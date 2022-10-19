Три важные книги. Как говорить с детьми о войне

Некоторые из этих книг могут стать терапевтическими и для взрослых

Почти одновременно выходят три важные книги для детей (отдельный подвиг издательств). Они очень разные. Но все объединены темой войны и силы во время испытаний. Они все отвечают на вопросы, как говорить с детьми о войне и как начинать исцелять опыт войны. И в каждой мудрость и талант автора раскрывает свои смыслы. И сопутствует новой силе. Рада, что могу одновременно писать обо всех книгах. Каждая из них — практикум.



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Таємні історії маленьких і великих Перемог, Таня Стус, издательство Книголав

Это терапевтическая книга. В ней переплетаются реальность и метафора — сказка. Каждая история в ней связана с самыми болезненными темами нашего военного времени, которые в ходе чтения становятся более целостными в восприятии (оживает в сказках и дом, и рюкзак, и оставшийся наедине дома цветок, и сирена, и даже боль и ракета). И я благодарна Тане за смелость развивать эти темы и таким образом исцелять. Книга, которая действительно может стать терапевтической, и для взрослых. Но в темах, связанных со сложным опытом, всегда есть техника безопасности: пожалуйста, прочтите или прослушайте предисловие.

Книгу можно бесплатно прослушать в приложении А бук , позже она будет напечатана в Книголав.

Залізницею д одому ,

Марьяна Савка, Видавництво Старого Лева

Эта книга о дороге и дорогах военного времени. О дороге в эвакуацию и дорогу домой. Дети и взрослые там узнают себя и свои большие и маленькие встречи и дороги, потери и достижения. Она легкая (не по содержанию, а по восприятию), и как мудрый проводник в поезде, который говорит какие-то своевременные и глубокие слова, будет сопровождать и после чтения.

Книга может встретить детей в поездах Укрзалізниці — это партнерский социальный проект и также в продаже в книжных магазинах ВСЛ.

Мої вимушені канікули, Екатерина Егорушкина, издательство Vivat

Книга, которая голосом маленькой героини может озвучить и вывести наружу то, что с начала войны мы забыли, то, что закапсулировано, и то, что для нас крайне важно. Но вывести осторожно и мастерски. Иллюстрации в книге — тоже важный «голос». Это особое удовольствие. И в книге есть несколько практик от меня, дабы снять напряжение, которое вдруг может возникнуть при чтении. Сейчас продолжается предпродажа. Полистать и заказать можно здесь .

Книги военного времени, как и их авторы, и читатели — мудрые и несокрушимые.

Текст публикуется с разрешения автора

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