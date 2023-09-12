Окно в альтернативную реальность. Что происходит в мозге, когда мы спим

Дрю Доусон: «Сны загадочны и до сих пор не до конца изучены» (Фото:seenaad/Depositphotos)

То, чему мы уделяем такое количество времени, служит целому ряду целей

Совместно с Мэдлин Спрейсер, психологом, преподавателем Центрального университета Квинсленда



Прошлой ночью вы, скорее всего, спали семь или восемь часов. Из них примерно один или два провели в фазе глубокого сна, особенно если вы молоды или много двигаетесь. Это связано с возрастными изменениями сна и влиянием физических нагрузок на активность мозга. Около трех-четырех часов мог занять поверхностный сон.

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Оставшееся время вы, по всей видимости, находились в фазе быстрого сна. Хоть это и не единственная фаза, во время которой могут возникать сновидения — мы видим их и на других стадиях, — мозговая активность именно этого периода вероятнее всего всплывет у вас в памяти после пробуждения.

Обычно так происходит либо потому, что вас заставляют проснуться очень странные мысли или ощущения, либо потому, что из быстрого сна почти полностью состоит последний час перед подъемом. И когда вас будят происходящие во сне события или будильник, вы просыпаетесь посреди сновидения, и оно еще некоторое время остается с вами. В этом случае вы его помните.

Если это странные или интересные сны, вы, скорее всего,