лука

3 веточки мяты

50 г домашнего майонеза

сок половины лимона

1 ч. л. горчицы в зернах

соль по вкусу

Молодой картофель с мятой / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Тщательно помойте 800 г молодой картошки. Если клубни небольшие, оставьте их целыми, если же крупные, разрежьте каждый на 4 части.

Выложите картошку в кастрюлю, залейте водой и подсолите по вкусу. Варите до готовности на среднем огне, это займет примерно 20−25 минут. Из готовой картошки слейте воду и дайте ей немного остыть.

Помойте 5 перьев зеленого лука и 3 веточки мяты. От побега мяты отделите листики. Всю зелень порежьте. Приготовьте домашний майонез по нашему рецепту.

В миску выложите картошку и порезанную зелень. Добавьте 50 г домашнего майонеза, 1 ч. л. горчицы в зернах, выжмите сок половины лимона. Посолите по вкусу и перемешайте.

Молодая картошка, запеченная в духовке

Обычно молодую картошку привыкли варить, но я решил запечь молодую картошку в духовке со сливочным маслом, предварительно немного обжарив. Такая картошка будет очень по вкусу как гарнир к мясным или рыбным блюдам, а также со свежими салатами.

Время приготовления — 30 минут

Порции — 2

Ингредиенты

600 г небольшой молодой картошки

3 ст. л. подсолнечного масла

100−150 г сливочного масла

соль по вкусу

Молодой картофель, запеченный в духовке / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Включите духовой шкаф разогреваться до температуры 180 градусов. Хорошо промойте 600 г молодой картошки. У меня была средняя картошка, поэтому я решил разрезать каждую на 4 части. Если вы нашли мелкую, тогда разрезать ее не нужно.

Разогрейте сковороду из 3 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте картошку до тех пор, пока не появится легкая румяная корочка. Берите сковороду, которую потом можно будет поставить в духовку.

Посолите картошку по вкусу и немного перемешайте. Сверху на картошку в сковороде выложите 100−150 г сливочного масла. Если у вас нет сковороды, которую можно было бы поставить в духовку, предварительно переложите обжаренную картошку в форму для запекания и туда уже выложите масло.

Поставьте сковородку с молодой картошку в разогретую духовку и запекайте 15−20 минут при температуре 180 градусов. В зависимости от размера картошки время ее приготовления может немного варьироваться.

Молодая картошка с корицей

Это совершенно неожиданное сочетание продуктов, которое, по-моему, дает просто отличный результат. Поэтому если вам надоело подавать молодую картошку с укропом и другой зеленью, можете попробовать приготовить молодую картошку с корицей. Да, у нее немного необычный вкус, но я вам гарантирую, что когда вы ее попробуете, она станет одной из ваших любимых.

Время приготовления — 20 минут

Порции — 4

Ингредиенты

800 г молодой картошки

30 г сливочного масла

1 ч. л. молотой корицы

соль по вкусу

Молодой картофель с корицей / Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт

Отварите молодую картошку до готовности в подсоленной воде. Советую брать мелкую или среднюю картошку, чтобы можно было отварить ее целой, так получается гораздо вкуснее.

Слейте воду, добавьте к горячей картошке щепотку соли, корицу и сливочное масло. Хорошо перемешайте.

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