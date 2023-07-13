Для удовольствия и развития. Пять книг, которые стоит прочесть с детьми и самостоятельно

Лучший способ привить детям любовь к чтению — демонстрировать собственным примером, что это замечательное хобби

Уже давно убедился, что дети подражают своим родителям и берут с них пример. Поэтому лучший способ привить им любовь к чтению — демонстрировать на себе, что это отличное хобби. Читайте и сами, и с детьми вместе — не заметите, как они потянутся к книгам самостоятельно.

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Практикую такое совместное занятие с сыном Мариком и вижу, что это работает. Поэтому могу посоветовать, какие книги почитать с детьми, а какие — для собственного удовольствия и развития.

Для чтения с детьми

Семеновы зори, Андрей Зелинский

Это сказка, которая учит мыслить, призывает детей к философствованию и росту над собой. И неудивительно, ведь ее автор — священник и военный капеллан, получивший философское образование. Однако не пугайтесь — она совсем не будет для детей сложной или скучной.

История рассказывает о юноше Семене со светло-синими глазами, который живет в Старых Плавнях. Парень обустраивает дом, чтобы привести туда свою будущую жену Василису. Но перед свадьбой Семен решает попутешествовать и научиться зажигать звезды.

Это очень хорошая история о мечтах и их воплощении.

Беги, пока светит солнце, Екатерина Лазирко

Детское фэнтези о Карпатах, наполненное любовью и уважением к природе. Автор поднимает вопрос вырубки лесов, рассказывает, как это вредит окружающей среде, учит маленьких читателей беречь ее.

Также интересно наблюдать за приключениями в этой книге. Главный герой Дарий живет между крутыми горными склонами. Он — охранник, имеющий непростую задачу: ежедневно успеть обежать все Карпаты и принести вековечному дубу питательную каплю.

Кроме того, эта история — прекрасная возможность рассказать детям о гуцулах и их традициях.

Малышам об интимных вещах, Юлия Ярмоленко

Автор книги продвигает сексуальную грамотность и проводит многочисленные тренинги по этой теме — как для взрослых, так и для подростков. А для детей написала книгу, которая поможет родителям начать разговор на интимные темы.

Эта книга и ее совместное чтение с детьми поможет обезопасить их от непоправимых ситуаций, ведь объяснит им, какие органы и почему прикрывают и не показывают чужим людям. Здесь собрано все самое важное о гигиене, физиологии и безопасности, что стоит знать уже в детстве.

Для собственного удовольствия

Антология украинской поэзии ХХ в. От Тычины до Жадана

Более 2000 страниц со стихами украинских поэтов. Многих из них в школе не изучали, а если и изучали, то куда меньшее количество стихов. Тем более уже и забылись школьные впечатления, да и восприятие во взрослом возрасте кардинально другое.

Мне кажется, чтение такой антологии — это прекрасная возможность открыть для себя совсем незнакомые имена в украинской поэзии. И найти того автора, который больше зацепит, чтобы после этого знакомиться с его творчеством глубже.

Кроме того, большим преимуществом этой книги является то, что о каждом поэте прилагается краткая биография. Читая о жизни авторов, в который раз видим, как Россия уничтожала украинскую интеллигенцию. И теперь мы должны переоткрыть для себя творчество этих людей.

Атомные привычки. Легкий и проверенный способ приобрести полезные привычки и избавиться от привычек вредных, Джеймс Клир

В книге автор описал разработанную им самим методику, которая помогает развить в себе полезные привычки и избавиться от негативных. Чтобы понять, как воплотить это в жизнь, автор проанализировал исследования по биологии, нейрофизиологии, психологии, философии и других наукам.

Его метод основывается на четырехступенчатой модели привычек: раздражитель, стремление, отклик, вознаграждение. Я прочитал и планирую испытать методику на себе, чтобы выработать новые полезные привычки, в частности в отношении питания.

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