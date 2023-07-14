Лучшая стратегия в отношениях. 8 фактов, которые стоит знать о любви и дружбе

Марк Мэнсон: «Когда вы молоды, вам кажется, что нет ничего важнее отношений» (Фото:deagreez1/Depositphotos)

Несколько напоминаний, которые могут пригодиться каждому

Когда вы молоды, вам кажется, что нет ничего важнее ваших дружеских и романтических отношений. И потому так легко переоценить их значимость в масштабах всей вашей жизни. Вы еще недостаточно прожили, чтобы осознать, что большинство отношений заканчивается. Многие из них забываются, и лишь очень, очень немногие действительно оказываются продолжительными.



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Большинство отношений в нашей жизни возникает по определенной причине. Эта причина может быть очень глубокой и сложной, например, та подруга научила вас любить, а тот друг научил вас уважать себя, однако может быть и абсолютно поверхностной — с тем коллегой вы когда-то выпивали после работы, а у той одногруппницы переписывали конспекты тех лекций, что вы проспали.

Большинство этих причин преходяще. И потому большинство отношений в жизни тоже будут преходящими. Очень немногие в итоге останутся навсегда,