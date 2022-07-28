С точностью до сантиметра. О чем на самом деле говорит поза Елены Зеленской на обложке Vogue

В этом положении вы демонстрируете максимальную оборону своей территории

Эта поза очень мощная и коварная. В ней нельзя ошибиться ни на сантиметр — иначе весь посыл будет уничтожен.



В практикумы по языку тела я ввела эту позу только в 2020—2021 годах, потому что она очень редкая. Точнее, редко когда совпадут обстоятельства, роль и месседж для ее использования. Объясню механику, если вдруг кому-то кажется, что достаточно «просто» сесть и расставить ноги пошире.⠀

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Эта поза по природе своей боевая (в историческом контексте ее бы назвали мужской). И неважно, что у вас в голове, намеренно вы так сели или случайно — она будет восприниматься именно так. Потому что именно из этого положения легче всего рвануть вперед и снести второго человека всем своим корпусом (эта готовность на уровне тела и считывается).

Именно из этого положения легче всего рвануть вперед

Потому что именно в этом положении у вас защищены все уязвимые места — половые органы, живот и грудь. Хотя есть нюанс: при таком раскрытии ног мы демонстрируем противнику половые органы, говоря, что достаточно сильны, чтобы себя защитить. Но вуалируем оскорбительный посыл скрещенными руками.

Потому что именно в этом положении вы руками и ногами демонстрируете максимальную оборону своей территории — пространства, данного вам природой (меряем по своим костям, которые какие есть, такие и есть — меньше и больше сделать не сможете).

Тонкости простройки этой позитуры в следующих точках:⠀

— пятки должны быть ровно под коленями, стопа полностью прилегает к полу — так визуально транслируется устойчивость;

— колени чуть-чуть шире, чем ширина ваших плеч (если перебрать, то будет смешно — из такого положения вставать и нападать сложнее, а это все считывается);

— носки не должны быть развернуты внутрь (опять же, при таком положении нападение неэффективно), но и не вывернуты — третья позиция хороша для танцев, но не для боя;

— скрещенными руками визуально смягчаем оскорбительный посыл от демонстрации половых органов (или как я называю «статуса»). Если руки развести, например, на подлокотники, то «статус» будет бить прямо в глаза (вспомните известное фото Путина работы Платона).

— очень важно удержать спину прямой — не прогнуться и не сгорбиться. Иначе достаточно будет добавить в руки четки, и образ «сысышь» готов.⠀

Особенно осторожными нужно быть с этой позой женщинам, потому что в юбке или даже в брюках, но на каблуке, она будет звучать более агрессивно.⠀

В итоге, учитывая нюансы, которые описала, но которых больше, скажу: позитура в исполнении Елены Зеленской в работе Энни Лейбовиц — это 10 из 10.⠀

Я не знаю иных роли, месседжа и обстоятельств, при которых эта поза была бы более уместной и красноречивой.⠀

И последнее. Искусство не должно вам нравиться! Не должно восхищать, просвещать, потакать. Вообще ничего не должно. Но если вы не можете оторваться — это оно.

Текст публикуется с разрешения автора

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