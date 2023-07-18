Пора взрослеть. Что мы должны сделать сейчас, чтобы будущее было счастливым

«Я совсем не разбираюсь в политике» не сработает

Много думаю о будущем. Много разговариваю с клиентами: политиками, волонтерами, бизнесменами, мамами, крутыми специалистами, военными.



Что на данный момент ясно?

«Вернутся военные и наведут порядок в стране», — это инфантилизм и нежелание взрослеть.

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Желание проехаться в счастливое будущее за чей-то счет.

Мало того, что военные сейчас делают самое адское дело, и за счет этого мы живы и более-менее здоровы, они еще должны вернуться из ада и сделать нам красиво и «четко»! Побороть коррупцию, отстроить демократические институты, уничтожить мафию.

Так вот, мое предсказание.

Вернутся очень уставшие: психически, морально, физически, люди.

Вернутся тысячи людей, которым потребуются забота, отдых и лечение

Некоторые — инвалидами.

Некоторые — травмированные психически.

Вы знали, что почти каждый, кто был в боевых действиях, получает контузию? А это — почти до конца жизни головная боль, гиперреакции на обычные стимулы, повышенная раздражительность, плохой сон и тому подобное.

То есть, вернутся тысячи людей, которым потребуются забота, отдых и лечение.

Мы им сильно задолжали, пока они сидели в грязи и собирали останки своих товарищей по окопам.

Получается, что какую-то часть работы надо делать нам.

Не надеяться на взрослых дядь и теть.

Самим взрослеть.

Разбираться в политике, следить за судебными делами, выходить на протесты, изучать биографии парламентариев.

Выбирать не остроумного героя сериала, а компетентного порядочного специалиста. Профессионала.

Не жить в вымышленной инфантильной реальности, а сталкиваться с реальными фактами и реальными личностями.

«Я совсем не разбираюсь в политике» — не сработает. Значит, надо разбираться.

«Меня от этого тошнит» — да, тошнит. Хочется читать сказки, а надо — учебник. Только так взрослеют, к сожалению.

«От меня ничего не зависит» — значит, вам к северным соседям. Взрослые работают там, где что-то таки от них зависит.

«Я так устала» — понимаю. Постоянно об этом пишу. Налаживаем сон и отдых и настраиваемся на активную жизнь.

Без этого взросления будущее здесь очень депрессивное.

Текст публикуется с разрешения автора

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