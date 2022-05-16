Нужно ловить момент. Три блюда из молодого картофеля, которые стоит приготовить
Молодой картофель с мятой (Фото:предоставлено автором)
Если надоело подавать молодой картофель с укропом, можно попробовать приправить его корицей
Когда начинается сезон молодых овощей и свежей зелени, нужно ловить момент и успеть насладиться прекрасным вкусом. С чем у вас ассоциируется фраза «весеннее блюдо»? У меня — в первую очередь с молодой картошкой. Это то блюдо, которое можно отведать только весной, сладкая картошка словно дразнит тебя и предвещает приближение лета. Кроме того, молодая картошка готовится очень быстро и просто, что в наше время является дополнительным бонусом.
Молодая картошка с мятой
Мы привыкли к отварной молодой картошке со сливочным маслом или сметаной, а молодая картошка с укропом — это уже своеобразная классика. Но это не значит, что не следует экспериментировать и искать новые вкусы. Предлагаем приготовить вкусный весенний салат из молодой картошки с мятой и зеленым луком.
Время приготовления — 25 минут
Порции — 4
Ингредиенты
- 800 г молодой картошки
- 5 перьев зеленого лука
- 3 веточки мяты
- 50 г домашнего майонеза
- сок половины лимона
- 1 ч. л. горчицы в зернах
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Тщательно помойте 800 г молодой картошки. Если клубни небольшие, оставьте их целыми, если же крупные, разрежьте каждый на 4 части.
Выложите картошку в кастрюлю, залейте водой и подсолите по вкусу. Варите до готовности на среднем огне, это займет примерно 20−25 минут. Из готовой картошки слейте воду и дайте ей немного остыть.
Помойте 5 перьев зеленого лука и 3 веточки мяты. От побега мяты отделите листики. Всю зелень порежьте. Приготовьте домашний майонез по нашему рецепту.
В миску выложите картошку и порезанную зелень. Добавьте 50 г домашнего майонеза, 1 ч. л. горчицы в зернах, выжмите сок половины лимона. Посолите по вкусу и перемешайте.
Молодая картошка, запеченная в духовке
Обычно молодую картошку привыкли варить, но я решил запечь молодую картошку в духовке со сливочным маслом, предварительно немного обжарив. Такая картошка будет очень по вкусу как гарнир к мясным или рыбным блюдам, а также со свежими салатами.
Время приготовления — 30 минут
Порции — 2
Ингредиенты
- 600 г небольшой молодой картошки
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 100−150 г сливочного масла
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Включите духовой шкаф разогреваться до температуры 180 градусов. Хорошо промойте 600 г молодой картошки. У меня была средняя картошка, поэтому я решил разрезать каждую на 4 части. Если вы нашли мелкую, тогда разрезать ее не нужно.
Разогрейте сковороду из 3 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте картошку до тех пор, пока не появится легкая румяная корочка. Берите сковороду, которую потом можно будет поставить в духовку.
Посолите картошку по вкусу и немного перемешайте. Сверху на картошку в сковороде выложите 100−150 г сливочного масла. Если у вас нет сковороды, которую можно было бы поставить в духовку, предварительно переложите обжаренную картошку в форму для запекания и туда уже выложите масло.
Поставьте сковородку с молодой картошку в разогретую духовку и запекайте 15−20 минут при температуре 180 градусов. В зависимости от размера картошки время ее приготовления может немного варьироваться.
Молодая картошка с корицей
Это совершенно неожиданное сочетание продуктов, которое, по-моему, дает просто отличный результат. Поэтому если вам надоело подавать молодую картошку с укропом и другой зеленью, можете попробовать приготовить молодую картошку с корицей. Да, у нее немного необычный вкус, но я вам гарантирую, что когда вы ее попробуете, она станет одной из ваших любимых.
Время приготовления — 20 минут
Порции — 4
Ингредиенты
- 800 г молодой картошки
- 30 г сливочного масла
- 1 ч. л. молотой корицы
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт
Отварите молодую картошку до готовности в подсоленной воде. Советую брать мелкую или среднюю картошку, чтобы можно было отварить ее целой, так получается гораздо вкуснее.
Слейте воду, добавьте к горячей картошке щепотку соли, корицу и сливочное масло. Хорошо перемешайте.
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