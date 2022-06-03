Долгий путь. 10 советов тем, кто решил усыновить ребенка

Даша Малахова: «У вас должно быть много любви и очень много терпения» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Усыновление всегда поднимает на поверхность множество личных и семейных проблем

Я не могу поверить, что всю свою жизнь мечтала об этом моменте, когда украинцы будут хотеть усыновлять так сильно как сейчас. Почти 30 лет (ого, как давно) я живу и дышу проблемами детей без родительской опеки, и, как вы понимаете, решение этого вопроса для меня было бы осуществлением миссии. Но.



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Я не хочу разрушать ваше желание, ни в коем случае, просто учитывая, что я знаю, большая часть айсберга находится не на поверхности, подумала записать пару своих мыслей — вдруг они вам помогут. Пункты достаточно графические, но не потому, что я не уважаю эту тему, а просто потому, что внутри все менее привлекательно, чем снаружи. Так всегда, простите.

1. Главное в усыновлении — терпение. Я уверена, что лучшие примеры усыновления происходят, когда люди достаточно времени спокойно обдумали решение любить, отвечать, понимать нового человека в семье. Думать об этом можно более интенсивно и чаще, но это все равно время. Ребенок — это не новый диван.

2. Не стоит быть в восторге от своей доброты. Думаю, сегодня многие украинцы будут хотеть быть полезными и причастными к победе и помощи Украине. Помните анекдот о хомячке из Донецка, когда Янукович стал президентом? Что в каждой семье кто-то должен быть из Донецка, хоть хомячок. Так вот, я не уверена, что усыновление не станет тем же хомячком. Но это судьба живого человека, а не просто пост в Инстаграме: «Мы добрые, мы усыновили». Потому что дальше — будни. И достаточно сложные.

Чем меньше эмоций в усыновлении, тем лучше

3. Усыновление всегда поднимает на поверхность множество личных и семейных проблем. Оно никогда не закроет их, а наоборот. Если вы чувствуете, что это ваш кейс, — ради усыновления вылечите эти моменты и усыновляйте себе на здоровье.

4. Детей будет очень много. Не бойтесь, что вам не хватит, лучших не разберут, поверьте мне. Это не новый товар, который привезли в магазин. Сейчас в списках на усыновление «старые» дети, многие дети войны еще не получили статус, и это может занять годы. Поиск родителей, родственников и т. д.

5. Список усыновления один, а дети будут очень разные. Ребенок получает статус и попадает в списки. Там будут не только дети героев, но и дети наркоманов и алкоголиков и с разным уровнем развития. Чем меньше ребенок, тем труднее понять, каким он будет в развитии. Малышек усыновляют быстрее, и так и будет в дальнейшем, но разочарование может быть тяжелым. Важно понять: вы усыновитель, ментор, мама или отец.

6. Никогда не ждите, что ребенок станет вашим продолжением. В слове «усыновление» есть слово «сын» (или дочь), и я считаю это большой проблемой. Ибо у ребенка есть свой определенный генетический код, и он будет проявляться. Убедитесь, что вы не будете натягивать себя на усыновленного ребенка. Он не вы, он сделан не из вас, и у него был другой род. Если вы научитесь уважать это — сможете передать культуру вашей семьи и сформировать собственную историю. Но это долгий путь опять-таки. Терпение.

7. Не выбирайте ребенка. Выбирайте усыновление, как путь. У меня лично срывалось шесть усыновлений, каждый раз я влюблялась в детей и уже видела наше общее будущее. Шесть раз я теряла детей. По боли оно напоминает именно это словосочетание. Находились лучшие варианты для них, это было больно, потому я прошу вас беречь себя и держаться на расстоянии до момента усыновления. И понимать, что вы можете быть не лучшим вариантом.

8. Чем меньше чувств в усыновлении, тем лучше. Это должно быть лучшим рациональным решением. Усыновление должно быть продуманным и лучшим для всех. Эмоции точно будут мешать принимать правильное решение. Плюс желание быть добрым и благотворительным нужно закрыть в дальнем шкафу. Если начнете считать себя «святым человеком, добрым самаритянином» — все, конец вам, как человеку и усыновителю. Начнется авторитарность, уважение к другим участникам процесса и к ребенку куда-то денется.

9. Обязательно решите всей семьей, чего вы хотите. Потому что вам всем жить с этим решением. И бабушке, и дедушке нужны ребенку. Не забирайте шанс у ребенка на большую семью, это очень важно, поверьте. Даже если не удастся уговорить сразу, подождите. Пусть они свыкнутся с идеей и захотят этого, как и вы.

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10. И главное: ваш ресурс должен быть через край. Любви у вас должно быть много, терпения — очень много (поэтому предлагаю сделать репетицию терпения с начала), равно как и времени и возможности быть рядом, видеть ребенка, слышать его. А вот финансовый ресурс и возможности материального характера будут важны только для вас. Для детей они не имеют никакого значения. Только взрослые перечисляют любовь в деньги.

Я тоже все еще ищу наших с мужем детей и готова к усыновлению уже достаточно давно. Но терпение.

Я надеюсь, мои мысли только дали вам понимание, насколько это может быть интересная часть вашей жизни, сколько глубины в ней, и какая это суперсила — влиять на ребенка. Становиться лучшим человеком благодаря этому ребенку, судьба которого сложилась так, что он нуждается в вас.

Все восстановим, всех вскормим, всех одарим любовью. И как говорится: «Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена».

Текст публикуется с разрешения автора

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