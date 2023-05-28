14 крутых уроков. Как правильно обращаться с деньгами

Один из них изменил ход всей моей жизни

Я помню, как в младших классах учился играть на блокфлейте. Помню, как танцевал кадриль. Осваивал скоропись. Построил из кубиков сахара модель испанской миссии.



Что-то из этого было забавным. Что-то — нет. Что-то, возможно, неким косвенным образом улучшило мою способность к обучению и жизненные навыки в целом. Но уверен, к большинству из перечисленных занятий это не относится.

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Чему, насколько помню, я не учился вообще никогда? Тому, как обращаться с деньгами. Даже задачи, которые мы решали на уроках математики, были в основном о картошке и поездах, а не о том, как рассчитать процентную ставку по кредитной карте или окупаемость инвестиций. Были только звучавшие время от времени — и очень некорректные по нынешним временам — замечания учителей о том, что если плохо учиться, в конечном итоге придется работать в McDonalds. Но даже навязывая нам необходимость поступления в колледж, школа крайне мало давала в плане обсуждения того, как оплачиваются различные профессии, как, имея любую специальность, жить по средствам, не говоря уж о том, как создать свой собственный бизнес и работать на себя.

Это печальная, странная и, скорее всего, распространенная ситуация. Мы предоставляем своим детям, которые становятся взрослыми и затем заводят собственных детей, самим в этом разобраться. Но не всем это удается. Я встречал людей с большими доходами,