Ничего, кроме негатива, при отсутствии дела вас в жизни не ждет

Если спросить у каждого из нас, чего мы хотим, то 9 из 10 ответов будут крутиться вокруг различных удовольствий: поехать на какой-то остров, лежать на пляже, пить Martini и ничего не делать; стоять на сцене, чтобы мне рукоплескали; получить Оскар; ехать на дорогой машине с красивой девушкой в закат и так далее. Ответ на этот вопрос всегда звучит, как результат.



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Никто не говорит: «Я хочу долго и тяжело работать! Сначала мучительно писать сценарий, рвать его в клочья десятки раз, потом снова писать, кричать на себя, глядя в зеркало, что я ничтожество, потом снова писать, потом долго и утомительно искать деньги на съемки, потом подбирать актеров, потом злиться, что все выходит не так, как хотелось бы, — и лишь лет через пять после того, как была написана первая строчка сценария, когда выйдет фильм, — а иногда это может быть и 10 лет, и 20 — выйти на сцену и получить свой желанный Оскар».

Так никто не отвечает. Все хотят все, сразу и чтобы было приятно. И чтобы удовольствия побольше. И чтобы ничего не делать. Зачастую у бизнесмена, который вдохновлен новым проектом, спрашиваешь, какие планы, а он тебе на голубом глазу отвечает: «Вот сейчас запущу этот проект, и если все пойдет так, как я предполагаю, то смогу больше никогда не работать!»

Все хотят все, сразу и чтобы было приятно

Все так фанатично желают не работать, не понимая, что это желание ведет к абсолютно противоположному эффекту. Ничего, кроме негатива, при отсутствии дела вас в жизни не ждет.

Американский нейробиолог Дэниел Гилберт, изучая человеческий мозг, выяснил, что 46% времени бодрствования наш мозг не занят никакой умственной деятельностью. Вы скажете: «В смысле? Я все время думаю о чем-то».

Как бы, конечно, да, но вообще-то нет.

В среднем 46% времени мозг человека не занят никаким целенаправленным мыслительным процессом. 46% времени вы, что называется, думаете какие-то свои «думы». Это бессвязный мысленный поток, который безостановочно генерируется у вас в голове, но не имеет никакой цели. Просто так устроен наш мозг.

Ну а теперь самое интересное.

Гилберт также выяснил, что набор тем для вот этих самых дум у всех людей довольно узок и на удивление одинаков, как под копирку. Все эти ваши мысли всегда касаются только двух вещей:

1. Того, что вас тревожит, беспокоит и напрягает.

2. Отношений с другими людьми.

Если это объединить, то, по сути, 46% времени ваш мозг думает о людях, которые вас напрягают.

Вдумайтесь! Вспомните, как это происходит у вас!

И вы будете шокированы, что мысли, которые крутятся в вашем сознании в, скажем так, дефолтном состоянии, даже если начинается все за здравие, очень быстро переходят к чему-то такому:

— Чего такие пробки? Идиот какой-то вон еще остановился. О, надо не забыть спросить завтра у босса, что у нас с закупкой новой краски. Он сегодня какой-то странный был. Он, конечно, тот еще козел. Я зашел в офис к нему, а он со Светой сидел и так мне ответил гадко. Унизить хотел. Чистый придурок. Пора валить из этой компании. Так секса хочется. А чего это мне Марина моя не писала целый день. Достало все это вконец. Какие у нас вообще планы с ней? Уже пять лет вместе? Я что, нанялся ей первый писать каждый раз? Мне кажется, ей на меня наплевать. О, заправка. Куплю хот-дог…

Похоже? Поверьте, так у всех. Примите тот факт, что когда ваш мозг не занят целенаправленной мыслительной деятельностью и решением каких-либо задач, он бесконечно поглощает этот мысленный кисель о других людях. В результате вы накручиваете себя до такой степени, что переступив порог дома, ваша Марина нарывается на настоящий скандал и приходит в полную растерянность, потому как все ведь было нормально.

Еще раз: 46% времени вы крутите в своей голове эту муть. И это в среднем. А вот если вы ничем не заняты, то процент этот повышается, и в результате ваша условная жена-домохозяйка, которой вы всю жизнь говорили: «Любимая, не работай! Ты — моя королева! Для тебя хоть Луну! Я достаточно зарабатываю, хочу, чтобы ты была счастлива», — ежедневно выносит вам мозг. И это не какой-то редкий экземпляр — это статистика. Парни сейчас заулыбались, потому что узнали своих, но можете не радоваться. У вас все аналогично. Только прилег думать свою думу — и все, пиши пропало. Тут биология никаких отличий между мужчинами и женщинами не сделала: чем больше бездельничаешь, тем больше чуши в голове. И вся она о людях, которые тебя окружают и которые, в большинстве своем, неправы.

Можно ли назвать такое состояние счастьем? Не думаю. Хотя не исключаю, что есть достаточно извращенцев, которым этот кисель по душе.

Поэтому в следующий раз, запуская какой-то проект и желая после его завершения до конца жизни ничего больше не делать, помните, что при таких обстоятельствах ваша жизнь может превратиться в хронический невроз в окружении не ценящих вас и постоянно неправых людей.

Текст публикуется с разрешения автора

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