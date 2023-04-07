Восемь неявных причин. Какие ошибки в общении портят отношения с коллегами

Если вы — тот человек, который ведет себя надменно, то будьте уверены: вашим vis-a-vis это неприятно

Большую часть нашей жизни мы проводим на работе и в общении с коллегами. Отношения с ними влияют на нашу карьеру, успеваемость и общее удовольствие от работы.



Чтобы создать или поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, достаточно придерживаться общих правил вежливости и воспитания — не обижать, не врать, не подставлять и не манипулировать людьми. Эти очевидные триггеры конфликтов достаточно известны и каждый пытается их обходить. Но иногда отношения портятся по неявным причинам, о которых мы и поговорим.

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