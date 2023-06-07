О жизни и успехе. Шесть простых напоминаний

Марк Мэнсон: «Успех во многом зависит от умения распознать, в чем вы ошибаетесь» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Чем неприятнее ответ на вопрос, который вы задаете себе, тем больше вероятность, что он правдив



Люди делают множество разных вещей для того, чтобы почувствовать себя заслуживающими любви. Среди тех, кто зарабатывал целое состояние, совершал исторические подвиги и выигрывал спортивные состязания, многие страдали от навязчивых мыслей и чувствовали себя хронически ущербными.



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Но мирской успех не исцеляет отношения. Он лишь усиливает те, что уже существуют. Завистливые друзья становятся еще более завистливыми. Надменные родители становятся еще более надменными. А поддерживающие партнеры оказывают еще большую поддержку.

Шесть простых напоминаний о жизни:

1. Никто кроме вас самих не несет ответственности за ту ситуацию, в которой вы оказались. Многие люди могут быть виноваты в том, что вы несчастливы, но никто никогда не несет ответственности за ваше несчастье — кроме вас самих.

Успех не исцеляет отношения

2. Хотя люди, которые прокладывают свой путь в жизни с помощью манипуляций, могут далеко продвинуться в материальном мире, в своем эмоциональном мире они остаются убогими и одинокими.

3. Честно анализировать собственные поступки непросто. Для этого надо задавать себе простые вопросы, на которые неприятно отвечать. И как показывает мой опыт, чем неприятнее ответ, тем больше вероятность, что он правдив.

4. Успех в жизни зависит не столько от способности постоянно быть правым, сколько от умения распознать, в чем вы постоянно ошибаетесь.

5. Невозможно оказать мощное, судьбоносное влияние на одних людей, не вызвав при этом насмешки или недоумения у других.

6. Успокойтесь: на самом деле никто не понимает, что он, черт возьми, творит. Все просто действуют исходя из своих наиболее вероятных предположений.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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