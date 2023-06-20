Это изменило мою жизнь. 10 важных вещей, которые стоит узнать о деньгах как можно раньше
Дариус Фору: «Ставьте перед собой финансовые цели — это поможет оставаться сосредоточенными и мотивированными» (Фото:gpointstudio/Depositphotos)
Я рад, что понял это 10 лет назад
Мне 36 лет. Десять лет назад я начал немного зарабатывать, и говоря «немного» я в самом деле имею в виду небольшие суммы.
Я открыл свой бизнес в 24 года, сразу после окончания магистратуры. Первые два года я зарабатывал очень мало, так что снова переехал к родителям и всю свою прибыль стал вкладывать в развитие бизнеса.
Примерно через два года у меня наконец появилась возможность платить себе зарплату. Сначала около 1400 евро в месяц — этого хватало только на аренду квартиры и очень скромную жизнь. Но постепенно доход возрастал, и сегодня мой капитал исчисляется семизначным числом.
Это стало возможным благодаря тому, что мне посчастливилось еще в ранней молодости усвоить несколько уроков о деньгах. Конечно, мне хотелось бы, чтобы я узнал это все еще раньше.
Но никогда не поздно пересмотреть свои финансовые привычки. Вот 10 тех, что изменили мою жизнь.